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Новини Політика України
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Німеччина (4540) НАТО (5147) посол (1006) Північний потік (1369) Мельник Андрій (224)

Найкращі гарантії від США і ФРН для України - якнайшвидший вступ країни в НАТО, - посол Мельник про загрози від "Північного потоку-2"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Найкращі гарантії від США і ФРН для України - якнайшвидший вступ країни в НАТО, - посол Мельник про загрози від

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що членство української держави в НАТО має бути гарантією безпеки після запуску "Північного потоку-2". Він виступає проти будівництва і експлуатації цього трубопроводу.

Про це він заявив у коментарі Die Welt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він закликав Захід "продемонструвати нову мужність і якомога швидше прийняти Україну до Північноатлантичного альянсу".

"Україні потрібні не запевнення, а конкретні зобов'язувальні гарантії безпеки від США та Німеччини, найкраще у рамках якнайшвидшого вступу в НАТО", - заявив посол України.

За його словами, Україна розглядає "Північний потік-2" як найбільший геополітичний проєкт Кремля та ще одну вкрай серйозну загрозу для України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Північний потік - 2" ще можна й потрібно зупинити, - Вітренко

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Ще один почємумьіещёнєвнатє.
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01.09.2021 13:44
+3
сказал мельник почесавши ж опу
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01.09.2021 13:46
+3
потомучтоработатьнужноаненытьамногиехотятхалявыаработатьнехотятсовоквголове
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01.09.2021 13:55
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01.09.2021 13:44 Відповісти
потомучтосидимвсраке
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01.09.2021 13:45 Відповісти
потомучтоработатьнужноаненытьамногиехотятхалявыаработатьнехотятсовоквголове
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01.09.2021 13:55 Відповісти
и опять с пустого в порожнее сколько еще говорить-НЕТ ближайшие 30-40лет
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01.09.2021 13:44 Відповісти
Найкращі гарантіі,це обрання українцями реальної української державної влади !!!))
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01.09.2021 13:52 Відповісти
Объясните: как можно вступить в НАТО с войной на Донбассе и аннексированным Крымом?
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01.09.2021 13:45 Відповісти
Розбудовою власної потужної держави !!)))
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01.09.2021 13:54 Відповісти
вопрос нужно ставить так: день запуска потока должен стать Днём вступления Украины в блок НАТО !
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01.09.2021 13:45 Відповісти
Це кому таке питання? Лучшие гарантии от США и ФРГ для Украины - скорейшее вступление страны в НАТО, - посол Мельник об угрозах от "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 8887
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01.09.2021 13:53 Відповісти
мировому политическому сообществу, США И ЕС !
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01.09.2021 14:01 Відповісти
Мріяти не заборонено. Лучшие гарантии от США и ФРГ для Украины - скорейшее вступление страны в НАТО, - посол Мельник об угрозах от "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 9876
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01.09.2021 13:46 Відповісти
сказал мельник почесавши ж опу
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01.09.2021 13:46 Відповісти
Зміна 17 статті Конституції України. + Статус союзника США.
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01.09.2021 13:52 Відповісти
только на россии в последнее время Германию стали обзывать ФРГ, как при совке. хотя посол называет Германия! Редактор проснись!
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01.09.2021 13:57 Відповісти
Официальное название Германии сегодня на немецком языке: Bundesrepublik Deutschland, сокращенно BRD .
По - рузки это звучит как Федеративная Республика Германия или ФРГ.
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01.09.2021 16:01 Відповісти
Найкращі гарантії від США і ФРН для України - якнайшвидший вступ країни в НАТО, - посол Мельник про загрози від "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 2030
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01.09.2021 13:58 Відповісти
Какое блин нато !? дегенераты вы зеленые !!! ПДЧ получите и выполните, а потом просится будете !!! Украину даже если присоединить еще одним штатом к США - то с Зевластью толку у Нас не будет !!! Весь вопрос в вас !!!
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01.09.2021 14:01 Відповісти
Тыц😂🌷×××
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01.09.2021 14:35 Відповісти
Правильно говорит. Только для этого надо реформировать армию
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01.09.2021 15:07 Відповісти
 
 