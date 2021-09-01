Восени ВР може відправити у відставку міністрів Тарана і Уруського, - "слуга народу" Безугла

Заступник глави парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу") допускає, що восени поточного року можливі зміни на посадах міністра оборони і віцепрем'єра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості, які в цей час займають Андрій Таран та Олег Уруський відповідно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Безугла заявила "Інтерфакс-Україна", коментуючи поширену в ЗМІ інформацію про те, що Верховна Рада в найближчі місяці може звільнити Тарана, Уруського і міністра соціальної політики Марину Лазебну.

"Щодо Лазебної я не можу вам прокоментувати. Що стосується Тарана і Уруського ... такий варіант є, що, можливо, восени будуть зміни", - сказала Безугла.

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