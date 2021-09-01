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Восени ВР може відправити у відставку міністрів Тарана і Уруського, - "слуга народу" Безугла

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Восени ВР може відправити у відставку міністрів Тарана і Уруського, -

Заступник глави парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу") допускає, що восени поточного року можливі зміни на посадах міністра оборони і віцепрем'єра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості, які в цей час займають Андрій Таран та Олег Уруський відповідно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Безугла заявила "Інтерфакс-Україна", коментуючи поширену в ЗМІ інформацію про те, що Верховна Рада в найближчі місяці може звільнити Тарана, Уруського і міністра соціальної політики Марину Лазебну.

"Щодо Лазебної я не можу вам прокоментувати. Що стосується Тарана і Уруського ... такий варіант є, що, можливо, восени будуть зміни", - сказала Безугла.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Осел-султан
Ослисько став султаном випадково.
Аби ******* керувати й гонорово,
Не так, як Лев,
Чи Рись, «ділків» гроза,
Прем'єром він обрав знайомого Козла.
Пройшло півроку - з скаргою Коали:
- Козли та Кози всі дерева обідрали!
Ще рік - квітучий Ліс загине, пропаде!
Ослу-султану справи краю не бай-де.
Глип на дерева - скрізь обідрана кора:
- Вас зрозумів! Козлу в відставку вже пора!
Женіть рогатого у поле за паркан.
Прем'єром буде відтепер мій кум Баран!
_ _ _ _ _ _
Коли на троні умостивсь Осел-султан,
Прем'єром буде лиш Козел або Баран,
Бо не призначить ( хоч би це веліло Небо)
Осел прем'єром розумнішого за себе.
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01.09.2021 15:00
+3
Ему вообще нравятся осужденные на пожизненное. Он их как-то предлагал принимать на госслужбу.
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01.09.2021 15:05
+2
А может не отправить. Мастерство заголовка...
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01.09.2021 14:59
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Уруского? Ах вы ж русофобы Осенью ВР может отправить в отставку министров Тарана и Уруского, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 9379
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01.09.2021 14:58 Відповісти
А может не отправить. Мастерство заголовка...
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01.09.2021 14:59 Відповісти
Осел-султан
Ослисько став султаном випадково.
Аби ******* керувати й гонорово,
Не так, як Лев,
Чи Рись, «ділків» гроза,
Прем'єром він обрав знайомого Козла.
Пройшло півроку - з скаргою Коали:
- Козли та Кози всі дерева обідрали!
Ще рік - квітучий Ліс загине, пропаде!
Ослу-султану справи краю не бай-де.
Глип на дерева - скрізь обідрана кора:
- Вас зрозумів! Козлу в відставку вже пора!
Женіть рогатого у поле за паркан.
Прем'єром буде відтепер мій кум Баран!
_ _ _ _ _ _
Коли на троні умостивсь Осел-султан,
Прем'єром буде лиш Козел або Баран,
Бо не призначить ( хоч би це веліло Небо)
Осел прем'єром розумнішого за себе.
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01.09.2021 15:00 Відповісти
Від зміни місць доданків ,сума не змінюється !!!На жаль!!! )))
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01.09.2021 15:00 Відповісти
То есть, Малюська продолжит свою славную деятельность, да? А вам его не жалко? Он же больной на голову человек. Кто там у него работает? А тётя с тройным убийством за плечами, так? Ну и кто думает что этот МинистЕр здоров?
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01.09.2021 15:02 Відповісти
Ему вообще нравятся осужденные на пожизненное. Он их как-то предлагал принимать на госслужбу.
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01.09.2021 15:05 Відповісти
Отличная идея. Для пациента ПНД. Но... не для министра юстиции.
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01.09.2021 15:06 Відповісти
Осенью ВР может отправить в отставку министров Тарана и Уруского, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 6018
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01.09.2021 15:09 Відповісти
Вот! Очень даже показательная фотка. Какой-то нерациональный кошмар... нон-стоп.
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01.09.2021 15:12 Відповісти
Это будут уже какая по счету смена караула?
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01.09.2021 15:03 Відповісти
Набирают кого попало. Ответственности ноль...
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01.09.2021 15:06 Відповісти
за ті ж самі гроші можна всю зелень вичистити
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01.09.2021 15:06 Відповісти
Осенью ВР может отправить в отставку министров Тарана и Уруского .-А может и не отправить, хрен его, этот обезьянник Коломойского, знает. Снова блажит-пророчит Безуглая. 17.11.20
Комитет Рады может инициировать отставку министра обороны, - "слуга народа" Безуглая.
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01.09.2021 15:17 Відповісти
Нет! Не поможет. Надо не койки менять....
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01.09.2021 16:02 Відповісти
от этих зеленых толку как от свиньи шерсти. Но меняют-переставляют постоянно - не иначе как у них очередь на хлебные места (заработал и дай другому поживиться)
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01.09.2021 16:18 Відповісти
Чего трындеть раньше времени? Вот когда будет решение, тогда и делай заявление.
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01.09.2021 16:29 Відповісти
Тасують карти.
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01.09.2021 16:57 Відповісти
Шо вже з маскви когось виписали і місцеві колаборанти вже вільні?
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01.09.2021 21:02 Відповісти
Виявлена схема розкрадання коштів оборонного бюджету в Міністерстві стратегічних галузей промисловості*
Народна депутатка, член Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова (фракція "Голос") наголошує, що урядові чиновники, які мають опікуватися оборонною промисловістю, беруть хабарі за виділення державного фінансування на проєкти, які не мають жодного стосунку до питань виробництва зброї та військової техніки. За її даними, мільярди гривень, які держава виділяє на стратегічні інновації, зокрема в оборонному комплексі, використовують не за призначенням. Устінова нагадала, що у серпні цього року Олександра Немчина, радника віце-прем'єр-міністра України - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського звинуватили в отриманні хабара. Його "застукали" на тому, що, будучи радником віце-прем'єра, Немчин за «не за так допомагав» сторонній компанії отримати фінансування коштами державного бюджету з Держоборонзамовлення. Схопили його «на гарячому» одразу після отримання хабара за виділення державою 77 млн грн «інвестиційної допомоги» на розвиток бізнесу із заморозки фруктів та ягід.
Депутатка також розкрила й інші подробиці історії з радником Олега Уруського.
«Виявляється, держава просто так роздає бізнесу гроші. Ну як просто так - на розвиток стратегічних галузей - але як бачимо - стратегія полягає лише у відкатах. Маєш бізнес, подаєш проект в міністерство, ті «рішають», класний чи ні, і чи не допоможе тобі держава, давши (бо вертати їх не потрібно) просто так десятки мільйонів гривень на розвиток бізнесу. Ну а ти назад - відкат в міністерство. У випадку Немчина - гроші виділили для впровадження інноваційного проекту із сублімації (заморозки) плодово-ягідних культур на одному з підприємств Київської області. Вам не почулося, в воюючій країні стратегічною галуззю звичайно ж є заморозка фруктів та ягід під Києвом. І в той час як нам розказують про виділення грошей на розвиток оборонного комплексу - в реальності вони йдуть на зберігання фруктів/ягід. Переможемо Росію замороженим компотом!», - ідеться у дописі.
Як стверджує Олександра Устінова, на стратегічні інновації ДОЗу держава щороку виділяє 2,5 млрд грн. «Які потім попадають в міністерство стратегічних галузей промисловості, а там дерибаняться серед тих, хто відкат занесе».
«Коли призначали Уруського - чудово пам'ятаю, як всім депутатам розказували казки про те, що ним буде створено «Агентство з розвитку передових технологій оборонного та подвійного призначення». Як бачимо, агентства так і немає, а дерибан грошей на оборонку та інновації якраз процвітають.
До речі, в Верховній Раді вже зібрали близько 70 підписів за відставку Уруського, але як бачимо більшості депутатів не муляє, коли гроші з оборонного комплексу пиляються всілякими радниками на фрукти-ягоди та бог зна що ще, аби гроші несли», - підсумовує депутатка.
Про цей допис Олександри Устінової в FВ нагадує сайт NEWS UA "А ми вас попереджали"
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04.09.2021 14:12 Відповісти
 
 