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Розстріли на Інститутській: у суді допитали медика Жуковську, яку під час Євромайдану поранили в шию

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Розстріли на Інститутській: у суді допитали медика Жуковську, яку під час Євромайдану поранили в шию

1 вересня в Святошинському суді Києва у справі про розстріли на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року допитали медика Олесю Жуковську, яку вранці того дня поранили в шию на Майдані Незалежності.

Про це передає Цензор.НЕТ з посиланням на відеотрансляцію судового засідання.

Свідок розповіла, що 20 лютого 2014 року вона була медиком-волонтером на Майдані. Зранку того дня вона була біля Михайлівського собору, де був медичний штаб. Згодом Жуковська спустилася вниз до готелю "Козацький". Приблизно об 11 годині ранку, за словами свідка, біля Лядських воріт вона зустріла своїх друзів.

"Коли я спілкувалася зі своїми друзями, як мені здається, з мене почалися перші розстріли на цій території. Коли я стояла обличчям до Будинку профспілок відбувся постріл у мене. Я не зрозуміла, що відбулося, бо було спокійніше на цій території. До Інститутської я навіть не дійшла. Коли я була у швидкій, я дістала телефон свій, зайшла в соціальні мережі і написала пост "Я вмираю". І зафіксувався час - 11:40 з чимось." - розповідає Олеся Жуковська.

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Після цього її забрали до карети швидкої допомоги та відвезли у лікарню №17 у Києві. Вже в лікарні хірург сказав їй, що куля, яка в неї влучила, зайшла з правого боку, а вийшла - з лівого.

На питання прокурора Офісу генпрокурора Ігоря Земскова, чи знає свідок яка саме куля в неї влучила, Жуковська відповіла, що коли вона прийшла до тями в лікарні, до неї прийшли знайомі, з якими вона стояла в момент поранення.

"Один із них, він також надавав свідчення, він приніс кулю і сказав, що це куля, яку він забрав з того місця, де мене поранили. Невідомо чи це саме моя куля, чи цією кулею поранили когось іншого. Кулю я віддала слідству." - додала свідок.

Автор: Анастасія Потіха
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Только допросили?

А Венедиктова с подачи Портнова не настаивала на повторном расстреле в качестве следственного экперимента?
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01.09.2021 13:24 Відповісти
после пандемии слуги допросят, всех кто получил ковидную доплату
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01.09.2021 13:31 Відповісти
луценко давно похоронил все доказательства и свалил из страны
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01.09.2021 13:34 Відповісти
Да, а кто это ведет еженедельную телепередачу с улицы Северо-Сырецкой?
Его двойник?
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01.09.2021 14:05 Відповісти
йому з-за парєбріка ту вулицю не видно, от і 3,14здить, що в голову таракани наносили, повзаючи. Докази, довбню, як і рукОписи, не горять, якщо за ними правиль цено доглядати. Так що здохни і самозарийся, мразота підорашинська.
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01.09.2021 20:16 Відповісти
Ни дня без Украины не можешь.Да у тебя фантомные боли,свинособака😂🌷×××
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01.09.2021 13:37 Відповісти
А следствие пулю потеряло? Розстріли на Інститутській: у суді допитали медика Жуковську, яку під час Євромайдану поранили в шию - Цензор.НЕТ 6212
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01.09.2021 13:41 Відповісти
Дуже добре пам'ятаю цю дівчинку і увесь той жах! Все це було ніби як учора. Шкода, що в багатьох наших людей дуже коротка пам'ять.
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01.09.2021 14:02 Відповісти
Мое сердце, как почти и 8 лет назад, замирает от ее короткой фразы; "Я умираю"! Розстріли на Інститутській: у суді допитали медика Жуковську, яку під час Євромайдану поранили в шию - Цензор.НЕТ 4084
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01.09.2021 14:26 Відповісти
Беркутня та причетні до розстрілів працевлаштовані на московії за фахом. Навіть не знаю як буде краще вчинити: за законом України негайно, чи помилуватися на їх роботу за кордоном ще рік-другий?
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01.09.2021 14:29 Відповісти
Я пам"ятаю той день і Олесин пост. Олеську,слава Богу, що ти залишилась жива.Миру тобі,добра і щастя, дорогенька ти наша україночко!
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01.09.2021 19:01 Відповісти
 
 