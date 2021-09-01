РФ поставить Білорусі десятки літаків, вертольотів, засоби ППО і, можливо, С-400, - Лукашенко

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, сьогодні під час спілкування із журналістами розповів про плановані поставки в країну озброєння й техніки російського виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

За словами диктатора, це десятки літаків, вертольотів, засоби ППО, можливо і С-400.

"Найближчим часом (я підписав позавчора розпорядження) з Російської Федерації поставлять нам (не буду говорити, які гроші і що) десятки літаків, десятки вертольотів, найважливішого озброєння ППО. Може бути, навіть C-400. Нам вони дуже потрібні, я вже про це говорив", - заявив Лукашенко.

"Словом, найсучасніше обладнання. Ми дооснастимося. Якщо ми побачимо на навчаннях ("Захід-2021". - Ред.), що нам потрібно щось ще, значить, ми купимо у Російської Федерації і поставимо на озброєння", - додав він.

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