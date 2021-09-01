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Кабмін (6265) стипендії (132) Денис Шмигаль (2710)

Кабмін підвищив стипендії для студентів вищих навчальних закладів у 1,5 раза, для учнів у закладах профтехосвіти - в 2,5 раза, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Кабмін підвищив стипендії для студентів вищих навчальних закладів у 1,5 раза, для учнів у закладах профтехосвіти - в 2,5 раза, - Шмигаль

На сьогоднішньому засіданні Кабміну підтримали рішення про введення змін до розмірів стипендіального забезпечення учнів закладів професійної освіти, студентів закладів професійної освіти і вищої освіти.

Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, стипендії для студентів закладів профтехосвіти виростуть у 2,5 раза, а для студентів вузів - мінімум у 1,5 раза.

"Останнє підвищення розмірів академічних стипендій було в листопаді 2017 року, тому назріла нагальна необхідність підвищення соціального захисту учнівської та студентської молоді", - прокоментував це рішення Шмигаль.

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Топ коментарі
+7
Чукча не читатель, чукча писатель
...... Последнее повышение размеров академических стипендий было в ноябре 2017 года Источник: https://censor.net/ru/n3285778
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01.09.2021 17:06
+6
Що ж ти твориш, клятий зелений клован? Негайно зупинися! При Петрі подібної зради не було...
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01.09.2021 16:56
+3
що робиться...вибори на нос1
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01.09.2021 17:13
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Що ж ти твориш, клятий зелений клован? Негайно зупинися! При Петрі подібної зради не було...
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01.09.2021 16:56 Відповісти
Чукча не читатель, чукча писатель
...... Последнее повышение размеров академических стипендий было в ноябре 2017 года Источник: https://censor.net/ru/n3285778
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01.09.2021 17:06 Відповісти
Да йому головне сернути про Пороха, та й ще первому, заробив свої пару копійок за висер і пішов далі
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01.09.2021 17:13 Відповісти
Ruбл...и, не пахнут...
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01.09.2021 18:14 Відповісти
Є така штука, сарказмом зветься.
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01.09.2021 17:25 Відповісти
Та шо ж це робиться! Ой лишенько!
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01.09.2021 16:57 Відповісти
що робиться...вибори на нос1
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01.09.2021 17:13 Відповісти
Серйозно? А які саме?
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01.09.2021 17:33 Відповісти
почуєш,коли зєлєбобка оприлюднить Кабмін підвищив стипендії для студентів вищих навчальних закладів у 1,5 раза, для учнів у закладах профтехосвіти - в 2,5 раза, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9313
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01.09.2021 19:28 Відповісти
Ну так хай, наш найвеличнiший миролюбець та патрiот стане ще сильнiшим, ще бiльше людей заведе у раду!
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01.09.2021 23:32 Відповісти
Тс-с, тіткам на ринку не кажіть, бо вони одразу ціни піднімуть.
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01.09.2021 17:26 Відповісти
Аттракцион невиданной щедрости. Осталось уточнить с какого месяца повысят и какого года.
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01.09.2021 18:21 Відповісти
В ЗНУ г Запорожье три года назад из 400 студентов только двоим платили стипендию.
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01.09.2021 21:08 Відповісти
Підвищення стипендій це добре... Тільки от чому у студента виша стипендія буде як у пенсіонера вчителя початкових класів який має стаж у 40 років, от мені це не зрозуміло... От тим кому за 75 та 80 років тим добавляють, а тим пенсіонерам яким по 65 дулю з маком. Їм не треба ні на ліки ні на комуналку, так виходить? Просто бред якийсь...
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01.09.2021 19:14 Відповісти
В Сорбонне гражданин Франции обучается за 300 долларов в год
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01.09.2021 21:06 Відповісти
Это не спасет ЗЕленую стаю.
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02.09.2021 07:43 Відповісти
 
 