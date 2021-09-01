Лавров щодо слів Зеленського про найбрудніший у світі російський газ: Заява не від великого розуму
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський назвав російський газ найбруднішим у світі. Глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров різко відреагував на ці слова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Зараз українські колеги вправляються в якійсь словесній еквілібристиці: то вважають, що Русь - це їхня первісна назва. То кажуть, що хрещення Русі - це якраз свято саме українське тощо. Це сумно. Сам президент Зеленський робить якісь заяви про те, що наш газ – найбрудніший у світі. Загалом, це не від великого розуму, якщо чесно", - сказав російський міністр.
Зазначимо, Володимир Зеленський у межах робочого візиту до Вашингтона зустрівся з міністром енергетики США Дженніфер Гренхольм. У ході зустрічі він заявив, що російський газ є найбруднішим у світі через значні викиди метану в процесі видобутку і транспортування, а також через корупцію.
Будь ласка, зачекайте...
"Дровосек погоняет лошадку, весело мордой крутя".
то в ней - большой ум
Это надо же так стыдиться своей(даже совсем не славной, даже во многом неприглядной) истории и всё время приписывать себе чужие истории и славные дела. Убого.
Не називайте цого дебіла конем, ви ображаєте коней - дійсно розумних тварин
МИД параши ОБЕСПОКОЕН!
Обожаю такое. Две недели россияне радовались страданиям афганцев, смакуя, как "американцы бросили своих".
И вот между делом выясняется, что из Афганистана эвакуировали уже более 120 тысяч человек.
Хорошая иллюстрация того, как можно с помощью картинки до неузнаваемости исказить реальность. 5 человек, упавших с самолета, будут помнить еще десять лет. А вот про эти 120 тысяч многие даже не узнают, потому что Скабеева об этом не расскажет.
Денис Казанский
---------------
Предвзятость негативности (The negativity bias) - психологический эффект, когда даже при одинаковой интенсивности вещи более негативного характера (например новости) имеют большее значение и влияние на психологическое состояние и процессы, чем нейтральные или положительные вещи.
PS: Когда вы лишнехромосомы, начнёте вещи называть своими именами, например не "Вяликая расисья" а "Великая Монголия" ???