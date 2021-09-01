Легкоатлетка Москаленко завоювала золоту медаль у штовханні ядра, встановивши світовий паралімпійський рекорд. ВIДЕО
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Українка Анастасія Москаленко стала чемпіонкою XVI літньої Паралімпіади в Токіо (Японія).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ".
21-річна представниця Дніпра виграла золоту медаль у штовханні ядра, встановивши світовий паралімпійський рекорд у класі F32 - 7,61 метра.
В активі паралімпійської збірної України вже 75 нагород - 17 золотих, 35 срібних та 23 бронзові.
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К сожалению пианисту и его кловун-команде вряд ли такое придёт в голову.