Україна отримає від США інноваційні ліки від COVID-19. Вони вже транспортуються в аеропорт для відправки, - Ляшко
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Україна в рамках співпраці з урядом США отримає інноваційні ліки від COVID-19. Гуманітарна допомога еквівалентною вартістю майже 20 млн дол. США надійде в Україну найближчим часом і буде розподілена між регіонами.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, дані ліки зареєстровані FDA і рекомендовані для пацієнтів із легким і середнім ступенем тяжкості COVID-19, особливо при наявності ризику переходу у важку форму.
Він також зазначив, що в Україну поставлять 20 тис. флаконів Бамланівімаба (Bamlanivimab) і 40 тис. Флаконів етесевімаба (Etesevimab). Препарати вже транспортуються в аеропорт для відправки в Україну.
"Діють вони безпосередньо на вірус - препарати зв'язуються зі спаєчними білками вірусу, запобігаючи проникненню в клітину і подальшому розмноженню, прискорюють одужання хворих із коронавірусною хворобою і запобігають виникненню ускладнень і потраплянню в лікарню", - пояснив Ляшко.
Будь ласка, зачекайте...
может еще про серба с топором, но не запомнилось
он служил в 7-мой дивизии, и за себя столько рассказал шо найти его даже бы Боширов смог без Петрова...
прямо у нас и без вакцин почти никто не погиб - только у Кличко 1 поцининт за сутки.
так шо Зеля, люди тупо не боятся этого вируса, я вот совершенно не кхкхк(бежит к дохтуру)
Вот сидели амеры нихрена не делали. Приехал ЗЕ и все забурлило, зашевелилось, лекарства грузить вагонами начали.
...мммм, с компотом в кружку - и как бы боливар не выдержит двоих.....
Антивакцинаторам не колоть.
Без чувств / Senseless (1998)
Там адвокаты такие что и засудить могут...а в Украине все прокатит...
Правда, из моноклональные антитела в трансфектомах и гибридомах выращивают, но разве настоящего антиваксера такие мелочи остановят?
Но вы там ширяйтесь, не останавливайтесь.
данные о средней продолжительности жизни в Украине - 63 года у мужчин и 73 года у женщин.
Средняя продолжительность жизни в Швеции из-за ковида снизится. Спад будет сильным - страна не видела подобного с 1944 года
Так, средняя продолжительность жизни женщин упадет с 84,7 до 84,4 лет. Что касается мужчин, то она снизится с 81,3 до 80,8 лет. Эти цифры нивелируют самый крупный прирост в средней продолжительности жизни, который был зафиксирован в 2019-м. По данным Statistics Sweden, с 1900 по 2019 годы средняя продолжительность жизни «постоянно росла», и тот факт, что она начала падать - «из ряда вон выходящий».
Так что шведские старики покрепче наших будут и то ковид их прилично подкосил.
Ну а с помощью таких деятелей как Вы в украине среди стариков просто вымирание будет. Или Вы к этому и стремитесь?
2. Вакцинация снижает смертность. В Израиле более заразный штамм показывает заболеваемость такую же, как в поршлую волну, но ежедневная смертност в 2-2,5 раза ниже.
3. Вакцинированные при заражении остаются заразными около 7 дней, невакцинированные - около 14.
Тем, что я вакцинировался, я частично защитил и Вас, т.е. позаботился (можете считать, что подумал).
2. По результатам научных исследований, вирусная нагрузка у зараженных вакцинированных падает быстрее, чем у незараженных
2. А Вы хотели результат гаданий на кофейной гуще? Или фото надписи на заборе "Вакцина - сила, антиваксеры - кАзлы!"? Я верю научным исследованиям, а не гадалкам и сплетням.
Вот, например, отчет правительства Британии о случаях госпитализаций с дельта-штаммом ковида (ее любит приводить антиваксер Привет, не очень разобравшись в сути)
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/993879/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_15.pdf
так на с. 15 дано: госпитализаций невакцинированных 19573 случая, госпитализаций дважды вакцинированных 1785
в Великобритании 64,6% полностью вакцинированных, и 72,2% получивших одну или две дозы, и 27.8% невакцинированных.
Приведем число случаев с дельта-штаммом к одинаковому числу (равному численности всего населения Великобритании) для вакцинированных и для невакцинированных
Итого число госпитализаций среди дважды вакцинированных 1785/0,646=2763
число госпитализаций среди невакцинированных 19573/0,27=72492.
Итого, госпитализаций среди невакцинированных в Великобритании больше в 26 с лишним раз. Когорта в 66 млн человек не слишком мала?
на с. 16 первая строка. На 10834 заболевших штаммом дельта дважды вакцинированных приходится 71932 заболевших невакцинированных.
Для приведения с учетом доли вакцинированных и невакцинированных будем, или сам справишься?