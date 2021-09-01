Візит української делегації до США дуже предметний і добре підготовлений. Головне - не кількість, а якість, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський зауважує, що візит української делегації до Сполучених Штатів Америки відбувається надзвичайно результативно.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Минув перший день візиту нашої команди до США. Хочу подякувати всім як з української, так і з американської сторони. Я вважаю, що підготували предметний візит. Складний з точки зору кількості зустрічей. Але найголовніше – щоб була не кількість, а якість", – сказав глава держави у коментарі представникам ЗМІ у Вашингтоні.
Зеленський зазначив, що у вівторок, 31 серпня, відбулася змістовна зустріч із міністром енергетики США та були підписані важливі документи.
"Ми бачимо, що буде комплексна інвестиція в атомну енергетику України. Це – перший важливий крок. Ми шукали інвестицій. Зараз маємо підтримку", – наголосив він.
Президент також зауважив, що побачив підтримку з боку Міністерства енергетики США у питанні "Північного потоку-2" і загроз енергетичній безпеці України та Європи від цього проєкту.
Будь ласка, зачекайте...
и про количество и качество тоже видели
Визиту презЕдента Украины зеленского в США не присвоен никакой ранг дипломатического сопровождения.
А сейчас, когда он сам готов принимать также со всех сторон, он сам не стал той же барышней?
Вот как догоняет некоторых ответка. Радоваться нечему...
Должны отдать соответствующие почести, а то обидится, будет мстить
ОП ЗЕ: ЗЕ прилетел, ЗЕ посетил, ЗЕ договорился, ЗЕ пообещали, ЗЕ подписал, ЗЕ уже везет охулионы джавелинов...
Госдеп США: Байден отменил совместную пресс-конференцию с ЗЕ.
tZE inform
@tZEinform
·18 мин
Мы немного удивились, когда увидели практически полное отсутствие официальных представителей Госдепа на прилете Зеленского. Потому задали этот вопрос "нашим там". Оттуда пришел ответ " Визиту президента Украины Зеленского не присвоен никакой ранг дипломатического сопровождения"
tZE inform
@tZEinform
·2 мин
Визиту Зеленского в США присвоен ранг* "AD VISIT" (визит по объявлению ) , что не предусматривает присвоение какого-либо ранга дипломатического сопровождения.
* ранги визитов state visit государственный визит working visit рабочий визит visit by invitation визит по приглашению ad visit визит по объявлению
ВІДЧУЙТЕ РІЗНИЦЮ, УКРАЇНЦІ Як зустрічали в США ПОРОХА (фото 1) і як зустрічають кловуна (фото 2).Ганьба вам, 7 3 %-тові !
Внизу - порох в Конгрессе
Президент Владимир Зеленский заявил, что в направлении борьбы с коррупцией украинская власть одержала победу
среда, 01 сентября 2021, 12:46Об этом глава государства заявил во время мероприятий в резиденции первого президента США Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон, передает "ДС" со ссылкой на "Громадське".
Президент напомнил, что в Украине уже подписали два закона о реформе судебной системы: о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей и очистке Высшего совета правосудия.Клолун зажігаєт!!! ЗАКОН ПРО МОВУ ВІН ТЕЖ ПІДПИСАВ ! А ХТО ЙОГО ВИКОНУЄ???
Лично для себя Байден оставил самое интересное - тест на союзнические обязательства для человека возбудившего уголовное дело против его сына - требование выдачи Коломойского и еще троих лиц США.
Коломойский оригинально предупредил Зеленского о возможных последствиях недружественных действий против себя.
Он направил съемочную группу телеканала 1+1 на утреннюю прогулку Зеленского возле отеля в котором он остановился.
Прошлый раз он просто отключил Зеленскому свет в ОПУ.*
*Вызов принят. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_12.html
Вот и посмотрим , что ЗЄ дороже...