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"Слуга народу" Завітневич про оборонну співпрацю з США: Це не рамкова угода, а конкретна домовленість

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В угоді про стратегічні принципи оборонного партнерства між США та Україною зафіксовані конкретні домовленості.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це не рамкова угода і не меморандум, це конкретна домовленість, якої вже досягнуто", - сказав Завітневич у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Народний депутат наголосив, що пункти угоди "передбачають проведення тестування озброєння і військової техніки, науково-дослідних робіт із використанням обладнання і технологій, відсутніх в Україні".

"США також ефективно допомагатимуть Україні протидіяти російській агресії, здійснювати реформи в секторі оборони відповідно до стандартів НАТО, сприятимуть виконанню положень стратегії розвитку оборонної промисловості й реалізації реформ для потреб Збройних сил України, зокрема збільшення прозорості українських оборонних закупівель, упровадження реформ корпоративного управління і розвитку довгострокового стратегічного партнерства у сфері науки і технології", - зазначив Завітневич.

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Голова профільного комітету звернув увагу, що угода передбачає також "поглиблення співпраці в Чорноморському регіоні для свободи судноплавства й ефективної протидії загрозам і викликам у всіх сферах військової діяльності, посилення співпраці у сфері кібербезпеки, більш тісне партнерство оборонних розвідувальних органів".

Він наголосив, що угода підтвердила ключові політичні пункти взаємодії України з США та міжнародним співтовариством. "США підтверджують, що допомагатимуть захищати суверенітет, територіальну цілісність і вільний розвиток України", - сказав депутат.

За його словами, США ефективно допомагають Україні протидіяти російській агресії, включаючи повноцінну програму тренувань і навчань.

Завітневич зазначив, що Україна є ключовою державою для захисту демократії в Центральній і Східній Європі. "Збереження і розвиток демократії в нашій країні - це гарантія, що весь регіон збереже свободу, адже ризики в питаннях безпеки, створені Російською Федерацією проти нашої країни, загрожують не тільки всьому нашому регіону, а й глобальній стабільності", - зауважив народний депутат.

Окрім того, він зазначив, що Верховна Рада зі свого боку також працює над необхідними реформами. "Ухвалено закон "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної власності", який упроваджує найкращі практики корпоративного управління. Наш комітет активно працює над законопроектом про розмежування повноважень Міноборони, Генштабу, головнокомандувача і президента як верховного головнокомандувача відповідно до євроатлантичних принципів і над удосконаленням процедури оборонного планування з урахуванням досвіду держав-членів НАТО та держав-членів Європейського Союзу. Реформи в секторі оборони для нас дуже важливі, це ще раз підтверджує наше стратегічне партнерство з США і міжнародним співтовариством", - сказав Завітневич.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Гастролі лялькового балагана тривают!!!))
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01.09.2021 14:48
+4
ясно... Договорились договариваться !!! этА успех !!! пАбеда !!! В соглашении об оборонном сотрудничестве с США зафиксированы конкретные достигнутые договоренности, - "слуга народа" Завитневич - Цензор.НЕТ 864
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01.09.2021 14:43
+3
"Тестирование вооружения и военной техники..." Радость то какая.
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01.09.2021 14:45
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ясно... Договорились договариваться !!! этА успех !!! пАбеда !!! В соглашении об оборонном сотрудничестве с США зафиксированы конкретные достигнутые договоренности, - "слуга народа" Завитневич - Цензор.НЕТ 864
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01.09.2021 14:43 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!))
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01.09.2021 14:53 Відповісти
"Тестирование вооружения и военной техники..." Радость то какая.
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01.09.2021 14:45 Відповісти
Народный депутат подчеркнул, что пункты соглашения "предусматривают проведение тестирования вооружения и военной техники, научно-исследовательских работ с использованием оборудования и технологий, отсутствующих в Украине".Источник: https://censor.net/ru/n3285749
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01.09.2021 16:04 Відповісти
Ну и? Щас все бросились научными исследованиями Т-64 заниматься?
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01.09.2021 17:18 Відповісти
использованием оборудования и технологий, отсутствующих в Украине" "Слуга народу" Завітневич про оборонну співпрацю з США: Це не рамкова угода, а конкретна домовленість - Цензор.НЕТ 3223
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01.09.2021 17:34 Відповісти
Каких например? Техники художественного пи..дежа?😮
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01.09.2021 17:55 Відповісти
Ты не знаешь, что такое "оборудование и технологии отсутствующие в Украине"? "Слуга народу" Завітневич про оборонну співпрацю з США: Це не рамкова угода, а конкретна домовленість - Цензор.НЕТ 2110 ну это те, которых у нас просто нет "Слуга народу" Завітневич про оборонну співпрацю з США: Це не рамкова угода, а конкретна домовленість - Цензор.НЕТ 9518
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01.09.2021 18:12 Відповісти
Это не "например". Это блаблабла.
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01.09.2021 19:02 Відповісти
Тебе разрешат покрутить старую бабушкину швейную машинку, так понятней "Слуга народу" Завітневич про оборонну співпрацю з США: Це не рамкова угода, а конкретна домовленість - Цензор.НЕТ 254
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01.09.2021 19:16 Відповісти
Это уже будюбудюбу. Узбагоилзя бы ты.)
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01.09.2021 19:23 Відповісти
Гастролі лялькового балагана тривают!!!))
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01.09.2021 14:48 Відповісти
))))зекрыса подписывает МИМОрандумы ....
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01.09.2021 14:49 Відповісти
ну ви ж копію на луб'янку вже відіслали?
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01.09.2021 14:50 Відповісти
Припиніть грабувати Україну і непотрібна буде нічия допомога !!!)))
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01.09.2021 14:52 Відповісти
Капец США. БАБЛО вливают. А вливать бабло в Украину - кормить жадных нахлебников.
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01.09.2021 14:53 Відповісти
жалко США , помогают и помогают...
хочу туда поехать и им чем-то помочь !
дайошшшь - безвизь, зебилы... ? В угоді про оборонну співпрацю зі США зафіксовані конкретні досягнуті домовленості, - "слуга народу" Завітневич - Цензор.НЕТ 7349
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01.09.2021 14:55 Відповісти
Тем временем рейтинг за август : ОПЗЖ вырос на 9 %,слуги неизвестно кого потеряли 7 %...,получается не окупированная часть Донбасса,юг ,восток и центр Уераины за Ведмедчука...,к концу года Кучмисты Зелемойские все растеряют... В угоді про оборонну співпрацю зі США зафіксовані конкретні досягнуті домовленості, - "слуга народу" Завітневич - Цензор.НЕТ 570273 % исчезают на глазах...
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01.09.2021 14:57 Відповісти
Ну может что-то и подписали.
Авансом. Понимают, что зельоным идиотам уже недолго. Шоб два раза не летать!)

..
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01.09.2021 15:00 Відповісти
Единственное чего серьезно США дадут ...достройка атомного реактора Хмельницкой АЭС,и полная перезагрузка остальных АЭС на новое оборудование,программа догосрочная и расситана на 40 ярдов долларов за 10 лет...
Сейчас с Зеленским встречаются конгрессмены и бизнес США....,через час встреча Тэт-а-Тэт Байден - Зеля....без свидетелей....только переводчики...
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01.09.2021 15:04 Відповісти
Все остальное, Секретная информация,типа государтсвенная тайна...ОП
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01.09.2021 15:07 Відповісти
перечитал сообщение этого зебила. Никаких конкретных договоренностей, а тем более какого не будь подписанного договора. Все в стиле позднего СССР - углублять, расширять, внедрять В угоді про оборонну співпрацю зі США зафіксовані конкретні досягнуті домовленості, - "слуга народу" Завітневич - Цензор.НЕТ 3590. Короче очередной треп ни о чем В угоді про оборонну співпрацю зі США зафіксовані конкретні досягнуті домовленості, - "слуга народу" Завітневич - Цензор.НЕТ 8530
В угоді про оборонну співпрацю зі США зафіксовані конкретні досягнуті домовленості, - "слуга народу" Завітневич - Цензор.НЕТ 8216
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01.09.2021 15:07 Відповісти
Визит Зели в США закончится 5 сентября... в Голливуде.... В угоді про оборонну співпрацю зі США зафіксовані конкретні досягнуті домовленості, - "слуга народу" Завітневич - Цензор.НЕТ 5754
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01.09.2021 15:09 Відповісти
неужели "звезду славы" дадут В угоді про оборонну співпрацю зі США зафіксовані конкретні досягнуті домовленості, - "слуга народу" Завітневич - Цензор.НЕТ 4155?
В угоді про оборонну співпрацю зі США зафіксовані конкретні досягнуті домовленості, - "слуга народу" Завітневич - Цензор.НЕТ 7429
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01.09.2021 15:16 Відповісти
В угоді про оборонну співпрацю зі США зафіксовані конкретні досягнуті домовленості, - "слуга народу" Завітневич - Цензор.НЕТ 9420Мабуть....73 % это не что либо как... В угоді про оборонну співпрацю зі США зафіксовані конкретні досягнуті домовленості, - "слуга народу" Завітневич - Цензор.НЕТ 9420
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01.09.2021 15:18 Відповісти
В угоді про оборонну співпрацю зі США зафіксовані конкретні досягнуті домовленості, - "слуга народу" Завітневич - Цензор.НЕТ 5272 В угоді про оборонну співпрацю зі США зафіксовані конкретні досягнуті домовленості, - "слуга народу" Завітневич - Цензор.НЕТ 9159 В угоді про оборонну співпрацю зі США зафіксовані конкретні досягнуті домовленості, - "слуга народу" Завітневич - Цензор.НЕТ 9159
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01.09.2021 15:12 Відповісти
Кльово! Решпект.
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01.09.2021 15:59 Відповісти
Украина ...Ржака... Зеля...73 % продлится еще 2,5 года...Шануймося Панове В угоді про оборонну співпрацю зі США зафіксовані конкретні досягнуті домовленості, - "слуга народу" Завітневич - Цензор.НЕТ 3849 В угоді про оборонну співпрацю зі США зафіксовані конкретні досягнуті домовленості, - "слуга народу" Завітневич - Цензор.НЕТ 3849Цирк Шапито прдолжается...
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01.09.2021 15:15 Відповісти
 
 