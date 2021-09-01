Дуда в річницю початку Другої світової нагадав про нові загрози: "Наївно вірити, що нічого подібного більше не трапиться знову"
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Президент Польщі зробив заяву до 82-ї річниці початку Другої світової війни - нападу нацистської Німеччини на Польщу. Він вважає, що в сучасному світі також є загрози, і не варто розраховувати, що мир триватиме вічно.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на PAP.
За його словами, небезпечно було б вірити, що Польщі більше ніколи не доведеться захищатися, особливо з огляду на її геополітичне розташування.
"Наївно вірити, що нічого подібного більше не трапиться знову. Не трапиться, якщо ми будемо сильними. Не трапиться, якщо ми будемо рішучими, якщо буде зрозуміло, що цього не варто робити. Тому що буде жорстка відсіч", - сказав президент.
В останні роки ситуація у всьому світі стає дедалі більш нестабільною, а характер конфліктів змінюється на гібридні атаки, повідомив президент Польщі.
За його словами, Польща непохитно буде дотримуватиметься своїх зобов’язань як член НАТО щодо союзників та партнерів, які потребують допомоги.
Нагадаємо, у Росії оцінили можливість початку нової світової війни.
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Чтобы заминировать хотя бы часть их, в зоне возможного нападения, для этого необходимо иметь яйца. Так что было бы у нас даже ядерное оружие, или нет - им бы никто и не воспользовался. Украинцы, выбирайте украинцев, а не маланцев!
Польша рассматривалась Гитлером, как союзник и младший партнер, типо Италии, немецкие офицеры с улыбкой рассматривали в бинокли, как их союзники штурмуют чешские укрепрайоны. Можно убедиться в федеральном фотоархиве.
Но, грянул шпионский скандал и отношение к Польше резко поменялось.
Отбросив сомнения, в надежде, что за них впишутся Франция и Англия, поляки ввели войска и зеленых человечков в вольный город Данцинг.
А что там было с радиостанцией - хз.
Отаки дела, малятка.
А шкода, якщо не назвав.