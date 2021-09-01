Зустріч із Зеленським має допомогти Байдену відновити репутацію США як надійного союзника, - Financial Times

Президент США Джозеф Байден повинен скористатися зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським для того, щоб почати відновлення репутації Америки як союзника, який виконує свої обіцянки.

Про це пише в редакційній статті газета Financial Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У статті наголошується, що дві нещодавні події похитнули довіру Києва до Вашингтона.

"Однією з них була угода Байдена з німецьким канцлером Ангелою Меркель у липні, яка дозволила завершити будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" дном Балтійського моря до Німеччини. Проект звільняє Москву від необхідності покладатися на український трубопровід у плані прибуткового експорту газу в Європу. Це ставить під загрозу мільярди доларів транзитних зборів до Києва і знімає ключове обмеження для подальших російських військових вторгнень в Україну. Друга - невдалий вихід Америки з Афганістану - ще однієї країни, яку Вашингтон підтримав у набагато ширшому масштабі, щоб провести ліберальні реформи і запобігти поверненню до панування антидемократичних сил", - пишуть автори статті.

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На їхню думку, "якщо Вашингтон продемонструє будь-які ознаки компромісу щодо територіальних амбіцій Путіна стосовно України, Пекін навряд чи серйозно поставиться до ідеї підтримки США Тайваню, який президент Сі Цзіньпін пообіцяв возз'єднати з Китаєм".

"Байден має використати зустріч, щоб підтвердити підтримку трьома способами. По-перше, він має роз'яснити наслідки для Москви, якщо Росія використає "Північний потік-2 "для підривання України. По-друге, США мають надати додаткову економічну підтримку, оскільки іноземні інвестиції усе ще стримуються спровокованим Росією конфліктом на Донбасі, Київ шукає можливості випуску облігацій під гарантії США для фінансування інфраструктурних та інших проектів. Вашингтон також має взяти на себе зобов'язання надати додаткову військову технологію стримування, що підвищить ціну для Росії подальшої агресії в Україні", - зазначає газета.