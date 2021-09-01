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Ексімбанк США виділить Україні $3 млрд на операції з експорту товарів і послуг, - Мінекономрозвитку

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Ексімбанк США виділить Україні $3 млрд на операції з експорту товарів і послуг, - Мінекономрозвитку

Підписано Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством економіки України та Експортно-імпортним банком США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінекономрозвитку.

"Головною метою підписання Меморандуму є зміцнення економічного співробітництва між Україною та Сполученими Штатами Америки щодо торгівлі товарами і послугами. Зокрема, заплановано, що Мінекономіки та Ексімбанк оброблять варіанти використання середньострокових і довгострокових гарантій, прямих позик Ексімбанку для фінансування експорту США в Україну на загальну суму 3 млрд дол. США", - йдеться в повідомленні.

Зазначають, що банк не має обмежень щодо можливостей укладання угод про фінансування, що дозволяє в майбутньому розглянути питання про фінансування на суму, що перевищує сукупну суму в 3 млрд доларів США.

Пресслужба Офісу Президента повідомила, що документ спрямований на реалізацію зацікавленості України і США в нарощуванні економічного співробітництва, зокрема торгівлі товарами і послугами, шляхом фінансування американського експорту в Україну за рахунок федеральних ресурсів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Потенційні інвестори вже можуть подавати заявки на отримання інвестняні: Кабмін прийняв усі необхідні акти, - Мінекономіки

Меморандум передбачає співпрацю в проєктах в інфраструктурній галузі України, в сільськогосподарській сфері, енергетиці та цифровій економіці.

"Ми сподіваємося, що зможемо реалізувати проєкти на загальну суму, яка буде значно більшою, ніж зазначені $3 млрд. Для нас важливо стратегічно розвинути співпрацю з Ексімбанком США, перетворити його на одну з опор трансформації України і посилити нашу співпрацю з фінансовими інститутами ЄС та міжнародними фінансовими інститутами. Ми сподіваємося, що партнери зі США стануть надійною фінансовою опорою такого співробітництва", - заявив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко.

Раніше повідомлялося, що Зеленський у США презентував План трансформації України.

Також читайте: Потенційні інвестори вже можуть подавати заявки на отримання інвестняні: Кабмін прийняв усі необхідні акти, - Мінекономіки
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Топ коментарі
+10
Эксимбанк США выделит Украине $3 млрд на операции по экспорту товаров и услуг, - Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 3171
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01.09.2021 15:57
+8
У меня есть товар и есть деньги..
Я даю тебе деньги на покупку моего товара..
Ты покупаешь..
Я могу опять загружать склады...производить и платить зарплатв...а ты мне должен..
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01.09.2021 16:01
+6
А по факту уже начали делить шкуру не убитого видмедя Эксимбанк США выделит Украине $3 млрд на операции по экспорту товаров и услуг, - Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 7459
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01.09.2021 15:58
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Эксимбанк США выделит Украине $3 млрд на операции по экспорту товаров и услуг, - Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 3171
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01.09.2021 15:57 Відповісти
А по факту уже начали делить шкуру не убитого видмедя Эксимбанк США выделит Украине $3 млрд на операции по экспорту товаров и услуг, - Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 7459
показати весь коментар
01.09.2021 15:58 Відповісти
У меня есть товар и есть деньги..
Я даю тебе деньги на покупку моего товара..
Ты покупаешь..
Я могу опять загружать склады...производить и платить зарплатв...а ты мне должен..
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01.09.2021 16:01 Відповісти
на бытовом языке это так:
ты гонишь самогон,
твой сосед - бухарь и вечно без денег,
ты ему постоянно занимаешь ,
сосед покупает твой самогон,
ты доволен,
сосед - счастлив ,
он - уважает тебя....
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01.09.2021 16:25 Відповісти
З млрд. это ж по 70 баков на брата !
уря, куплю жене сапоги....
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01.09.2021 16:03 Відповісти
С чего вы решили, что вам что-то перепадёт?
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01.09.2021 16:11 Відповісти
отож... Ексімбанк США виділить Україні $3 млрд на операції з експорту товарів і послуг, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 2288
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01.09.2021 16:15 Відповісти
Еще одна интерпретация для тех, кто не знает, что такое меморандум.

Итого 3 в первом вбросе, да еще 3 в этом... В следующей новости уже должно быть 6 миллиардов. Эксимбанк США выделит Украине $3 млрд на операции по экспорту товаров и услуг, - Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 1260

И конечно рабочие и колхозницы из электората ЗЕ уже должны представлять, как идут в кассу за этими деньгами. Эксимбанк США выделит Украине $3 млрд на операции по экспорту товаров и услуг, - Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 2333
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01.09.2021 16:07 Відповісти
Це ж ще треба ці програми придумати!!!!!!!!!!!!! Ну то так само як воно в омані, та катарі на всякі програми "грошей набрало"!!! Зачекаємо, що потім оголосить Білий Дім!!!! ...І знову брехня!!!!!
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01.09.2021 20:01 Відповісти
Мы займем тебе денег под проценты чтоб ты купил у нас товары и поддержал нашу экономику.))
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01.09.2021 16:27 Відповісти
Лучше занять деньги в Европе в МВФ, с их условием повысить цены и налоги для украинцев и не прекращать вырезать и вывозить украинский лес в ЕС? Да?
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01.09.2021 16:32 Відповісти
Да, потому что деньги МВФ можно например потратить на развитие экономики и там мизерный процент. А этот кредит можно потратить только на закупку американских товаров.
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01.09.2021 16:39 Відповісти
Ексімбанк США виділить Україні $3 млрд на операції з експорту товарів і послуг, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 2986 На развитие чего? Мы уже 100 лярдов от МВФ получили и сильно мы развили економику? У нас кроме олигофренов больше ничего не развивается. Прекратите уже ету заезженную фишку одалживать деньги у МВФ на *борьбу* с корррупцией
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01.09.2021 16:46 Відповісти
Я согласен что кредиты тупо ложат в ЗВР и они не работают в экономике но по крайней мере есть такая возможность а тут и этого нет.(((
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01.09.2021 16:49 Відповісти
Что же вы гады делаете. Вы же порохоботов без ножа режете. Ето должен был сделать великий гетьмен ПОП а не какой то ЗЕ. Ексімбанк США виділить Україні $3 млрд на операції з експорту товарів і послуг, - Мінекономрозвитку - Цензор.НЕТ 5652
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01.09.2021 16:30 Відповісти
Ну надо же, зеленая гнида еще шутить пытается. Иди, курва, сбережения (если есть) декларируй. Смеяться потом порохоботы будут.
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01.09.2021 17:22 Відповісти
При Порохе СЩА дали 3 миллиарда уже, под государственные гарантии США.
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01.09.2021 17:34 Відповісти
Ты не понимаешь, Зе просто следовал советам из видеообращения великого гетьмана
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01.09.2021 16:42 Відповісти
ну и нормальная схема.
всё равно импорт из США идёт, так пусть будет его финансирование на 3 млрд под нижайшие проценты.
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01.09.2021 19:06 Відповісти
Великое достижение зелёной шоблы - взять деньги в долг у Штатов и заплатить ими за американские же товары. Наши папуасы раздуваются от ощущения собственной значимости, получая зеркальца и бусы
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03.09.2021 10:21 Відповісти
 
 