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Дуда в річницю початку Другої світової нагадав про нові загрози: "Наївно вірити, що нічого подібного більше не трапиться знову"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Дуда в річницю початку Другої світової нагадав про нові загрози:

Президент Польщі зробив заяву до 82-ї річниці початку Другої світової війни - нападу нацистської Німеччини на Польщу. Він вважає, що в сучасному світі також є загрози, і не варто розраховувати, що мир триватиме вічно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на PAP.

За його словами, небезпечно було б вірити, що Польщі більше ніколи не доведеться захищатися, особливо з огляду на її геополітичне розташування.

"Наївно вірити, що нічого подібного більше не трапиться знову. Не трапиться, якщо ми будемо сильними. Не трапиться, якщо ми будемо рішучими, якщо буде зрозуміло, що цього не варто робити. Тому що буде жорстка відсіч", - сказав президент.

В останні роки ситуація у всьому світі стає дедалі більш нестабільною, а характер конфліктів змінюється на гібридні атаки, повідомив президент Польщі.

Також читайте: Президент Польщі Дуда: Наші відносини з Україною історично складні. Проблеми в них потрібно вирішувати

За його словами, Польща непохитно буде дотримуватиметься своїх зобов’язань як член НАТО щодо союзників та партнерів, які потребують допомоги.

Нагадаємо, у Росії оцінили можливість початку нової світової війни.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
пока существует паРаша, можно быть уверенным в обратном: подобное случится с вероятностью 100%.
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01.09.2021 11:19
+5
Дуда абсолютно прав! Судя по тому, как в Европе знают и помнят историю, то все может очень даже повторится. Да по сути, сейчас в Европе, точно такая же ситуация как и перед началом Второй Мировой войны. Причем, очень похоже: У власти (Гитлер/Путин), Олимпиада, (Берлин-1936/Сочи - 2014), аннексия (Австрия - март 1938/Крым - март 2014), вторжение (Судеты - октябрь 1938/Донбасс-апрель 2014) Разница-то ведь не большая!
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01.09.2021 11:58
+5
1 вересня 1939 нападом на Польщу почалась II Світова війна, наймасштабніша світова війна в історії людства (загинуло понад 62 млн.людей)

Дуда в річницю початку Другої світової нагадав про нові загрози: "Наївно вірити, що нічого подібного більше не трапиться знову" - Цензор.НЕТ 363
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01.09.2021 12:13
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не случится, потому что есть ядерное оружие
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01.09.2021 11:18 Відповісти
Не у всех, по этому же случилось.
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01.09.2021 11:23 Відповісти
15 действующих атомных реакторов есть в Украине.
Чтобы заминировать хотя бы часть их, в зоне возможного нападения, для этого необходимо иметь яйца. Так что было бы у нас даже ядерное оружие, или нет - им бы никто и не воспользовался. Украинцы, выбирайте украинцев, а не маланцев!
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01.09.2021 17:09 Відповісти
пока существует паРаша, можно быть уверенным в обратном: подобное случится с вероятностью 100%.
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01.09.2021 11:19 Відповісти
Подобного ВМВ может быть и не случиться. А вот забрасывание миллионов диких нелегалов, десятков тонн наркотиков, проведение диверсий и самое главное, промывание мозгов и создание параллельной реальности в мозгах жителей богатых стран, вполне себе уже происходит и будет нарастать
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01.09.2021 11:20 Відповісти
Дуде лучше заткнуться, хотя победители всегда переписывают историю на свое усмотрение.
Польша рассматривалась Гитлером, как союзник и младший партнер, типо Италии, немецкие офицеры с улыбкой рассматривали в бинокли, как их союзники штурмуют чешские укрепрайоны. Можно убедиться в федеральном фотоархиве.
Но, грянул шпионский скандал и отношение к Польше резко поменялось.
Отбросив сомнения, в надежде, что за них впишутся Франция и Англия, поляки ввели войска и зеленых человечков в вольный город Данцинг.
А что там было с радиостанцией - хз.
Отаки дела, малятка.
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01.09.2021 11:35 Відповісти
Дуда абсолютно прав! Судя по тому, как в Европе знают и помнят историю, то все может очень даже повторится. Да по сути, сейчас в Европе, точно такая же ситуация как и перед началом Второй Мировой войны. Причем, очень похоже: У власти (Гитлер/Путин), Олимпиада, (Берлин-1936/Сочи - 2014), аннексия (Австрия - март 1938/Крым - март 2014), вторжение (Судеты - октябрь 1938/Донбасс-апрель 2014) Разница-то ведь не большая!
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01.09.2021 11:58 Відповісти
Тут справа проста - будеш слабим - на тебе нападуть,будеш сильним - сам будеш нападати...По іншому у людей нема,тому справді "наівно думати,що нічого подібного не повториться"...
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01.09.2021 12:05 Відповісти
1 вересня 1939 нападом на Польщу почалась II Світова війна, наймасштабніша світова війна в історії людства (загинуло понад 62 млн.людей)

Дуда в річницю початку Другої світової нагадав про нові загрози: "Наївно вірити, що нічого подібного більше не трапиться знову" - Цензор.НЕТ 363
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01.09.2021 12:13 Відповісти
У новині не вказано, що Дуда назвав совкову імперію одним із двох нападників вересня 1939 р.
А шкода, якщо не назвав.
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01.09.2021 12:48 Відповісти
Ну, так вона напала через два тижні після Німеччини. Почекаємо 14 днів.
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01.09.2021 16:26 Відповісти
Дуда в річницю початку Другої світової нагадав про нові загрози: "Наївно вірити, що нічого подібного більше не трапиться знову" - Цензор.НЕТ 1512
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01.09.2021 12:55 Відповісти
Меркель, Байден и Макрон - пособники Путлера!
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01.09.2021 17:06 Відповісти
 
 