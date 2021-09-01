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Лавров щодо слів Зеленського про найбрудніший у світі російський газ: Заява не від великого розуму

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Лавров щодо слів Зеленського про найбрудніший у світі російський газ: Заява не від великого розуму

Президент України Володимир Зеленський назвав російський газ найбруднішим у світі. Глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров різко відреагував на ці слова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Зараз українські колеги вправляються в якійсь словесній еквілібристиці: то вважають, що Русь - це їхня первісна назва. То кажуть, що хрещення Русі - це якраз свято саме українське тощо. Це сумно. Сам президент Зеленський робить якісь заяви про те, що наш газ – найбрудніший у світі. Загалом, це не від великого розуму, якщо чесно", - сказав російський міністр.

Зазначимо, Володимир Зеленський у межах робочого візиту до Вашингтона зустрівся з міністром енергетики США Дженніфер Гренхольм. У ході зустрічі він заявив, що російський газ є найбруднішим у світі через значні викиди метану в процесі видобутку і транспортування, а також через корупцію.

Також читайте: Зеленський обговорив із міністром енергетики США Гренхолм загрози "Північного потоку-2", - ОП

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+43
Сдохни на! Конь педальный.
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01.09.2021 12:00
+41
Лавров о словах Зеленского о самом грязном в мире российском газе: Заявление не от большого ума - Цензор.НЕТ 4774
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01.09.2021 12:05
+34
Ми всі знаємо, що Зе - малоумний, але коні взагалі без інтелекту, тому не їм судити, їх завдання - жерти овес мовчки.)))
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01.09.2021 12:01
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Сдохни на! Конь педальный.
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01.09.2021 12:00 Відповісти
Та педальный итак не живой. А этот показал уровень русской дипломатии не полно, щас манька захерова подключится и тогда ...
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01.09.2021 12:25 Відповісти
Это не только дипломатический уровень, но и их политика в целом.
"Дровосек погоняет лошадку, весело мордой крутя".
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01.09.2021 12:57 Відповісти
неживой, неполно
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02.09.2021 13:55 Відповісти
Дебилы блд- ть добавил Лавров - конякин 😂
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01.09.2021 12:00 Відповісти
Лавров-конякин це повне прізвище?
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01.09.2021 12:33 Відповісти
лошадь думает, что если у неё голова большая,
то в ней - большой ум Лавров о словах Зеленского о самом грязном в мире российском газе: Заявление не от большого ума - Цензор.НЕТ 4935
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01.09.2021 12:01 Відповісти
Ми всі знаємо, що Зе - малоумний, але коні взагалі без інтелекту, тому не їм судити, їх завдання - жерти овес мовчки.)))
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01.09.2021 12:01 Відповісти
А казати на початку про Супутник, що - ми всех пабеділі і зробили кращу вакцину у світі, це від великого розуму? Лавров о словах Зеленского о самом грязном в мире российском газе: Заявление не от большого ума - Цензор.НЕТ 8814
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01.09.2021 12:02 Відповісти
Один "інтелектуал" тролить іншого, якісь невирішені психостатеві проблеми
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01.09.2021 12:02 Відповісти
Конякін тролить зебілякіна
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01.09.2021 12:35 Відповісти
Лошадь, что ты, что Бубочка Оманский - оба клоуны
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01.09.2021 12:03 Відповісти
Осел і кінь - непарнокопитні.
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01.09.2021 12:04 Відповісти
Взагалі то путін і Зеленський по інтелекту однакові, одна різниця - у ***** - ядерна бомба, тому він ще й буйний.
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01.09.2021 12:03 Відповісти
Лавров о словах Зеленского о самом грязном в мире российском газе: Заявление не от большого ума - Цензор.НЕТ 4774
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01.09.2021 12:05 Відповісти
крещение Руси - это как раз праздник именно украинский. А що в цьому поганого?! Ми так вважаємо- це наше право. Ви вважаєте, що Ваш, вважайте. Не подобається, що ми можемо думати по- іншому, зверніться до спортлото.
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01.09.2021 12:06 Відповісти
Ну да. Судя по высказываниям российских "историков" Россия существовала с момента сотворения мира и поэтому крещение Руси это их праздник. И все славные достижения это их заслуга .И никаких Московий в жизни не было и все европейские дипломаты в своих докладах старались очернить нравы и деяния славных москалей, ой не москалей, а россиян.
Это надо же так стыдиться своей(даже совсем не славной, даже во многом неприглядной) истории и всё время приписывать себе чужие истории и славные дела. Убого.
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01.09.2021 13:47 Відповісти
Согласен, их газ не самый грязный в мире, теоретически может быть и грязнее
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01.09.2021 12:07 Відповісти
Ходяча "відсутність розуму" критикує "невеликий розум".

Не називайте цого дебіла конем, ви ображаєте коней - дійсно розумних тварин
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01.09.2021 12:08 Відповісти
Лавров о словах Зеленского о самом грязном в мире российском газе: Заявление не от большого ума - Цензор.НЕТ 9153
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01.09.2021 12:08 Відповісти
отсюда вывод- всех кацапов обеспечить шашками
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01.09.2021 12:14 Відповісти
И *******...тогда они не только резать друг друга будут но и смогут рубить на части...😀
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01.09.2021 12:16 Відповісти
не возражаю
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01.09.2021 12:17 Відповісти
Краще толовими.
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01.09.2021 12:36 Відповісти
Я за легалізацію короткоствола в РФ
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01.09.2021 12:29 Відповісти
Про карточний борг чув, але що таку жесть кацапи і з шашками творять не знав)))
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01.09.2021 12:30 Відповісти
"Заявление не от большого ума" - газонув Шкапанян в калюжу. Лавров щодо слів Зеленського про найбрудніший у світі російський газ: Заява не від великого розуму - Цензор.НЕТ 1224
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01.09.2021 12:09 Відповісти
драконить коня кацапоидного надо почаще... может подохнет скорее...
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01.09.2021 12:12 Відповісти
Ну й йолоп .. Якщо вже кінь настільки тупий ,що навіть не допетрав -що мав на увазі ЗЕ , називаючи газ - брудним , то пора йому - здирати підкови . ?? Лавров щодо слів Зеленського про найбрудніший у світі російський газ: Заява не від великого розуму - Цензор.НЕТ 10000 . На забій тобто .
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01.09.2021 12:12 Відповісти
А-а-а,все у них брудне: і пердло,і нафта,і репутації ,і Манька, і совість. Загадили,паскуди, вже й Крим,не говорячи вже про Донбас. Ще й ображаються,свині,тобто Лошаді. (я не маю на увазі цих прекрасних і розумних тварин).
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01.09.2021 14:32 Відповісти
Чего тогда о тем печалиться? Лавров щодо слів Зеленського про найбрудніший у світі російський газ: Заява не від великого розуму - Цензор.НЕТ 7580 или он при прохождении через украинскую ГТС вдруг самоочищается? Лавров щодо слів Зеленського про найбрудніший у світі російський газ: Заява не від великого розуму - Цензор.НЕТ 8115
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01.09.2021 12:12 Відповісти
Мы можем сколько угодно шутить про лошадь и овес, но МИД РФ назвал Президента Украины дурачком. Такого еще не бывало.
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01.09.2021 12:12 Відповісти
так дурачка президента у нас никогда и не бывало
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01.09.2021 12:15 Відповісти
рф приложила много усилий для его избрания. Теперь пожинает плодьі.
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01.09.2021 12:17 Відповісти
Лавров щодо слів Зеленського про найбрудніший у світі російський газ: Заява не від великого розуму - Цензор.НЕТ 3101
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01.09.2021 12:12 Відповісти
Лошадка таки права. Овса, в качестве поощрения?
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01.09.2021 12:14 Відповісти
пошла в жопу старая кляча , это «наш засранец» и только нам позволено его критиковать
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01.09.2021 12:15 Відповісти
ихний он
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01.09.2021 12:19 Відповісти
на счет газа не скажу . не специалист в данной теме . но Крещение Руси это именно наш праздник . и на название Русь мы имеем полное право . нравится это москалям или нет но это факт . а они Московия . Россия . Российская империя . кому из них как больше нравится . некоторые из них пытаются вести свою историю от Новгорода . но это глупо . Новгород они завоевали . англичане когда то завоевали Государство Великих Моголов но им и в голову не приходит называть Британские острова Индией и претендовать на их историю
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01.09.2021 12:15 Відповісти
"Не від великого розуму"................і погодитись - якось не того............... і не погодитись важко.... Лавров щодо слів Зеленського про найбрудніший у світі російський газ: Заява не від великого розуму - Цензор.НЕТ 4233
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01.09.2021 12:15 Відповісти
Вот ,когда зелюкам надо гордиться.Наконец то Янелох чем то обидел кацапов,ну в меру своей смелости.конечно. Лавров щодо слів Зеленського про найбрудніший у світі російський газ: Заява не від великого розуму - Цензор.НЕТ 5011
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01.09.2021 12:17 Відповісти
Газ не только грязный, он еще и ворованый! ... с Крымского шельфа...
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01.09.2021 12:17 Відповісти
И со смесью с разорванных кацапских пердаков ! Вот почему он грязный !
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01.09.2021 13:34 Відповісти
А мы кацапчик не плачем
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01.09.2021 12:21 Відповісти
"кто обзывается, тот сам так называется" - так твой начальник сформулировал лошадка
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01.09.2021 12:20 Відповісти
А частіше російські війська покидали Афган так:
Лавров щодо слів Зеленського про найбрудніший у світі російський газ: Заява не від великого розуму - Цензор.НЕТ 278
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01.09.2021 12:35 Відповісти
В чому саме полягає "немного глупо"? І чого "именно в Америке"? А якби заявив десь в Європі, то було б "не глупо"?
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01.09.2021 12:32 Відповісти
Ну, лошади видать виднее, у нее голова большая.
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01.09.2021 12:23 Відповісти
Уродливый армянский тифлисец возомнил себя знатоком Руси и истории ее крещения.
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01.09.2021 12:23 Відповісти
Ну, у них фишка такая сейчас. Вот не давно шойгу кужугетович заявил, что он (как рфянин) и украинцы "адинарот". Чем хуже?
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01.09.2021 13:20 Відповісти
Контраргументів у лошаді не має тому перейшов на образи. Нерви здають, це добре. Зевова хоч і не блищить розумом, але у нього хватило розуму це все сказати. Зрозуміло, що не він сам це придумав. Йому написали і він прочитав. Це не важливо. Важливо, що сказане попало в ціль. Істерика на мордорських болотах це підтверджує.
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01.09.2021 12:28 Відповісти
Когда Русь - Украину, крестили (а в то время это были тождественные понятия) Москвы и ещё не было, и вообще причём тут россияне и Русь. Это разные понятия
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01.09.2021 12:28 Відповісти
Що, Кляча стара,правда очі коле? Ото затчись і марш у стойло!
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01.09.2021 12:29 Відповісти
Возможно Зеленский ещё будет расти над собой.
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01.09.2021 12:29 Відповісти
Ахахаха)))))так старались свинособаки,чтоб оно стало президентом,а теперь сами ахренивают
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01.09.2021 12:31 Відповісти
А пони тоже кони,такие же дикие и безполезные для хозяйства,как полудурок Лавров,так чтонебо в клеточку или решеточку за ним плачет...
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01.09.2021 12:33 Відповісти
Лавров щодо слів Зеленського про найбрудніший у світі російський газ: Заява не від великого розуму - Цензор.НЕТ 849

МИД параши ОБЕСПОКОЕН!
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01.09.2021 12:33 Відповісти
Лавров щодо слів Зеленського про найбрудніший у світі російський газ: Заява не від великого розуму - Цензор.НЕТ 5553
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01.09.2021 12:42 Відповісти
Предвзятость негативности
Обожаю такое. Две недели россияне радовались страданиям афганцев, смакуя, как "американцы бросили своих".
И вот между делом выясняется, что из Афганистана эвакуировали уже более 120 тысяч человек.
Лавров щодо слів Зеленського про найбрудніший у світі російський газ: Заява не від великого розуму - Цензор.НЕТ 8073

Хорошая иллюстрация того, как можно с помощью картинки до неузнаваемости исказить реальность. 5 человек, упавших с самолета, будут помнить еще десять лет. А вот про эти 120 тысяч многие даже не узнают, потому что Скабеева об этом не расскажет.
Денис Казанский
---------------
Предвзятость негативности (The negativity bias) - психологический эффект, когда даже при одинаковой интенсивности вещи более негативного характера (например новости) имеют большее значение и влияние на психологическое состояние и процессы, чем нейтральные или положительные вещи.
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01.09.2021 12:42 Відповісти
Калантарян сидит перед телевизором,следит за словами руководства чужого государства, а потом визжит, как последняя истеричка. Это нормально для главы МИДа какой бы то ни было страны?😲
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01.09.2021 12:50 Відповісти
Тамбовский волк тебе коллега.
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01.09.2021 12:57 Відповісти
"Лавров о словах Зеленского о самом грязном в мире российском газе: Заявление не от большого ума" - да кляча, тебе есть чему завидовать! Хоть небольшой, но Ум.., а у тебя только вместо ума хромосома, да плюс белена из Колумбии - маразм!!! =))))

PS: Когда вы лишнехромосомы, начнёте вещи называть своими именами, например не "Вяликая расисья" а "Великая Монголия" ???
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01.09.2021 13:08 Відповісти
На удивление тонкое высказывание и глубокомысленное....Это точно Зеленский сказал?
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01.09.2021 13:16 Відповісти
по написанному сказать - не значит сказать самому)
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01.09.2021 13:22 Відповісти
Газ грязный из-за примесей. Но главный смысл-из-за взяток, откатов ,подкупов.
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01.09.2021 13:22 Відповісти
И пердаков кацапских
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01.09.2021 13:38 Відповісти
У кого більше розуму ми побачимо коли під час спроби сертифікації москальської труби по Європі бігатимуть "зелені" чоловічки із жупелами про "найбрудніший у світі москальський газ". )))
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01.09.2021 14:01 Відповісти
Всё шо смог выдавить из себя Лавруша-это не от большого ума.Крыть то нечем Лавруше Лавров щодо слів Зеленського про найбрудніший у світі російський газ: Заява не від великого розуму - Цензор.НЕТ 3481
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01.09.2021 14:12 Відповісти
..не скаженій коняці вершника без голови вирішувати наскільки дурний президент України - то вже наша внутрішня справа і нам самим щось із цим робити та з залишками 73%го "дуже розумного" лохторату
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01.09.2021 14:37 Відповісти
Лавров щодо слів Зеленського про найбрудніший у світі російський газ: Заява не від великого розуму - Цензор.НЕТ 9481
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01.09.2021 14:48 Відповісти
Лавров щодо слів Зеленського про найбрудніший у світі російський газ: Заява не від великого розуму - Цензор.НЕТ 9002
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01.09.2021 15:20 Відповісти
Реакцией РФ мы довольны
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03.09.2021 10:09 Відповісти
 
 