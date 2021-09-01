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Новини Політика України
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візит (1297) Зеленський (17463) США (14488) енергетика (1653) Північний потік (1369)

Візит української делегації до США дуже предметний і добре підготовлений. Головне - не кількість, а якість, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Візит української делегації до США дуже предметний і добре підготовлений. Головне - не кількість, а якість, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зауважує, що візит української делегації до Сполучених Штатів Америки відбувається надзвичайно результативно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Минув перший день візиту нашої команди до США. Хочу подякувати всім як з української, так і з американської сторони. Я вважаю, що підготували предметний візит. Складний з точки зору кількості зустрічей. Але найголовніше – щоб була не кількість, а якість", – сказав глава держави у коментарі представникам ЗМІ у Вашингтоні.

Зеленський зазначив, що у вівторок, 31 серпня, відбулася змістовна зустріч із міністром енергетики США та були підписані важливі документи.

"Ми бачимо, що буде комплексна інвестиція в атомну енергетику України. Це – перший важливий крок. Ми шукали інвестицій. Зараз маємо підтримку", – наголосив він.

Також читайте: Зустріч із Байденом планую розпочати з питань окупованого Криму і Донбасу, - Зеленський

Президент також зауважив, що побачив підтримку з боку Міністерства енергетики США у питанні "Північного потоку-2" і загроз енергетичній безпеці України та Європи від цього проєкту.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+23
да видели мы как он "подготовлен"
и про количество и качество тоже видели
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01.09.2021 11:17
+20
Визит украинской делегации в США очень предметный и хорошо подготовлен. Главное - не количество, а качество, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8172
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01.09.2021 11:19
+18
Сравнение официальных источников США и Украины за 2 дня:

ОП ЗЕ: ЗЕ прилетел, ЗЕ посетил, ЗЕ договорился, ЗЕ пообещали, ЗЕ подписал, ЗЕ уже везет охулионы джавелинов...

Госдеп США: Байден отменил совместную пресс-конференцию с ЗЕ.
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01.09.2021 11:24
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да видели мы как он "подготовлен"
и про количество и качество тоже видели
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01.09.2021 11:17 Відповісти
И слышали

Візит української делегації до США дуже предметний і добре підготовлений. Головне - не кількість, а якість, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4665
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01.09.2021 11:29 Відповісти
по факту:
Визиту презЕдента Украины зеленского в США не присвоен никакой ранг дипломатического сопровождения.
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01.09.2021 11:35 Відповісти
Одын, одын, совсем одын.
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01.09.2021 12:03 Відповісти
Он адын никогда не бывает. Ярмак при нем
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01.09.2021 12:27 Відповісти
Ничего Вы не понимаете - сам себя не похвалишь, потом сидишь целый день как оплеванный!)))
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01.09.2021 11:42 Відповісти
Хвали кума мене- а я тебе ! Візит української делегації до США дуже предметний і добре підготовлений. Головне - не кількість, а якість, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4124
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01.09.2021 15:40 Відповісти
Це ж просто жах.
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01.09.2021 12:12 Відповісти
Головне Дєрмака лизнуть у сраку, може він погладе хорошого хлопчика вову
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01.09.2021 12:20 Відповісти
Визит украинской делегации в США очень предметный и хорошо подготовлен. Главное - не количество, а качество, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7402
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01.09.2021 11:18 Відповісти
Гастролі лялькового балагана тривають !!! )))
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01.09.2021 11:18 Відповісти
Хрен з ним, з тим Зєйлом, однак ти принижуєш Україну. Невже перед тобою ставили таке завдання?
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01.09.2021 11:34 Відповісти
Відносно завданя ,то по собі судиш!! Чим це я принижую Україну ??? Констатацію фактів ???))))
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01.09.2021 11:37 Відповісти
З Зелею дійсно хрєн,а ось те що він принижує країну ,це вже не хєрня !!!)))
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01.09.2021 11:44 Відповісти
А когда ЗЄ называл Украину барышней легкого поведения, готовой принять со всех сторон, он ее не принижував?
А сейчас, когда он сам готов принимать также со всех сторон, он сам не стал той же барышней?
Вот как догоняет некоторых ответка. Радоваться нечему...
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01.09.2021 11:47 Відповісти
Напомнило "У меня пенсия маленькая, но очень хорошая!!!"
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01.09.2021 11:19 Відповісти
Визит украинской делегации в США очень предметный и хорошо подготовлен. Главное - не количество, а качество, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8172
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01.09.2021 11:19 Відповісти
- хачу іщьо адін срок, штоби стать!
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01.09.2021 11:29 Відповісти
А понтов то про "второго Рейгана" перед выборами сколько было ... Как шута несло ....
Візит української делегації до США дуже предметний і добре підготовлений. Головне - не кількість, а якість, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9071
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01.09.2021 11:38 Відповісти
Манія величі прогресує !!!)))
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01.09.2021 11:21 Відповісти
Ну дык величайший же лидер современности!. Интересно, а в США об этом знают?
Должны отдать соответствующие почести, а то обидится, будет мстить
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01.09.2021 11:50 Відповісти
З огляду на амерські ЗМІ ,то навіть і не здогадуються !!)))
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01.09.2021 11:55 Відповісти
Тамада веселый и конкурсы хорошие.
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01.09.2021 11:21 Відповісти
а можно список подготовленной делегации ??? это секрет?
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01.09.2021 11:22 Відповісти
Сравнение официальных источников США и Украины за 2 дня:

ОП ЗЕ: ЗЕ прилетел, ЗЕ посетил, ЗЕ договорился, ЗЕ пообещали, ЗЕ подписал, ЗЕ уже везет охулионы джавелинов...

Госдеп США: Байден отменил совместную пресс-конференцию с ЗЕ.
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01.09.2021 11:24 Відповісти
Найвеличніший Вовка-наркоша.Визит украинской делегации в США очень предметный и хорошо подготовлен. Главное - не количество, а качество, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8305
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01.09.2021 11:25 Відповісти
Визит хорошо подготовлен.-Т.е. с едой, жильём и развлечениями всё суперово. Вернётся , отчитается что почём.
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01.09.2021 11:26 Відповісти
в нього навіть приказки совкові
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01.09.2021 11:26 Відповісти
Що далі?
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01.09.2021 11:28 Відповісти



tZE inform

@tZEinform

·18 мин

Мы немного удивились, когда увидели практически полное отсутствие официальных представителей Госдепа на прилете Зеленского. Потому задали этот вопрос "нашим там". Оттуда пришел ответ " Визиту президента Украины Зеленского не присвоен никакой ранг дипломатического сопровождения"
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01.09.2021 11:28 Відповісти
Встречал генерал пожарной службы в отставке. Как бы это помягче выразиться --- встретили положительно, т.е положили.
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01.09.2021 11:36 Відповісти



tZE inform

@tZEinform

·2 мин

Визиту Зеленского в США присвоен ранг* "AD VISIT" (визит по объявлению ) , что не предусматривает присвоение какого-либо ранга дипломатического сопровождения.
* ранги визитов state visit государственный визит working visit рабочий визит visit by invitation визит по приглашению ad visit визит по объявлению
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01.09.2021 11:51 Відповісти
Сильно Візит української делегації до США дуже предметний і добре підготовлений. Головне - не кількість, а якість, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5520 Уже кучу меморандумов подписали... Разница только в том, что это не договора, а стандартный лист А-4 на этапе заявки.... Ну, как инвестиции из Омана Візит української делегації до США дуже предметний і добре підготовлений. Головне - не кількість, а якість, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5520 Візит української делегації до США дуже предметний і добре підготовлений. Головне - не кількість, а якість, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5520 Візит української делегації до США дуже предметний і добре підготовлений. Головне - не кількість, а якість, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5520
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01.09.2021 11:30 Відповісти
і саме головне , що ЗМІ Америки про візит не повідомляють нічого, бо приїхав ніхто
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01.09.2021 11:36 Відповісти
о чем "договорились" в пентагоне

Візит української делегації до США дуже предметний і добре підготовлений. Головне - не кількість, а якість, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6656
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01.09.2021 11:36 Відповісти
Візит української делегації до США дуже предметний і добре підготовлений. Головне - не кількість, а якість, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6699 Чемпион мира по декларациям
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01.09.2021 11:39 Відповісти
Понятно -расширить, углУбить, повысить...
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01.09.2021 11:53 Відповісти
Сразу Горбика вспомнил Візит української делегації до США дуже предметний і добре підготовлений. Головне - не кількість, а якість, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9141
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01.09.2021 11:58 Відповісти
Сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит
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01.09.2021 11:37 Відповісти
Візит української делегації до США дуже предметний і добре підготовлений. Головне - не кількість, а якість, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1066
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01.09.2021 11:50 Відповісти
Хвали мене моя губонько 🤣
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01.09.2021 11:51 Відповісти
Ожидаемо обосрался
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01.09.2021 11:56 Відповісти
Візит української делегації до США дуже предметний і добре підготовлений. Головне - не кількість, а якість, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1192
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01.09.2021 12:00 Відповісти
Та да.Якщо косяк якісний,-від пари напасів в космос злетиш.
Візит української делегації до США дуже предметний і добре підготовлений. Головне - не кількість, а якість, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2686
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01.09.2021 12:01 Відповісти
Если проклятый клоун это сказал,значит переговорам крышка
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01.09.2021 12:09 Відповісти
Еврейский самоуверенный ребенок возмужал в чтении ЧУЖИХ текстов под аплодисменты . Сотни раз смешил дебилов шуткой о сеньоре Голодоморе и уже в возрасте Нелоха-42 почтил память о трагедии родной земли, увековеченной на чужбине. Думаете у него всколыхнулось что-то в душе ? Нет- он тупо работал по сценарию! Иначе сам перед своей совестью попросил бы прощения и за насмешку над голодомором, и за Термос, и за воинов погибших уже за его сцарювання, и при его угодливой политике главному убийце-рашисту , и окружая себя его верными . НЕТ ОНО ДАЖЕ возлагая цветы к памятнику Голодомора помнил , что это не ЕГО ТЕМА и не пускал туда журналиста с ТВканала своего главного политического врага на родине . Он остался мелким и никчемным завистником на подмостках самой большой и мощной политической мировой сцены. ОН НЕ ПРОШЕЛ ЭКЗАМЕН , ОН ОСТАЛСЯ ЗЛОСТНОСТНОЗАВИДУЮЩИМ КЛОУНОМ!
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01.09.2021 12:26 Відповісти
Візит української делегації до США дуже предметний і добре підготовлений. Головне - не кількість, а якість, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7291

ВІДЧУЙТЕ РІЗНИЦЮ, УКРАЇНЦІ Як зустрічали в США ПОРОХА (фото 1) і як зустрічають кловуна (фото 2).Ганьба вам, 7 3 %-тові !
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01.09.2021 12:22 Відповісти
Я прийшов -тебе нема...
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01.09.2021 13:05 Відповісти
Обоςραλςα κακ βςεгда.
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01.09.2021 12:28 Відповісти
Сверху - выступление величайшего перед членами украинской делегации и представителями посольства Украины в штатах
Внизу - порох в Конгрессе
Візит української делегації до США дуже предметний і добре підготовлений. Головне - не кількість, а якість, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7394
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01.09.2021 12:29 Відповісти
Как говорят в Одессе ....
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01.09.2021 12:53 Відповісти
Зеленский объявил о победе над коррупцией
Президент Владимир Зеленский заявил, что в направлении борьбы с коррупцией украинская власть одержала победу
среда, 01 сентября 2021, 12:46Візит української делегації до США дуже предметний і добре підготовлений. Головне - не кількість, а якість, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7931Об этом глава государства заявил во время мероприятий в резиденции первого президента США Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон, передает "ДС" со ссылкой на "Громадське".

Президент напомнил, что в Украине уже подписали два закона о реформе судебной системы: о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей и очистке Высшего совета правосудия.Клолун зажігаєт!!! ЗАКОН ПРО МОВУ ВІН ТЕЖ ПІДПИСАВ ! А ХТО ЙОГО ВИКОНУЄ???
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01.09.2021 13:00 Відповісти
Мелкое наглое позорное ничтожество
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01.09.2021 12:31 Відповісти
голохвастов себя хвалит
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01.09.2021 15:28 Відповісти
Байден очень грамотно построил визит Зеленского и его предварительное общение перед встречей с ним.
Лично для себя Байден оставил самое интересное - тест на союзнические обязательства для человека возбудившего уголовное дело против его сына - требование выдачи Коломойского и еще троих лиц США.

Коломойский оригинально предупредил Зеленского о возможных последствиях недружественных действий против себя.
Он направил съемочную группу телеканала 1+1 на утреннюю прогулку Зеленского возле отеля в котором он остановился.
Прошлый раз он просто отключил Зеленскому свет в ОПУ.*
*Вызов принят. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_12.html
Вот и посмотрим , что ЗЄ дороже...
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01.09.2021 12:32 Відповісти
Лена в 7 утра виходила в окружении охрани иіз отеля на пробежку в парк, а вова на пару с Єрмачиной с пробежки вернулись вместе ... Оттака картинка лічнай жізні сцаря
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01.09.2021 12:50 Відповісти
Да ну!? Прям таки качество? ***, испанский стыд.
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01.09.2021 12:56 Відповісти
Зельонкін привіз Байдену "смету" на 20 своїх безумних прожектів.Ми ж то вже привичні до такого - а ось за Байдена я чогось боюсь...
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01.09.2021 13:08 Відповісти
Главное - не количество, а качество, - Зеленский. **** Отжеш "стрючок зелений" і тут про порошок думає.🧐
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01.09.2021 15:33 Відповісти
хорошо. правильно.
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01.09.2021 20:29 Відповісти
 
 