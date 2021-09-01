Восени ВР може відправити у відставку міністрів Тарана і Уруського, - "слуга народу" Безугла
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Заступник глави парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу") допускає, що восени поточного року можливі зміни на посадах міністра оборони і віцепрем'єра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості, які в цей час займають Андрій Таран та Олег Уруський відповідно.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Безугла заявила "Інтерфакс-Україна", коментуючи поширену в ЗМІ інформацію про те, що Верховна Рада в найближчі місяці може звільнити Тарана, Уруського і міністра соціальної політики Марину Лазебну.
"Щодо Лазебної я не можу вам прокоментувати. Що стосується Тарана і Уруського ... такий варіант є, що, можливо, восени будуть зміни", - сказала Безугла.
Будь ласка, зачекайте...
Ослисько став султаном випадково.
Аби ******* керувати й гонорово,
Не так, як Лев,
Чи Рись, «ділків» гроза,
Прем'єром він обрав знайомого Козла.
Пройшло півроку - з скаргою Коали:
- Козли та Кози всі дерева обідрали!
Ще рік - квітучий Ліс загине, пропаде!
Ослу-султану справи краю не бай-де.
Глип на дерева - скрізь обідрана кора:
- Вас зрозумів! Козлу в відставку вже пора!
Женіть рогатого у поле за паркан.
Прем'єром буде відтепер мій кум Баран!
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Коли на троні умостивсь Осел-султан,
Прем'єром буде лиш Козел або Баран,
Бо не призначить ( хоч би це веліло Небо)
Осел прем'єром розумнішого за себе.
Комитет Рады может инициировать отставку министра обороны, - "слуга народа" Безуглая.
Народна депутатка, член Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова (фракція "Голос") наголошує, що урядові чиновники, які мають опікуватися оборонною промисловістю, беруть хабарі за виділення державного фінансування на проєкти, які не мають жодного стосунку до питань виробництва зброї та військової техніки. За її даними, мільярди гривень, які держава виділяє на стратегічні інновації, зокрема в оборонному комплексі, використовують не за призначенням. Устінова нагадала, що у серпні цього року Олександра Немчина, радника віце-прем'єр-міністра України - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського звинуватили в отриманні хабара. Його "застукали" на тому, що, будучи радником віце-прем'єра, Немчин за «не за так допомагав» сторонній компанії отримати фінансування коштами державного бюджету з Держоборонзамовлення. Схопили його «на гарячому» одразу після отримання хабара за виділення державою 77 млн грн «інвестиційної допомоги» на розвиток бізнесу із заморозки фруктів та ягід.
Депутатка також розкрила й інші подробиці історії з радником Олега Уруського.
«Виявляється, держава просто так роздає бізнесу гроші. Ну як просто так - на розвиток стратегічних галузей - але як бачимо - стратегія полягає лише у відкатах. Маєш бізнес, подаєш проект в міністерство, ті «рішають», класний чи ні, і чи не допоможе тобі держава, давши (бо вертати їх не потрібно) просто так десятки мільйонів гривень на розвиток бізнесу. Ну а ти назад - відкат в міністерство. У випадку Немчина - гроші виділили для впровадження інноваційного проекту із сублімації (заморозки) плодово-ягідних культур на одному з підприємств Київської області. Вам не почулося, в воюючій країні стратегічною галуззю звичайно ж є заморозка фруктів та ягід під Києвом. І в той час як нам розказують про виділення грошей на розвиток оборонного комплексу - в реальності вони йдуть на зберігання фруктів/ягід. Переможемо Росію замороженим компотом!», - ідеться у дописі.
Як стверджує Олександра Устінова, на стратегічні інновації ДОЗу держава щороку виділяє 2,5 млрд грн. «Які потім попадають в міністерство стратегічних галузей промисловості, а там дерибаняться серед тих, хто відкат занесе».
«Коли призначали Уруського - чудово пам'ятаю, як всім депутатам розказували казки про те, що ним буде створено «Агентство з розвитку передових технологій оборонного та подвійного призначення». Як бачимо, агентства так і немає, а дерибан грошей на оборонку та інновації якраз процвітають.
До речі, в Верховній Раді вже зібрали близько 70 підписів за відставку Уруського, але як бачимо більшості депутатів не муляє, коли гроші з оборонного комплексу пиляються всілякими радниками на фрукти-ягоди та бог зна що ще, аби гроші несли», - підсумовує депутатка.
Про цей допис Олександри Устінової в FВ нагадує сайт NEWS UA "А ми вас попереджали"