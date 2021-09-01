"Слуга народу" не примушувала ЗМІ видаляти новини про ДТП з Трухіним, - Корнієнко
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Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заперечує вплив політсили на видалення інформації про ДТП із нардепом Олександром Трухіним із новинних сайтів.
Про це парламентар заявив в інтерв'ю "НВ", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми нікого нічого видаляти не змушували. Це точно не до нас питання. У нас точно одна із найпрозоріших і найвпорядкованіших систем роботи зі ЗМІ в країні, з погляду політики", — зазначив глава політсили.
Корнієнко додав, що звинувачення в тому, що "ми тиснемо на журналістів, принаймні мають бути чимось підкріплені".
На зауваження про те, що журналісти самі по собі не могли видаляти новини, Корнієнко відповів: "Це ж не обов’язково, це може бути якась взагалі піар-війна".
На його думку, в Трухіна можуть бути вороги через роботу у Полтавській області і посаду заступника голови бюджетного комітету.
Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.
За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.
Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.
У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР.
Будь ласка, зачекайте...
взаимовыгодное сотрудничество.
вот только кто после этого слуги урода?
А значит, СМИ чтобы они удали новость про СН и чтобы потом это использовать как черный-пиар, подкупил некто! Не будем говорить кто, хотя это был Порошенко!!!
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Олександр Трухін народився 10 листопада 1986 року, сьогодні мешкає у Дніпрі. На сайті Верховної Ради України він - голова наглядової ради ПрАТ «ПРХ» (Полтаварибгосп), безпартійний. За інформацією ЗМІ, Трухін - зять олігарха Олексія Мартинова, співвласника фінансово-промислової групи «Приват». У 2012 році батько Олександра Трухіна та Мартинов створили дніпровське ТОВ «Воднолижний клуб «Сєнтоза», що пов'язано із хобі Олексія Мартинова. У пресі писалось про «непрозорі схеми стосунків «Сєнтози» з міським бюджетом, а також із власністю громади міста».
У 2015 році Олександр Трухін був обраний депутатом Полтавської облради по округу № 6 (Глобинський район). Увійшов до складу фракції «БПП «Солідарність». Потім став членом депутатської групи «За успішну Полтавщину», яка вже у новому складі облради трансформувалася у фракцію партії «За Майбутнє».
У 2019 році Олександр Трухін переміг на парламентських виборах вже як представник партії «Слуга народу». Він балотувався на 40-му одномандатному округу (межі - місто Марганець, частина Заводського району міста Кам'янське, Криничанський, Солонянський, Томаківський райони Дніпропетровської області). У Верховній Раді став заступником голови Комітету з питань бюджету.
******* Такасама
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·2 ч
Нардеп"Слуги народу"Олексій Кузнєцов контролює ломбарди і аптеки в ЛНР До обрання в парламент в рядах "Слуги народу" був помічником депутатів В. Медяника від Партії регіонів і потім Г.Шверк від БПП. Він входить до комітету з прав людини і реінтеграції непідконтрольних територій
А ведь никто никогда и не говорил, что "давили" или "заставляли". Тупо купили. Менее мерзким, событие от этого не становится.
Это неизвестные доброжелатели писали и обзванивали СМИ с преждложением бабла за удаление новостей про ДТП с Трухиным.
Наверное зебилы продали почки, шоб выручить своего избранника.