Україна запропонує США механізми приєднання до переговорів щодо Донбасу, - член ТКГ Іванова

Українська делегація поїхала до США з конкретними пропозиціями щодо долучення цієї країни до переговорних майданчиків щодо Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявила представниця української делегації в Тристоронній контактній групі Тетяна Іванова.

"Україну звісно влаштує, якщо в цих переговорах США виступатимуть нашими партнерами. Оскільки для того, щоб займати нейтральну позицію в цих переговорах, в нас є модератор, ОБСЄ, щоб звести сторони і знайти компроміси. Цього поки не відбувається. І тому ще одна сторона, яка б займала позицію модератора, нам в принципі не потрібна у переговорному процесі. А от партнери у переговорному процесі нам дійсно потрібні – і такі партнери, які мають важелі впливу", - сказала представниця ТКГ.

Вона наголосила, що США дійсно мають такі важелі, і Україна в цьому зацікавлена.

"Не має значення, в якому форматі це буде, головне – щоб вироблений механізм. Це може бути і в "мінському" форматі, і в "нормандському" форматі. Це може бути якась нова структура. Це в принципі не так важливо ,як важливий сам механізм, як це буде відбуватися. Щоб це відбулося, США мають важелі впливу, щоб Росія або погодилася на це у тих форматах, які вже існують, або погодилася на свою участь в новому форматі. Україна приїхала в США з конкретними механізмами, як вона це бачить", - зазначила Іванова.

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