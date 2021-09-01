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Кабмін підвищив стипендії для студентів вищих навчальних закладів у 1,5 раза, для учнів у закладах профтехосвіти - в 2,5 раза, - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
На сьогоднішньому засіданні Кабміну підтримали рішення про введення змін до розмірів стипендіального забезпечення учнів закладів професійної освіти, студентів закладів професійної освіти і вищої освіти.
Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, стипендії для студентів закладів профтехосвіти виростуть у 2,5 раза, а для студентів вузів - мінімум у 1,5 раза.
"Останнє підвищення розмірів академічних стипендій було в листопаді 2017 року, тому назріла нагальна необхідність підвищення соціального захисту учнівської та студентської молоді", - прокоментував це рішення Шмигаль.
Топ коментарі
+7 zhekan
показати весь коментар01.09.2021 17:06
+6 Marko Lukash
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+3 Гыг с Вами
показати весь коментар01.09.2021 17:13
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...... Последнее повышение размеров академических стипендий было в ноябре 2017 года Источник: https://censor.net/ru/n3285778