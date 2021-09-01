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Новини Політика України П'яна ДТП "слуги народу" Трухіна
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"Слуга народу" Трухін: Свою присутність на місці ДТП приховувати не намагався, максимально сприяв поліції

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Народний депутат "Слуги народу" Олександр Трухін заявив, що ніколи не збирався приховувати своє перебування на місці аварії, сприяв співробітникам Національної поліції в зборі інформації при реєстрації ДТП і дав всі свідчення.

Про це він повідомив Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Відразу після інциденту я сам зв'язався з колегами по партії, повідомив про те, що трапилося. При цьому, незважаючи на шок від аварії, я добровільно пред'явив документи співробітникам Національної поліції, максимально сприяв їм у зборі інформації при реєстрації ДТП і дав усі необхідні свідчення", - йдеться у надісланій у середу відповіді Трухіна на запит агентства.

"Так, я дійсно був на місці аварії. І не збирався цього приховувати - ні тоді, ні зараз. Під час аварії сильно вдарився головою. Працівники швидкої допомоги, які прибули на місце події, діагностували закриту черепно-мозкову травму і гіпертонічний криз", - йдеться в тексті відповіді.

При цьому, зазначає Трухін, водії всіх транспортних засобів, які були на місці інциденту, пройшли тест на драгер, результати якого є в матеріалах розслідування. "І, наскільки мені відомо, ні у одного з них показники алкоголю в крові не перевищували норми", - пише парламентарій.

"Не знаю, наскільки це доречно, але хочу подякувати всім, хто допомагав і просто навіть підійшов; це дійсно було дуже по-справжньому і щиро - від перехожих і водіїв, які проїжджали повз, до учасників самої аварії. Особливо щодо дітей. Наскільки я знаю, важких травм ніхто не зазнав. Я не підтримую зв'язок з постраждалими, але, в разі необхідності, звичайно, готовий надати їм будь-яку допомогу і підтримку. Сам я зараз проходжу амбулаторне лікування і дуже просив би зрозуміти, що найближчим часом не готовий до зайвої публічності", - написав депутат, додавши, що "спостерігаючи за інформаційним фоном навколо себе, я здогадуюся про замовників. Спасибі за досвід. Час розставить все на свої місця".

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Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР.

 

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+63
Уже можно громко смеяться, или еще "перлов" от зелени подождать?
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01.09.2021 15:26
+61
Бреше , як собака скажена , тому що навіть відмовився від лікарів , які хотіли оглянути там якісь подряпини !
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01.09.2021 15:28
+38
А что ж так содействовал, что отказался от теста на алкогольное опъянение?
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01.09.2021 15:28
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ну, да
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01.09.2021 19:40 Відповісти
Каждый вечер вечер наступает вдруг,
Если уже 40 тебе, мой друг,
Если за зеленского ты голосовал,
То нафиг тебе пансия? Смотри ЗЕ-Квартал... "Слуга народу" Трухін: Свою присутність на місці ДТП приховувати не намагався, максимально сприяв поліції - Цензор.НЕТ 6279
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01.09.2021 20:07 Відповісти
При ДТП с пострадавшими СОГ обязана сделать смыв с рулевого колеса для возможности определить по потожировим отложениям кто управлял автомобилем. А там уже экспертиза определит кто управлял автомобилем. Но как я понимаю это работает не в нашей стране.
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01.09.2021 20:10 Відповісти
мог бы просто молчать, а не клеить хорошую мину при плохой игре.
Это такая личность, что поверить что он был невиновен невозможно.
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01.09.2021 20:42 Відповісти
ДОКАЗАТИ ,ХТО БУВ ЗА КЕРМОМ НЕ СКЛАДНО . ТА ДЛЯ ЦЬОГО ТРЕБА ХОТІТИ ЦЬОГО, А ПОЛІЦІЯ ХОЧЕ ЗАМИЛИТИ ЦЕЙ ФАКТ.
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01.09.2021 20:46 Відповісти
говноклванский цыркъ
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01.09.2021 21:07 Відповісти
"Слуга народа" Трухин: Свое присутствие на месте ДТП скрывать не пытался, максимально способствовал полиции"... "Слуга народу" Трухін: Свою присутність на місці ДТП приховувати не намагався, максимально сприяв поліції - Цензор.НЕТ 2064 именно поэтому я удалился с места происшествия быстро, почти мгновенно, на большое расстояние, отключил телефон так, что даже зам главы фракции "слуганарота" не мог ко мне дозвониться несколько дней, но все это я делал исключительно, чтобы не мешать полиции делать свое дело... Век Квартала не смотреть!! Мендель мне в печень, если, таки да, вру!!! клянусь всеми сериями "слуги народа" и его сиквелами!!! "Слуга народу" Трухін: Свою присутність на місці ДТП приховувати не намагався, максимально сприяв поліції - Цензор.НЕТ 8021 "Слуга народу" Трухін: Свою присутність на місці ДТП приховувати не намагався, максимально сприяв поліції - Цензор.НЕТ 8021 "Слуга народу" Трухін: Свою присутність на місці ДТП приховувати не намагався, максимально сприяв поліції - Цензор.НЕТ 8021
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01.09.2021 21:08 Відповісти
Сородича поц не выдаст, поэтому свинья не съест. Ибо, не кошерно это.
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01.09.2021 21:49 Відповісти
А вони себе вірно називають? Я б поміняв певні букви на "Ш", "Ю" і "Х". Таких перетрухіних у них - нескінченна когорта. Шал...ви.
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01.09.2021 21:52 Відповісти
падла маланская
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01.09.2021 22:45 Відповісти
дайте этому поцу - звание героя.....
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01.09.2021 22:51 Відповісти
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