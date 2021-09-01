УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16014 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
8 222 14
Італія (999) календар (35) УГКЦ (100)

Із 1 вересня всі громади УГКЦ в Італії переходять на григоріанський календар

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Із 1 вересня всі громади УГКЦ в Італії переходять на григоріанський календар

Із 1 вересня 2021 року всі громади Апостольського екзархату УГКЦ в Італії переходять на григоріанський календар.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент інформації УГКЦ.

"Проголошую перехід усіх українських громад Апостольського екзархату в Італії на григоріанський календар з 1 вересня 2021 року, з початку Індикту, тобто Нового літургійного року", – йдеться в декреті Апостольського екзарха Діонісія Ляховича від 31 травня 2021 року.

Рішення про перехід, як зазначено у декреті, ухвалено, "піклуючись про духовний розвиток Апостольського екзархату в умовах італійського середовища, часу та місії нашої Церкви, у турботі про вірних моїй опіці повірених, розуміючи потреби всіх вірян та дбаючи про можливість кожного вповні жити літургійним, а передусім євхаристійним життям".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тисячі вірян з усієї України взяли участь у традиційній Всеукраїнській прощі у Зарваниці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+18
Давно всем пора перейти.
Бухать в Рождественский пост на Новый Год могут только парашные свиньи. Із 1 вересня всі громади УГКЦ в Італії переходять на григоріанський календар - Цензор.НЕТ 5601
показати весь коментар
01.09.2021 13:13
+17
Давно пора і ПЦУ на григоріанський перейти.
показати весь коментар
01.09.2021 13:14
+13
Я, хоч і атеіст, вітаю!
показати весь коментар
01.09.2021 13:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я, хоч і атеіст, вітаю!
показати весь коментар
01.09.2021 13:03 Відповісти
Бразильцу Дионисию пофигу, что большинство его прихожан - приезжие из Украины, а не Боливии?
показати весь коментар
01.09.2021 13:04 Відповісти
Мабуть, не гриигоріаньский, а новоюліанський. Ці календарі по факту найближчі кілкасот років збігатимуться. Однак новоюліанський календар розроблений у православній церкві, бо прийняти календар Папи там не могли.
показати весь коментар
01.09.2021 13:06 Відповісти
Ні, ці мабуть на григоріанський, бо УГКЦ під приматом Папи.
показати весь коментар
01.09.2021 13:07 Відповісти
Давно всем пора перейти.
Бухать в Рождественский пост на Новый Год могут только парашные свиньи. Із 1 вересня всі громади УГКЦ в Італії переходять на григоріанський календар - Цензор.НЕТ 5601
показати весь коментар
01.09.2021 13:13 Відповісти
Давно пора і ПЦУ на григоріанський перейти.
показати весь коментар
01.09.2021 13:14 Відповісти
Гарний крок . Вітаю !
показати весь коментар
01.09.2021 13:36 Відповісти
В Україні греко-католики вже давно цілими родинами переходять на наш рідний григоріанський календар , за яким ми всі народилися і живемо . Останнім перейде блаженнійший Святослав , що надає перевагу святкуванню разом з Гуньою Московським і його бандюками в рясах . Гроші не пахнуть . Навіть для "блаженнійших".
показати весь коментар
01.09.2021 13:45 Відповісти
Всрався? Молодець, а тепер понюхай і на смак попробуй.
показати весь коментар
01.09.2021 15:45 Відповісти
Давно пора ! Нехай тільки цапи живуть з гундяєм по китайсько- монгольському чи якому завгодно, аби не з усім цивілізованим світом. Бо в них " загадочная рюссськая душа" А насправді п'янь рвань і шваль.
показати весь коментар
01.09.2021 13:47 Відповісти
Вітаю, правильний крок. Будемо надіятися що процес піде і в Україні.
В своїй родині , ми також так вирішили і вже два роки св'яткуємо зі всім прогресивним світом.
показати весь коментар
01.09.2021 14:21 Відповісти
А Италия= Аталия(Ата Ала,Улу-Отец Древний) не имеет права.Ведь УлуЯнский(Юлианский)=Древний горящий( отсюда башня Илион в Трое).Т.Е. Патала=БэйАтаУлу(БэйАтаЭр=Петр) -Бек Отец Древний. Там родился *******(Горящий древний)=Николай.Все переводы с ИндоПэриджанского.Оттуда они вышли лет 500 назад и многие их нынешние горы,реки и горада пер-ся с этого языка.(Раен Закатала в Одэрбэйджане.) А григорианский-Ахыр Юху Эр-Конец сна мужа.
показати весь коментар
01.09.2021 15:54 Відповісти
Обома руками "за"!
показати весь коментар
01.09.2021 18:02 Відповісти
Повний відхід від дрімучого гундяєвського "православія" має вітати кожен українець. ПЦУ зобовязана нарешті ************ якщо, звісно, вона на це здатна, а якщо весь час сороміцькі мимрити "ще не на часі" то яка ж це ПЦУ? Це тоді де факто філія РПЦ. Із 1 вересня всі громади УГКЦ в Італії переходять на григоріанський календар - Цензор.НЕТ 69
показати весь коментар
01.09.2021 19:30 Відповісти
 
 