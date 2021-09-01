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Росія блокує вільне судноплавство в Чорному й Азовському морях, - представник США в ОБСЄ Кент

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Росія блокує вільне судноплавство в Чорному й Азовському морях, - представник США в ОБСЄ Кент

Місія США в ОБСЄ виступила із заявою, в якій вказала на продовження мілітаризації Росією анексованого Криму, а також на блокування вільного судноплавства в Чорному й Азовському морях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

"Росія продовжує перешкоджати свободі плавання суден у Чорному та Азовському морях у порушення міжнародного права", – зазначив представник США в ОБСЄ Джордж Кент у своєму виступі на спеціальній сесії Щорічної конференції з огляду безпеки в Україні 31 серпня.

Водночас він нагадав про скупчення російських військ біля кордону з Україною і в Криму цієї весни.

"Цієї весни ми стали свідками найбільшого скупчення російських військ і техніки в окупованому Криму та вздовж кордону Росії з Україною після вторгнення Росії в 2014 році. Росія не надала будь-якої істотної відповіді на законний запит України відповідно до Віденського документа  про надання додаткової інформації про цю незвичайну і провокаційну військову діяльність. Росія не надала жодних розумних пояснень своїм діям", – зазначив Кент.

Він додав, що попри те, що Росія відвела частину своїх збройних сил і техніки від кордону з Україною і з Криму, її "військові позиції залишаються такими ж посиленими", як уздовж російсько-українського кордону, так і в Криму.

Читайте: Ситуація на Чорному морі вимагає колективної відповіді в сфері безпеки, - Зеленський на зустрічі з главою Пентагону Остіном

Нагадаємо, 23 серпня в Києві пройшов установчий саміт "Кримської платформи", участь у якому взяли представники 46 країн і організацій. За підсумками саміту ухвалили декларацію.

Президент Володимир Зеленський запросив Росію приєднатися до "Кримської платформи" "для виправлення історичної помилки".

У Кремлі назвали саміт "Кримської платформи" "недружнім по відношенню до Росії".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Я не понимаю чего экологи мира молчат . Они этим мостом сделали полную катастрофу морям. Азовское море реально стало гнить. Чудесные пляжи теперь больше похожи на заводские с выбросами химии. Это медузы гниют. Кроме ужасной вони,вода стала ядовитой от их разложений. Те,кто попытался там обмыться по глупости - выскакивают от туда с криками от раздражения яиц,ягодиц )) Смех смехом - а кто за это заплатит ???
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01.09.2021 15:04
+3
я уже кричу вам, очкарики и интелигенты -
кремль хочет в пятак !
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01.09.2021 14:59
+3
Знач нада бахнуть нептуном по мосту, шобы блокировка была не деюре а дефакто Россия блокирует свободное судоходство в Черном и Азовском морях, - представитель США в ОБСЕ Кент - Цензор.НЕТ 9308
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01.09.2021 14:59
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я уже кричу вам, очкарики и интелигенты -
кремль хочет в пятак !
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01.09.2021 14:59 Відповісти
Знач нада бахнуть нептуном по мосту, шобы блокировка была не деюре а дефакто Россия блокирует свободное судоходство в Черном и Азовском морях, - представитель США в ОБСЕ Кент - Цензор.НЕТ 9308
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01.09.2021 14:59 Відповісти
то ж треба вже матрьошкам про Монтрьошку нагадати!
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01.09.2021 15:00 Відповісти
Я не понимаю чего экологи мира молчат . Они этим мостом сделали полную катастрофу морям. Азовское море реально стало гнить. Чудесные пляжи теперь больше похожи на заводские с выбросами химии. Это медузы гниют. Кроме ужасной вони,вода стала ядовитой от их разложений. Те,кто попытался там обмыться по глупости - выскакивают от туда с криками от раздражения яиц,ягодиц )) Смех смехом - а кто за это заплатит ???
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01.09.2021 15:04 Відповісти
Если интересно про мост - то скажу так - полная херня.Начать с того,что построен по самому дешевому проекту какой только был возможен. Да это и не мост вовсе - а насыпь. Тупо засыпали проход.Моста там метров 100,не более. Это где арки из металла. Построен очень низко относительно уровня воды. Поэтому зимой брызги долетают до дороги и происходит обледенение. Что мы и видим по информации за все годы его существования. Защитный пластик уже вырван во многих местах ветром.Стыки уже сейчас на дороге стали заметно цокать под колесами. Раньше их почти было заметно. То есть идет сдвиг.Поезда ходят. Но крайне редко. И составом не более 10 вагонов.Покрытие дороги и прилегающие развязки выполнены хорошо. Думаю это немцы делали по проекту. Потому как даже платная дорога в Краснодаре небо и земля в сравнении с крымскими дорогами у моста.
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01.09.2021 16:18 Відповісти
санкции когда?
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01.09.2021 15:14 Відповісти
сделать крым островом и сделать свой контролируемый вход в азов?
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01.09.2021 15:33 Відповісти
какой длины там перешеек?
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01.09.2021 15:33 Відповісти
раз рашка так по скотськи діє то треба подібним чином і діяти проти неї. Домовитись з поляками і турками і країнами Балтії щоб прикрити кацапам еквівалентно їхнього транзиту. Нехай свої жолуді до Європи транспортують через море лаптєвих
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01.09.2021 15:49 Відповісти
Похоже, что нет в мире никаких законов международных, если одна страна, обладающая флотом, позволяет себе безнаказанно воплощать обычное пиратство в море.
Подать в суд не тяжело и выиграть при таком положении его просто раз плюнуть. А толку что?
Рашистов из за этого перестанут пускать через Босфор?
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01.09.2021 16:58 Відповісти
ЗАБЛОКИРУЙТЕ РОССИЮ ВО ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ ОСТАЛЬНЫХ МЕСТАХ !!!
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02.09.2021 01:19 Відповісти
 
 