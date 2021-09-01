Розстріли на Інститутській: у суді допитали медика Жуковську, яку під час Євромайдану поранили в шию

1 вересня в Святошинському суді Києва у справі про розстріли на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року допитали медика Олесю Жуковську, яку вранці того дня поранили в шию на Майдані Незалежності.

Про це передає Цензор.НЕТ з посиланням на відеотрансляцію судового засідання.

Свідок розповіла, що 20 лютого 2014 року вона була медиком-волонтером на Майдані. Зранку того дня вона була біля Михайлівського собору, де був медичний штаб. Згодом Жуковська спустилася вниз до готелю "Козацький". Приблизно об 11 годині ранку, за словами свідка, біля Лядських воріт вона зустріла своїх друзів.

"Коли я спілкувалася зі своїми друзями, як мені здається, з мене почалися перші розстріли на цій території. Коли я стояла обличчям до Будинку профспілок відбувся постріл у мене. Я не зрозуміла, що відбулося, бо було спокійніше на цій території. До Інститутської я навіть не дійшла. Коли я була у швидкій, я дістала телефон свій, зайшла в соціальні мережі і написала пост "Я вмираю". І зафіксувався час - 11:40 з чимось." - розповідає Олеся Жуковська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Печерський суд заарештував обвинуваченого у вбивстві Вербицького Мисливого

Після цього її забрали до карети швидкої допомоги та відвезли у лікарню №17 у Києві. Вже в лікарні хірург сказав їй, що куля, яка в неї влучила, зайшла з правого боку, а вийшла - з лівого.

На питання прокурора Офісу генпрокурора Ігоря Земскова, чи знає свідок яка саме куля в неї влучила, Жуковська відповіла, що коли вона прийшла до тями в лікарні, до неї прийшли знайомі, з якими вона стояла в момент поранення.

"Один із них, він також надавав свідчення, він приніс кулю і сказав, що це куля, яку він забрав з того місця, де мене поранили. Невідомо чи це саме моя куля, чи цією кулею поранили когось іншого. Кулю я віддала слідству." - додала свідок.