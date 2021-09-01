Оприлюднена повістка другого дня візиту Зеленського в США: Зустріч з Байденом розпочнеться о 14.00 за Вашингтоном
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Сьогодні, 1 вересня, в рамках офіційного візиту в США президент України Володимир Зеленський зустрінеться представниками крупного американського бізнесу, президентом Джо Байденом і представниками Конгресового українського кокуса.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" прессекретар президента Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Ранок другого дня президентського візиту до США. Сьогодні у Володимира Зеленського зустріч з представниками великого американського бізнесу. Серед гостей керівники Bechtel, CitiBank, JP Morgan, Lockheed Martin та інші. Потім разом з Першою леді відвідини Арлінгтонського цвинтаря та Музею Голокосту", - зазначив він.
"Приблизно о 14-й за Вашингтоном розпочнеться довгоочікувана зустріч із Джо Байденом. У складі делегацій та віч-на-віч. По тому в Капітолії зустріч із представниками Конгресового українського кокусу. І насамкінець Володимир Зеленський та Перша леді візьмуть участь у відкритті Українського дому", - додав Никифоров.
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ибо шо оно гундосит - даже мы не всё понимаем )))
Лично для себя Байден оставил самое интересное - тест на союзнические обязательства для человека возбудившего уголовное дело против его сына - требование выдачи Коломойского и еще троих лиц США.
Коломойский оригинально предупредил Зеленского о возможных последствиях недружественных действий против себя.
Он направил съемочную группу телеканала 1+1 на утреннюю прогулку Зеленского возле отеля в котором он остановился.
Прошлый раз он просто отключил Зеленскому свет в ОПУ.*
*Вызов принят. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_12.html
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Воу!!!
Это ж тот самый JP Morgan по результам аудита Привата которого в Украине при ЗЕ открыли уголовное дело, шоб угодить Коломойскому, который находится в федеральном розыске США.
Ну успехов ему...
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Невже бубочка й без дєрьмака? Не вірю! Це приблизно те ж саме, як за допомогою порожнього кондому імітувати прутень під час сексу)))
Так і так пошле..але пізніше.
2 ч. ·
Зеленский стал мировым посмешищем.
Байден отказался проводить с ним пресс-конференцию. И по итогам будет только письменное совместное заявление.
Кто там готовил визит Зеленского в США, где его так публично «опустили»? А мы ещё смеялись над совместной пресс-конференцией Трампа с Зеленским в 2019 году. Так там хоть пресс-конференция была…
тогда встреча *********** полное фиаско зелёных
«Цьогоріч президент України пропустить перший дзвоник. Усе - через геополітику. В останні дні серпня Володимир Зеленський полетів до США, серед іншого - на довгоочікувану зустріч у Білому домі», - написала Мендель
Телеканал Прямий, який завоював місце основного інформаційного мовника в Україні, відмовилися акредитувати.
То знаєте, що зробили американці, які дуже чітко відстежують боротьбу МЗЧ із опозицією та опозиційними медіа в Україні? Вони демонстративно акредитували канал від своєї сторони. Дипломатичною мовою це щось, як сцена з "Пропалої грамоти": "От ти щоб зробила? Просто плюнула. А вона плюне і розітре. Плюне і розітре..." )
А то израильский премьер пока говорил байден задремал . .
https://youtu.be/_gTfe4LVRMs
https://www.youtube.com/watch?v=M8R0yDGfj6Q