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Перед урочистою лінійкою п'яні ліцеїсти влаштували танці на даху "Жигулів", - поліція Одещини

Новини Цензор.НЕТ Події

Перед урочистою лінійкою п'яні ліцеїсти влаштували танці на даху

У Подільську поліцейські притягли до відповідальності юнаків, які перебували на території навчального закладу в нетверезому стані і порушували громадський порядок. Щодо порушників, серед яких троє неповнолітніх, складено протоколи за кількома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Подільське районне управління в Одеській області.

Подія сталася сьогодні, 1 вересня. Перед початком урочистостей до Дня знань у двір Подільського професійно-технічного ліцею заїхав автомобіль ВАЗ, на даху якого під голосну музику влаштували танці двоє юнаків.

У відділі поліції, куди були запрошені водій та пасажири транспортного засобу, з'ясувалося, що у всіх – наявні ознаки сп’яніння. За появу у громадському місці у п’яному вигляді на 16-ти та 17-річного братів поліцейські склали протоколи за ст. 178 КУпАП, а на старшого з них – ще й за дрібне хуліганство (ст. 173 КУпАП). 18-річний водій автомобіля за кермування транспортом у нетверезому стані відповідатиме за ст. 130 цього ж кодексу.

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"Адміністративний протокол ювенальні поліцейські склали ще на одного неповнолітнього – 17-річного студента цього навчального закладу, який прийшов на лінійку у стані сп’яніння. Урочисті заходи відбулися за планом, а правопорушники відповідатимуть згідно з чинним законодавством",- прокоментував подію начальник Подільського РУП Олександр Ноздратенко.

Перед урочистою лінійкою пяні ліцеїсти влаштували танці на даху Жигулів, - поліція Одещини 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Я бы спалил эту троицу в газовой камере, если было бы можно. можно?
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01.09.2021 14:28
+9
я газ оплачу..
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01.09.2021 14:31
+5
нынче у молодежи Моргенштерн в моде..
День знаний на Одесчине: перед торжественной линейкой пьяные лицеисты устроили танцы на крыше "Жигулей", - полиция - Цензор.НЕТ 1950
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01.09.2021 14:24
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нынче у молодежи Моргенштерн в моде..
День знаний на Одесчине: перед торжественной линейкой пьяные лицеисты устроили танцы на крыше "Жигулей", - полиция - Цензор.НЕТ 1950
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01.09.2021 14:24 Відповісти
Я бы спалил эту троицу в газовой камере, если было бы можно. можно?
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01.09.2021 14:28 Відповісти
я газ оплачу..
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01.09.2021 14:31 Відповісти
стоять, может чиксу спасём?
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01.09.2021 23:32 Відповісти
предоставлю камеру .
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01.09.2021 14:42 Відповісти
для сжигания мусора.

био
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01.09.2021 14:44 Відповісти
Там де сруський мир рулить, нічого дивного нема. День знаний на Одесчине: перед торжественной линейкой пьяные лицеисты устроили танцы на крыше "Жигулей", - полиция - Цензор.НЕТ 6142
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01.09.2021 14:28 Відповісти
Дійсно, нічого дивного. Мужчина погиб в результате взрыва гранаты в своей квартире в жилой пятиэтажке в Калуше Ивано-Франковский области. Житель Здолбунова Ривненской области украл часть медной трубы, по которой поставлялся кислород в реанимацию COVID-больницы. сруський мир рулит.
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01.09.2021 19:30 Відповісти
З москалями не спілкуюсь бо гидую,мене нудить від окупантів.Читай статтю дебіл гвинторогий. Перед урочистою лінійкою п'яні ліцеїсти влаштували танці на даху "Жигулів", - поліція Одещини - Цензор.НЕТ 3874
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01.09.2021 19:37 Відповісти
Якщо нудить, твоє місце в сортирі, а не базікати незнайомим людям як ти не хочеш з кимсь спілкуваться. Пропозиції що кому потрібно робити встроми прямісенько у власну дупу. Зрозумило?
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01.09.2021 22:12 Відповісти
Пан москаль,чи дуже ******** *****?
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01.09.2021 22:16 Відповісти
пан не ********** хохлів які чомусь вважають себе українцями, але весь час цікавляться якимсь ****** замість того щоб впоратися з власним гімном
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01.09.2021 22:50 Відповісти
А где видео посмотреть, не ужели не один дебил в тик-ток не выложил? День знань на Одещині: перед урочистою лінійкою п'яні ліцеїсти влаштували танці на даху "Жигулів", - поліція - Цензор.НЕТ 9822
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01.09.2021 14:29 Відповісти
ПТУ. Просто ПТУ. Заклад для дебілів.
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01.09.2021 14:36 Відповісти
Жаль, очень жаль, деградация поколения происходит не заметно, но явно... Перед урочистою лінійкою п'яні ліцеїсти влаштували танці на даху "Жигулів", - поліція Одещини - Цензор.НЕТ 3444
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01.09.2021 14:39 Відповісти
"жыгули", лицеисты и запах сортира,
вот все, что осталось от русского мира
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01.09.2021 14:42 Відповісти
Какие вы злые...онижедети...будущие прызыденты Перед урочистою лінійкою п'яні ліцеїсти влаштували танці на даху "Жигулів", - поліція Одещини - Цензор.НЕТ 6226
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01.09.2021 14:48 Відповісти
выпустить бы их драться против 15-летних боевиков ММА) Перед урочистою лінійкою п'яні ліцеїсти влаштували танці на даху "Жигулів", - поліція Одещини - Цензор.НЕТ 7002
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01.09.2021 15:07 Відповісти
Проступки, а затем преступления, порождает безнаказанность ! До тех пор пока не заработает закон, а виновные начнут получать кару , лучшего ждать не приходиться.
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01.09.2021 16:00 Відповісти
Хм... если штрафовать за "появление в общественном месте в пьяном виде", то в пятницу вечером пол Ленинградки бы влетало на бабло. За вождение в пьяном виде конечно надо нещадно карать... а вот за танцы на собственном жЫгуле... сомнительно.
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01.09.2021 16:29 Відповісти
ЛУЧШЕ НА МОСКВИЧЕ !) ЖАЛКО ЧТО ПИТЕРЦА НЕТ )))
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02.09.2021 01:21 Відповісти
 
 