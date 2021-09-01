Разумков про скасування компенсації на оплату житла нардепам: Навряд чи колеги підтримають таке рішення

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що парламент не підтримає рішення про скасування компенсації народним депутатам за оплату їхнього житла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"З огляду на позицію моїх колег... Навряд чи його підтримають усі народні депутати", - сказав Разумков журналістам у середу в Ірпені (Київська обл.).

Спікер парламенту наголосив, що скасування грошової компенсації нардепам за оплату житла в умовах нинішньої непростої соціально-економічної ситуації було б "особливо важливе".

"Я вважаю, що все-таки це було б правильно. Достатньо мають ресурсів, порівняно з іншими верствами населення, народні депутати, щоб забезпечити себе житлом", - сказав він.

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Як повідомлялося, раніше Разумков висловлювався за доцільність скасування компенсації народним депутатам за оплату житла.