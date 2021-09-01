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ВР (11734) депутат (1578) житло (474) компенсації (361) Разумков Дмитро (1449)

Разумков про скасування компенсації на оплату житла нардепам: Навряд чи колеги підтримають таке рішення

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Разумков про скасування компенсації на оплату житла нардепам: Навряд чи колеги підтримають таке рішення

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що парламент не підтримає рішення про скасування компенсації народним депутатам за оплату їхнього житла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"З огляду на позицію моїх колег... Навряд чи його підтримають усі народні депутати", - сказав Разумков журналістам у середу в Ірпені (Київська обл.).

Спікер парламенту наголосив, що скасування грошової компенсації нардепам за оплату житла в умовах нинішньої непростої соціально-економічної ситуації було б "особливо важливе".

"Я вважаю, що все-таки це було б правильно. Достатньо мають ресурсів, порівняно з іншими верствами населення, народні депутати, щоб забезпечити себе житлом", - сказав він.

Також читайте: Шмигаль: Наше завдання - максимально розширити іпотечні програми для забезпечення українців доступним житлом

Як повідомлялося, раніше Разумков висловлювався за доцільність скасування компенсації народним депутатам за оплату житла.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+20
Разумков об отмене компенсации на оплату жилья нардепам: Вряд ли коллеги поддержат такое решение - Цензор.НЕТ 7998
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01.09.2021 12:37
+18
Разумков об отмене компенсации на оплату жилья нардепам: Вряд ли коллеги поддержат такое решение - Цензор.НЕТ 3288
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01.09.2021 12:35
+12
Ну звичайно - "бджоли проти меду"... Разумков об отмене компенсации на оплату жилья нардепам: Вряд ли коллеги поддержат такое решение - Цензор.НЕТ 7263
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01.09.2021 12:35
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Ну звичайно - "бджоли проти меду"... Разумков об отмене компенсации на оплату жилья нардепам: Вряд ли коллеги поддержат такое решение - Цензор.НЕТ 7263
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01.09.2021 12:35 Відповісти
Разумков об отмене компенсации на оплату жилья нардепам: Вряд ли коллеги поддержат такое решение - Цензор.НЕТ 3288
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01.09.2021 12:35 Відповісти
Где вы видели собаку, с колбасой на шее?
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01.09.2021 12:35 Відповісти
ЖЛОБЬЕ ОБЫКНОВЕННОЕ!!!
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01.09.2021 12:35 Відповісти
Конечно, компенсации нужно оставить нардепам.
Это у нарида нужно отменить субсидии.
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01.09.2021 12:36 Відповісти
Ага. Коллеги из СН же сирые и убогие.

Миллиардер Трухин, например. Да и другие слуги урода сильно исхудали на большом крадивныцтве.
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01.09.2021 12:36 Відповісти
Разумков об отмене компенсации на оплату жилья нардепам: Вряд ли коллеги поддержат такое решение - Цензор.НЕТ 7998
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01.09.2021 12:37 Відповісти
Хороша картинка, - тільки от нема жодного депутата за яких не проголосував мудрий нарід з кумами разом.
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01.09.2021 12:39 Відповісти
Якщо мовою картинки, то люди голосували за людину, а отримали депутата.
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01.09.2021 13:03 Відповісти
Тут дело не в жадности, тут дело в принципе.
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01.09.2021 12:39 Відповісти
депутан должен жить в последней, засраной коммуналке , с тараканами ,
чтобы у него возникло неотвратимое желание сделать в ней быстро евроремонт (за свои... кровные )
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01.09.2021 12:43 Відповісти
120 народных депутатов получили компенсацию за поднаём жилья в размере около 3,29 млн грн. В списке фигурировал также первый вице-спикер Руслан Стефанчук, он проживал в квартире площадью 101,8 кв.м, принадлежащей тёще. Через год совесть проснулась, и перестал тырить деньги у государства
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01.09.2021 12:44 Відповісти
Мне кажется там скорее у тёщи совесть проснулась, но никак не у проглота)
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01.09.2021 17:30 Відповісти
Он что,признал факт что ВР-это сборище ублюдков,мразей и тварей? Самокритичный парень этот разумков))
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01.09.2021 12:46 Відповісти
а почему бы депутанам иногородним не жить в комфортабельной депутанской общаге гостиничного типа ? их же выбрали не для оплаты их забаганок а пахать (смешно самому)))
и на депутанском бы транспорте сэкономили б и на обслуге...
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01.09.2021 12:48 Відповісти
Не говорите ерунды.У них жилья в собственности больше чем у Вас и у меня будет за всю жизнь.То клоунада с компенсациями,главное бюджет пилить (очередной раз)
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01.09.2021 13:14 Відповісти
вооот! и я ж про то....а кто прикинулся бедным без койки на ночь - в общагу !!!
не деньгами компенсировать (а потом у тещ))) угол снимают))) - а в общагу - живи - оплачено!!
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01.09.2021 13:18 Відповісти
они, дупутаты эти, навозники вчерашние, воры и жулики, красноперых комми- вонючек адепты и пр. биомусор , еще доплачивать должны государству, что в Раде и в тиливизирах сиживают.... Разумков про скасування компенсації на оплату житла нардепам: Навряд чи колеги підтримають таке рішення - Цензор.НЕТ 5040
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01.09.2021 12:49 Відповісти
Что такое "русских"?
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01.09.2021 12:52 Відповісти
Мокшан з мокшандією потрібно любити, чимось важким і без передиху, за напад на Україну, вбивство українців та окупацію криму і частини донетчини та луганщини.
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01.09.2021 12:54 Відповісти
А кто такие русские? Это те кто напали на Украину? Те кто убивает Украинцев? И за какой половой член вас любить?
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01.09.2021 12:57 Відповісти
Разумков про скасування компенсації на оплату житла нардепам: Навряд чи колеги підтримають таке рішення - Цензор.НЕТ 2006
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01.09.2021 12:52 Відповісти
Їм лиишлося недовго набивати кармани грошима олігахів - й це дуде так показово й нахабно !!!
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01.09.2021 12:53 Відповісти
Это для СН компенсации, защита от уголовного преследования и полная неприкасаемость.

А для вас:
- налог на ваши сбережения,
- отмена субсидий,
- выселение и блокирование счетов за неуплату коммуналки.

Наверное именно этого хотели зебилы, когда пачкали избирательные бюллетени в 2019-м.
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01.09.2021 12:55 Відповісти
Гарних "слуг" собі нарід вибрав.
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01.09.2021 12:55 Відповісти
Так. Попередній, народний парламент це неподобство - компенсацію нардепам за житло - був відмінив, а кляті зебіли знов ввели...
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01.09.2021 21:59 Відповісти
Лупоглазый метит в презы? Или на место мертвеччука? Абы шось ляпнуты. Этим уродам на жысть не хватает по 20000 баксов из конвертов, а тут ещё компенсации хотят лишить! Фошызды!)
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01.09.2021 12:56 Відповісти
А декларирование конвертов 20, 30 , 50 для слуг не хочет разумов организовать ?глядишь и компенсация за жильё не нужна будет ...
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01.09.2021 12:57 Відповісти
черти. арендуют сами у себя еще и компенсацию получают...
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01.09.2021 12:59 Відповісти
И в это же время строят многомиллионные имения под Киевом, что говорит об их реальных, "темных" доходах. Ярким примером является главный боров всей Рады - Стефанчук.
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01.09.2021 13:04 Відповісти
Хотя это копейки, но копейки очень показательные: они не настроены отказываться ни от гроша. А вот содрать с тупого населения последнее они и глазом не моргнут. Проститутки, безработные, фотографы из этих копеек построят бордель, агентство по трудоустройству, фотомастерскую. Им же не вечно быть у власти.
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01.09.2021 13:13 Відповісти
Что ж это делается, а где содержанкам жить?
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01.09.2021 13:15 Відповісти
"Учитывая позицию моих коллег… Вряд ли оно будет поддержано всеми народными депутатами".

Тут и к гадалке не ходи. ))
У нас в верхах воруют все, у кого есть такая возможность. И если у индивидуума есть возможность воровать, то можно быть уверенным в том, что он ворует, даже если он еще не украл. Разумков про скасування компенсації на оплату житла нардепам: Навряд чи колеги підтримають таке рішення - Цензор.НЕТ 3212
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01.09.2021 13:15 Відповісти
Это дедушкам и бабушкам можно рекомендовать .уй без соли, а этим никак без субсидий.
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01.09.2021 13:22 Відповісти
Разумков про скасування компенсації на оплату житла нардепам: Навряд чи колеги підтримають таке рішення - Цензор.НЕТ 914
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01.09.2021 13:25 Відповісти
Та він капітан очевидність
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01.09.2021 13:39 Відповісти
що значить "навряд чи підтримають"???? а ваш лідор що, зовсім без яєць? ви ж основні борцуни з баригами і бізнесами на крові, найбільші платники податків (без офшорів) і ви провалите отаке популістське рішення??? Пез..ни ви і ублюдки, що зібрали з усім помийних ям країни, а не депутати....як анал, чи розпивати алкоголь у пляшках з-під кока-коли, чи ковтати наркоту, так аж бігом. Суки зелені.
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01.09.2021 13:57 Відповісти
Звісно що не підтримають, бо навіть за ті копійки вдавляться.
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01.09.2021 14:23 Відповісти
Так давайте всем компенсировать, почему только депутатишкам? Они вообще должны доплачивать, что у корыта труться.
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01.09.2021 14:34 Відповісти
Нет слов.
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01.09.2021 17:19 Відповісти
Во всех законах, касательно депутатов - конфликт интересов!!
Они не снимут с себя неприкосновенность, не отменят оплату жилья, разовую помощь, санатории и т.д и т.п.
Это должны делать другие структуры
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01.09.2021 17:25 Відповісти
 
 