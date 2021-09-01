Кулеба - Лаврову: "Не тільки російський газ, але і пропаганда - найбрудніші у світі"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів главі МЗС Сергію Лаврову, заявивши, що Росія краде чужу історію.
Про це Кулеба повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Міністр Лавров заблукав у трьох соснах російської історії. До 18 століття його держава мала одну назву: Московія. У 10 столітті хрестили Русь у Києві, а не Московію. Щоб красти чужу історію, багато розуму не треба. Не лише російський газ, а і пропаганда — найбрудніші у світі", - підкреслив глава МЗС України.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський у рамках робочого візиту до Вашингтона зустрівся з міністром енергетики США Дженніфер Грьонхольм. У ході зустрічі він заявив, що російський газ є найбруднішим у світі через значні викиди метану в процесі видобутку і транспортування, а також через корупцію.
Пізніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив: "Зараз українські колеги вправляються в якійсь словесній еквілібристики: то вважають, що Русь - це їхня первісна назва. Те кажуть, що хрещення Русі - це якраз свято саме український, і так далі".
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-Тату, а чому на Росії так багато газу?
-Бо там знаходиться анальний отвір Землі.
ра-сі-ся!
ги
все брудне!
можно ли говорить о распаде гопника,
когда гопник кормит интеллигента газом,
а интеллигент его засыпает евриками ?
- Федор Тютчев.
А труси?