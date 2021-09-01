Найкращі гарантії від США і ФРН для України - якнайшвидший вступ країни в НАТО, - посол Мельник про загрози від "Північного потоку-2"

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що членство української держави в НАТО має бути гарантією безпеки після запуску "Північного потоку-2". Він виступає проти будівництва і експлуатації цього трубопроводу.

Про це він заявив у коментарі Die Welt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він закликав Захід "продемонструвати нову мужність і якомога швидше прийняти Україну до Північноатлантичного альянсу".

"Україні потрібні не запевнення, а конкретні зобов'язувальні гарантії безпеки від США та Німеччини, найкраще у рамках якнайшвидшого вступу в НАТО", - заявив посол України.

За його словами, Україна розглядає "Північний потік-2" як найбільший геополітичний проєкт Кремля та ще одну вкрай серйозну загрозу для України.

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