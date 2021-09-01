Перед урочистою лінійкою п'яні ліцеїсти влаштували танці на даху "Жигулів", - поліція Одещини

У Подільську поліцейські притягли до відповідальності юнаків, які перебували на території навчального закладу в нетверезому стані і порушували громадський порядок. Щодо порушників, серед яких троє неповнолітніх, складено протоколи за кількома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Подільське районне управління в Одеській області.

Подія сталася сьогодні, 1 вересня. Перед початком урочистостей до Дня знань у двір Подільського професійно-технічного ліцею заїхав автомобіль ВАЗ, на даху якого під голосну музику влаштували танці двоє юнаків.

У відділі поліції, куди були запрошені водій та пасажири транспортного засобу, з'ясувалося, що у всіх – наявні ознаки сп’яніння. За появу у громадському місці у п’яному вигляді на 16-ти та 17-річного братів поліцейські склали протоколи за ст. 178 КУпАП, а на старшого з них – ще й за дрібне хуліганство (ст. 173 КУпАП). 18-річний водій автомобіля за кермування транспортом у нетверезому стані відповідатиме за ст. 130 цього ж кодексу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський привітав українців з 1 вересня: Не імітуйте навчання, будьте відкритими і завжди шукайте нові знання

"Адміністративний протокол ювенальні поліцейські склали ще на одного неповнолітнього – 17-річного студента цього навчального закладу, який прийшов на лінійку у стані сп’яніння. Урочисті заходи відбулися за планом, а правопорушники відповідатимуть згідно з чинним законодавством",- прокоментував подію начальник Подільського РУП Олександр Ноздратенко.





