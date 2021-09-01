За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 268 нових випадків, - Кличко

За минулу добу в Києві виявили 268 нових випадків захворювання на коронавірус, померли дві людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Так, за минулу добу в Києві виявили 268 нових випадків захворювання на коронавірус, загалом - 224 492.

Серед хворих 155 жінок віком від 19 до 89 років, 91 чоловік віком від 20 до 89 років, 9 дівчаток від 2 до 16 років і 13 хлопчиків від 4 місяців до 17 років.

Також зафіксовано 2 летальні випадки від вірусу, всього - 5281.

За добу госпіталізували 47 хворих коронавірусів і 48 пацієнтів з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Подолали хворобу 138 осіб, всього - 216 150.

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Найбільше нових випадків COVID-19 виявили в наступних районах: Дарницькому (52), Деснянському (42) і в Солом'янському (40).