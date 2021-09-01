"Слуга народу" Трухін: Свою присутність на місці ДТП приховувати не намагався, максимально сприяв поліції
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Народний депутат "Слуги народу" Олександр Трухін заявив, що ніколи не збирався приховувати своє перебування на місці аварії, сприяв співробітникам Національної поліції в зборі інформації при реєстрації ДТП і дав всі свідчення.
Про це він повідомив Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Відразу після інциденту я сам зв'язався з колегами по партії, повідомив про те, що трапилося. При цьому, незважаючи на шок від аварії, я добровільно пред'явив документи співробітникам Національної поліції, максимально сприяв їм у зборі інформації при реєстрації ДТП і дав усі необхідні свідчення", - йдеться у надісланій у середу відповіді Трухіна на запит агентства.
"Так, я дійсно був на місці аварії. І не збирався цього приховувати - ні тоді, ні зараз. Під час аварії сильно вдарився головою. Працівники швидкої допомоги, які прибули на місце події, діагностували закриту черепно-мозкову травму і гіпертонічний криз", - йдеться в тексті відповіді.
При цьому, зазначає Трухін, водії всіх транспортних засобів, які були на місці інциденту, пройшли тест на драгер, результати якого є в матеріалах розслідування. "І, наскільки мені відомо, ні у одного з них показники алкоголю в крові не перевищували норми", - пише парламентарій.
"Не знаю, наскільки це доречно, але хочу подякувати всім, хто допомагав і просто навіть підійшов; це дійсно було дуже по-справжньому і щиро - від перехожих і водіїв, які проїжджали повз, до учасників самої аварії. Особливо щодо дітей. Наскільки я знаю, важких травм ніхто не зазнав. Я не підтримую зв'язок з постраждалими, але, в разі необхідності, звичайно, готовий надати їм будь-яку допомогу і підтримку. Сам я зараз проходжу амбулаторне лікування і дуже просив би зрозуміти, що найближчим часом не готовий до зайвої публічності", - написав депутат, додавши, що "спостерігаючи за інформаційним фоном навколо себе, я здогадуюся про замовників. Спасибі за досвід. Час розставить все на свої місця".
Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.
За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.
Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.
У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР.
Будь ласка, зачекайте...
Если уже 40 тебе, мой друг,
Если за зеленского ты голосовал,
То нафиг тебе пансия? Смотри ЗЕ-Квартал...
Это такая личность, что поверить что он был невиновен невозможно.