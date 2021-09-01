Ексімбанк США виділить Україні $3 млрд на операції з експорту товарів і послуг, - Мінекономрозвитку
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Підписано Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством економіки України та Експортно-імпортним банком США.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінекономрозвитку.
"Головною метою підписання Меморандуму є зміцнення економічного співробітництва між Україною та Сполученими Штатами Америки щодо торгівлі товарами і послугами. Зокрема, заплановано, що Мінекономіки та Ексімбанк оброблять варіанти використання середньострокових і довгострокових гарантій, прямих позик Ексімбанку для фінансування експорту США в Україну на загальну суму 3 млрд дол. США", - йдеться в повідомленні.
Зазначають, що банк не має обмежень щодо можливостей укладання угод про фінансування, що дозволяє в майбутньому розглянути питання про фінансування на суму, що перевищує сукупну суму в 3 млрд доларів США.
Пресслужба Офісу Президента повідомила, що документ спрямований на реалізацію зацікавленості України і США в нарощуванні економічного співробітництва, зокрема торгівлі товарами і послугами, шляхом фінансування американського експорту в Україну за рахунок федеральних ресурсів.
Меморандум передбачає співпрацю в проєктах в інфраструктурній галузі України, в сільськогосподарській сфері, енергетиці та цифровій економіці.
"Ми сподіваємося, що зможемо реалізувати проєкти на загальну суму, яка буде значно більшою, ніж зазначені $3 млрд. Для нас важливо стратегічно розвинути співпрацю з Ексімбанком США, перетворити його на одну з опор трансформації України і посилити нашу співпрацю з фінансовими інститутами ЄС та міжнародними фінансовими інститутами. Ми сподіваємося, що партнери зі США стануть надійною фінансовою опорою такого співробітництва", - заявив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко.
Раніше повідомлялося, що Зеленський у США презентував План трансформації України.
Будь ласка, зачекайте...
Я даю тебе деньги на покупку моего товара..
Ты покупаешь..
Я могу опять загружать склады...производить и платить зарплатв...а ты мне должен..
ты гонишь самогон,
твой сосед - бухарь и вечно без денег,
ты ему постоянно занимаешь ,
сосед покупает твой самогон,
ты доволен,
сосед - счастлив ,
он - уважает тебя....
уря, куплю жене сапоги....
Итого 3 в первом вбросе, да еще 3 в этом... В следующей новости уже должно быть 6 миллиардов.
И конечно рабочие и колхозницы из электората ЗЕ уже должны представлять, как идут в кассу за этими деньгами.
всё равно импорт из США идёт, так пусть будет его финансирование на 3 млрд под нижайшие проценты.