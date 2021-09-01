РФ поставить Білорусі десятки літаків, вертольотів, засоби ППО і, можливо, С-400, - Лукашенко
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, сьогодні під час спілкування із журналістами розповів про плановані поставки в країну озброєння й техніки російського виробництва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
За словами диктатора, це десятки літаків, вертольотів, засоби ППО, можливо і С-400.
"Найближчим часом (я підписав позавчора розпорядження) з Російської Федерації поставлять нам (не буду говорити, які гроші і що) десятки літаків, десятки вертольотів, найважливішого озброєння ППО. Може бути, навіть C-400. Нам вони дуже потрібні, я вже про це говорив", - заявив Лукашенко.
"Словом, найсучасніше обладнання. Ми дооснастимося. Якщо ми побачимо на навчаннях ("Захід-2021". - Ред.), що нам потрібно щось ще, значить, ми купимо у Російської Федерації і поставимо на озброєння", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
со своими дивизиями, батальонно-тактическими группами
бригадами и полками...
только бартер - территорией.
фсё. нету больше Беларуси.
Сябры, вас там ещё, как афганцев, не нужно эвакуировать?
бей людзей патрошку и введи вайска !
Не забываем оценку российского военного эксперта, набираем в ютубе:
"Полковник Шендаков. Армия РФ - Стадо в форме."
"Полковник Шендаков о том, во что на самом деле Шойгу превратил Армию!"
"Полковник Шендаков о фэйковом танке армата"
Эрдоган это стадо гонит подсрачниками везде где встретит, только в Сирии за два дня разнёс в хлам аки мешки с картошкой 9 панцирей, более сотни танков и прочего хлама, из Карабаха погнал союзников как овец.
Набираем в ютубе:
"Без Украины нам конец" Авиаконструктор РФ объяснил крушение самолета Ил-112В под Москвой."
"С 2011 года Россия стала абсолютным лидером по количеству авиакатастроф с человеческими жертвами."
При этом США перевозят воздушным путём в 13 раз больше людей чем РФ !!!
Ну теперь понимаете почему Путин так спешит захватить хотя бы часть Украины пока у них ещё что-то летает и ездит, ибо позже с шашками на конях казачки уже совсем потеряют какие-либо шансы.
ВДВ совершенно бесполезный род войск, который за всю историю РФ не выполнил ни одной боевой задачи!
Эти войска как кавалерия в современной армии, оставлены для пиара, остаётся щеголять с нагайкой и кирпичом в сумке для демонстрации бравады! Разбор российского военного специалиста, набираем в ютубе:
"С неба об землю - и что?"https://www.youtube.com/watch?v=9vcLkWHDeq8&t=145s