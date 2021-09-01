За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 268 нових випадків, - Кличко
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За минулу добу в Києві виявили 268 нових випадків захворювання на коронавірус, померли дві людини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці в Facebook.
Так, за минулу добу в Києві виявили 268 нових випадків захворювання на коронавірус, загалом - 224 492.
Серед хворих 155 жінок віком від 19 до 89 років, 91 чоловік віком від 20 до 89 років, 9 дівчаток від 2 до 16 років і 13 хлопчиків від 4 місяців до 17 років.
Також зафіксовано 2 летальні випадки від вірусу, всього - 5281.
За добу госпіталізували 47 хворих коронавірусів і 48 пацієнтів з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.
Подолали хворобу 138 осіб, всього - 216 150.
Найбільше нових випадків COVID-19 виявили в наступних районах: Дарницькому (52), Деснянському (42) і в Солом'янському (40).
Будь ласка, зачекайте...
Последний свой твит Хармон опубликовал 21 июля, незадолго до подключения к ИВЛ. Он лежал в больнице в пригороде Лос-Анджелеса, где и умер в тот же день.
«Пожалуйста, молитесь, они хотят подключить меня к аппарату искусственной вентиляции легких», - написал блогер.
Всего шестью неделями ранее он писал в Twitter: «У меня 99 проблем, но вакцина - не одна из них».
Я не в одном своем посте ничего не заявлял и если такая фраза для тебя является заявлением:
"так что мой дорогой друг - не факт что его убил ковид"
то нам с тобой тут больше не о чем говорить.
В штате Флорида умер от осложнений COVID-19 бывший офицер ЦРУ Роберт Дэвид Стил. Он поддерживал теории заговоров и считал себя первым, кто назвал коронавирус обманом.
Журналисты называют Стила одним из первых людей, пропагандировавших идеи QAnon и помог движению найти больше сторонников. В течение последних трех месяцев мужчина ездил по Соединенным Штатам и рассказывал о теории заговора с коронавирусом, фальсификации выборов и якобы о возвращении Трампа на пост президента.
Позже у Стила подтвердили коронавирус и в начале августа госпитализировали. Несмотря на это, он продолжал распространять теории заговора о вакцинах и отрицал существование коронавируса. 17 августа мужчина написал последнее сообщение в блоге.
Кстате тока с югов приехал - там маски или единичные юродивые дурачки носят в транспорте/магазинах, либо на бороде, если магазин сетевой аля АТБ.
Задалбался уже народ.
И вродеж должны были все вымереть - аж нет
Гля, монастырский, вы че с мозгом не дружите? Что у вас в ленте официального украинского издательства censor. net происходит ? Вы, что , решили, что вы в цирке выслуживаетесь, а не на службе у украинского государства служите?
Осознайтесь, Монастырский.