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Білорусь (5971) Лукашенко (2309) ППО (1836) Росія (47263) літак (2003) вертоліт (711)

РФ поставить Білорусі десятки літаків, вертольотів, засоби ППО і, можливо, С-400, - Лукашенко

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

РФ поставить Білорусі десятки літаків, вертольотів, засоби ППО і, можливо, С-400, - Лукашенко

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, сьогодні під час спілкування із журналістами розповів про плановані поставки в країну озброєння й техніки російського виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

За словами диктатора, це десятки літаків, вертольотів, засоби ППО, можливо і С-400.

"Найближчим часом (я підписав позавчора розпорядження) з Російської Федерації поставлять нам (не буду говорити, які гроші і що) десятки літаків, десятки вертольотів, найважливішого озброєння ППО. Може бути, навіть C-400. Нам вони дуже потрібні, я вже про це говорив", - заявив Лукашенко.

"Словом, найсучасніше обладнання. Ми дооснастимося. Якщо ми побачимо на навчаннях ("Захід-2021". - Ред.), що нам потрібно щось ще, значить, ми купимо у Російської Федерації і поставимо на озброєння", - додав він.

Також читайте: Путін і Лукашенко 9 вересня мають намір схвалити стратегію щодо інтеграції Росії та Білорусі

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
нахер нам картошка, бульба и мука -
бей людзей патрошку и введи вайска ! РФ поставит Беларуси десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО и, возможно, С-400, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 7209 РФ поставит Беларуси десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО и, возможно, С-400, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 866
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01.09.2021 12:32
+11
Ага Х#йло поставил в Беларусь оружие, но только вместе
со своими дивизиями, батальонно-тактическими группами
бригадами и полками...
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01.09.2021 12:35
+11
Це Росіі потрібно ,а Лука лише лялька кремлівського балагана !!!)))
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01.09.2021 12:44
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Это из тех, что еще не упали? РФ поставит Беларуси десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО и, возможно, С-400, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6671
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01.09.2021 12:26 Відповісти
Те, что упали, уже поставлены. РФ поставит Беларуси десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО и, возможно, С-400, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6658 Их Лука тоже оплатит.
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01.09.2021 12:33 Відповісти
Ага Х#йло поставил в Беларусь оружие, но только вместе
со своими дивизиями, батальонно-тактическими группами
бригадами и полками...
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01.09.2021 12:35 Відповісти
оплатит?!
только бартер - территорией.
фсё. нету больше Беларуси.

Сябры, вас там ещё, как афганцев, не нужно эвакуировать?
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01.09.2021 12:41 Відповісти
Кому они нужны?
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01.09.2021 12:42 Відповісти
не в обиду, но те тоже свою страну просрали.
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01.09.2021 12:42 Відповісти
Це те озброєння, яке буде використовуватись при наступі на Україну ? Невже хтось насправді повірить, що на Білорусь хтось захоче напасти! Погані новини, вторження буде повномасштабне, а не тільки південь та схід....
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01.09.2021 13:19 Відповісти
С400 при наступлении?
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01.09.2021 14:21 Відповісти
Да...или ты считаешь что не будет ответки
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01.09.2021 22:10 Відповісти
щас много ответки?сегодня обстрел,наши молчат
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01.09.2021 22:39 Відповісти
все равно риски закладываются..тем более при полномасштабном...
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01.09.2021 22:40 Відповісти
хотя... может и при наступлении. граница прикрытия 400 км. со своей территории можно закрыть небо над Киевом
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01.09.2021 22:47 Відповісти
тієїж думки.
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01.09.2021 22:09 Відповісти
Зачем так много, если достаточно одного патрона, а, старый таракан?
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01.09.2021 12:26 Відповісти
Может промахнуться.
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01.09.2021 12:30 Відповісти
Нужно помочь...
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01.09.2021 12:32 Відповісти
Примеры с новичком это подтверждают, если у мерзавцев руки из жеппы...
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01.09.2021 12:33 Відповісти
бульбашних душманів озброюють
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01.09.2021 12:28 Відповісти
смотри!, Вейшнория не дремлет!)
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01.09.2021 12:30 Відповісти
Американцы нам в десять раз больше поставят, потому что они круче.
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01.09.2021 12:31 Відповісти
Ну вот зачем тебе все это, и за чей счет банкет? Живем в удивительное время воинствующих шизоидов!
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01.09.2021 12:32 Відповісти
Від кого цей дурень буде захищатися
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01.09.2021 13:01 Відповісти
за счет кредита *****. бабки я так понял под это и давались
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01.09.2021 14:22 Відповісти
Один десяток самолетов РФ уже поставила. Но не в Беларусь, а на утиль.
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01.09.2021 12:32 Відповісти
Тоже дело, главное выбрать правильный вектор...
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01.09.2021 12:33 Відповісти
На бульбашії теж почнеться самальотопад.
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01.09.2021 12:32 Відповісти
нахер нам картошка, бульба и мука -
бей людзей патрошку и введи вайска ! РФ поставит Беларуси десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО и, возможно, С-400, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 7209 РФ поставит Беларуси десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО и, возможно, С-400, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 866
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01.09.2021 12:32 Відповісти
оце розквітнуть білоруські колгоспи!
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01.09.2021 12:33 Відповісти
А зачем белорусам столько? РФ поставит Беларуси десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО и, возможно, С-400, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5509
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01.09.2021 12:34 Відповісти
Це Росіі потрібно ,а Лука лише лялька кремлівського балагана !!!)))
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01.09.2021 12:44 Відповісти
Я бы не сказал что он кукла.. России тоже архиважна лояльная Беларусь и они во многом будут согласны ему помочь чтобы так дальше оно и оставалось.
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01.09.2021 12:46 Відповісти
Основою РІ був "Русский мир" ,єдність трьох народів !!! Хто ляльці каже що вона лялька ,навпаки будут надувати мильну бульку про велич цієї маріонетки(Віслючок ,яскравий приклад) !!!)))
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01.09.2021 12:52 Відповісти
Я не особо сильно изучал вопросы сотрудничества России и Беларуси но если взять даже *украинский вопрос* Лукашенко Крым российским не признает.. а это уже говорит о том что полного контроля РФ над его мнением не имеет.
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01.09.2021 12:57 Відповісти
а с кем воевать собрался?
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01.09.2021 12:35 Відповісти
С кем воевать собрался? Огласите весь список.
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01.09.2021 12:35 Відповісти
Ну там у них с Литвой и Польшей терки сейчас но не столько чтобы воевать) к тому же это страны НАТО.. скорей всего просто понтуется.
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01.09.2021 12:38 Відповісти
Не воевать а пугать Таракан будет, так как сейчас пугает беженцами и наркотрафиком. Мол или санкции снимайте или мы дураки и за свои ракеты не отвечаем
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01.09.2021 12:54 Відповісти
З санкціями, другого виходу у нього немає. Не чекати ж, коли країна впаде -- ні купи, ні продай, ні позич, ні літай -- ізолювали, як Іран -- і це все через заздрість економіці і порядку в Білорусі.
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01.09.2021 16:46 Відповісти
Параноїдальна маячня "Русского мира" прогресує !!!))))
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01.09.2021 12:43 Відповісти
І один авіаносець.
РФ поставит Беларуси десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО и, возможно, С-400, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9915
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01.09.2021 12:44 Відповісти
красиво но нереально,вентиляторы создают такой воздушны поток,что самолеты будут сдуваться с траектории
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01.09.2021 14:24 Відповісти
Лука, ты полный дебил, и что ты с этим всем будешь делать???!!!
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01.09.2021 12:47 Відповісти
А удобрение для картошки?
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01.09.2021 12:51 Відповісти
Хочеться спитати у Луки , а від кого захищатися будете ?
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01.09.2021 12:51 Відповісти
Марно чекати зрозумілу відповідь від хворого на паранойю !!!)))
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01.09.2021 12:54 Відповісти
Ну дождались. Теперь у Европы очко жим-жим будет и гадание на ромашке упадет или не упадет какая то ракета выпущенная с Беларашки на голову европейцам. Европа еще хочет чтобы Рашка захватила Украину и поставил под боком ядерные боеголовки?
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01.09.2021 12:52 Відповісти
иди *****
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01.09.2021 12:58 Відповісти
Так в твоем свинарнике же заказал! Или ты враг своему свинарнику? 😁
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01.09.2021 12:59 Відповісти
Ща Зеля из Штатов Першингов привезет и будет вас бамбить!!!
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01.09.2021 12:57 Відповісти
привезёт?... може коксу, через дыры в трамповском заборе?
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01.09.2021 13:17 Відповісти
Поставит падающие самолёты, ничего не видящее ПВО, которому кривизна земли застит мир и прочий металлолом для самоуспокоения.

Не забываем оценку российского военного эксперта, набираем в ютубе:
"Полковник Шендаков. Армия РФ - Стадо в форме."
"Полковник Шендаков о том, во что на самом деле Шойгу превратил Армию!"
"Полковник Шендаков о фэйковом танке армата"
Эрдоган это стадо гонит подсрачниками везде где встретит, только в Сирии за два дня разнёс в хлам аки мешки с картошкой 9 панцирей, более сотни танков и прочего хлама, из Карабаха погнал союзников как овец.
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01.09.2021 12:57 Відповісти
И мозгги тебе пусть поставят!!! СТаРЫЙ ПЕНЬ
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01.09.2021 13:01 Відповісти
да лука , кругом - враги, ты очко - побереги... РФ поставить Білорусі десятки літаків, вертольотів, засоби ППО і, можливо, С-400, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1799 РФ поставить Білорусі десятки літаків, вертольотів, засоби ППО і, можливо, С-400, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1384
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01.09.2021 13:01 Відповісти
не поставит белорусии,а поставит в беларуси...свои...бо откуда у попрошайки лукаша деньги на поставки? РФ поставить Білорусі десятки літаків, вертольотів, засоби ППО і, можливо, С-400, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8580
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01.09.2021 13:02 Відповісти
А тем временем одна страна в мире деградирует ускоряющимися темпами и выпускает уже неуправляемые самолёты с лётчиками на борту!

Набираем в ютубе:
"Без Украины нам конец" Авиаконструктор РФ объяснил крушение самолета Ил-112В под Москвой."
"С 2011 года Россия стала абсолютным лидером по количеству авиакатастроф с человеческими жертвами."

При этом США перевозят воздушным путём в 13 раз больше людей чем РФ !!!
Ну теперь понимаете почему Путин так спешит захватить хотя бы часть Украины пока у них ещё что-то летает и ездит, ибо позже с шашками на конях казачки уже совсем потеряют какие-либо шансы.
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01.09.2021 13:04 Відповісти
От дурник, росія вимирає, там лишилось 90 млн, з них християн млн 60, не вийшло хапнути 40 млн українців, підійде 8-9 млн білорусів.
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01.09.2021 13:11 Відповісти
Когда вместо современного вооружения в наличии лишь малопригодный хлам средины прошлого века остаётся бить кирпичи и бутылки об собственные головы, что показательно делают береточные клоуны РФ.
ВДВ совершенно бесполезный род войск, который за всю историю РФ не выполнил ни одной боевой задачи!
Эти войска как кавалерия в современной армии, оставлены для пиара, остаётся щеголять с нагайкой и кирпичом в сумке для демонстрации бравады! Разбор российского военного специалиста, набираем в ютубе:
"С неба об землю - и что?"https://www.youtube.com/watch?v=9vcLkWHDeq8&t=145s
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01.09.2021 13:12 Відповісти
Все вірно, гармати замість масла. Патамушта зле НАТО нападе. Так вам,бульбашам,і треба.
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01.09.2021 13:14 Відповісти
Одним словом -ПРОДАЛ !
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01.09.2021 13:17 Відповісти
погана новина, бо Лука банкрот, а отже рвшка під видом продажу може перекинути до нашіх кордонів ще якісь загони своїх літаючих орків
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01.09.2021 13:33 Відповісти
Гныда
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01.09.2021 13:55 Відповісти
Тракторы не тянут...
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01.09.2021 14:06 Відповісти
Окрім Росії на них ніхто і не збирався нападати.
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01.09.2021 14:50 Відповісти
Беларусь захватывают тихо, как Крым.
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01.09.2021 16:46 Відповісти
Хто захоплює?))) расєяни?))) вони там там завжди газдували, а ці білорасєяни їм завжди смоктали))) і совсєм не тіхо...
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01.09.2021 23:46 Відповісти
Білоруси все просрали. "унаснємайдан"
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01.09.2021 18:47 Відповісти
Луке этот весь металлолом нафиг не нужен. Ему интересней бабло, что бы платить своим опричникам.
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01.09.2021 22:02 Відповісти
 
 