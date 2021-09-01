УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16547 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниСуспільство
8 035 105
міськрада (461) Хмельницький (260) гомофобія (34) ЛГБТ-спільнота (262)

Радник мера Хмельницького Чепко виступив проти відкриття гей-бару в місті: Хай згорить і стане братською могилою. СКРИНШОТИ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Радник мера Хмельницького Чепко виступив проти відкриття гей-бару в місті: Хай згорить і стане братською могилою. СКРИНШОТИ

Радник мера Хмельницького Назарій Чепко розкритикував ідею відкриття бару для відвідувачів з нетрадиційною орієнтацією в місті.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні скриншоти опублікували ЛГБТ-активісти.

Користувач Instagram під ніком "88virnyj" у пості, в якому цікавилися думкою містян про можливе відкриття в Хмельницькому бару для геїв, відповів: "Відкрийте! Хай воно стане братською могилою! Хай воно згорить разом із власником бару".

Радник мера Хмельницького Чепко виступив проти відкриття гей-бару в місті: Хай згорить і стане братською могилою 01
Радник мера Хмельницького Чепко виступив проти відкриття гей-бару в місті: Хай згорить і стане братською могилою 02
Радник мера Хмельницького Чепко виступив проти відкриття гей-бару в місті: Хай згорить і стане братською могилою 03

Зазначається, що профіль належить депутату Городецької міської ради та раднику мера Хмельницького Назарію Чепку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Смерть п#дарам!" - російські "десантники" провели акцію проти гомосексуалів. ФОТО

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+16
середньовіччя
показати весь коментар
01.09.2021 14:30
+16
А почему бы и нет?
Советник мэра Хмельницкого Чепко выступил против открытия гей-бара в городе: Пусть сгорит и станет братской могилой - Цензор.НЕТ 6944
показати весь коментар
01.09.2021 14:31
+15
Я не маю нічого проти геїв. Але чому вони увесь час лізуть на очі - ми такі люди, які у постелі роблять те й те. Я ж не розповідаю, з ким і де я сплю. Не кричу ніде, щоб ще й діти чули: "Я сплю з бабами, а не з мужиками".

Того ж я й хочу від геїв. Спіть хоч і з резиновими мужиками, тільки не лізьте на очі. Питання сексу - це приватна справа, а не публічна.
показати весь коментар
01.09.2021 15:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
просто он сам - латентный гей!
показати весь коментар
01.09.2021 22:45 Відповісти
так он уже работает в каждом буфете городских, областных и веровной раде
показати весь коментар
01.09.2021 22:51 Відповісти
Почему люди многие так интересуются личными отношениями людей?
У меня например есть знакомые, соседи, друзья, сотрудники у которых есть жёны/мужья, дети... И меня никогда не интересовало каким способом они их зачали, кто кого и как часто и прочее...
А вот что может вызвать заинтересованность? - ревность либо зависть.
Чепко, какая у тебя причина заинтересованности? Ревность, зависть или два в одном?
показати весь коментар
01.09.2021 23:48 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 