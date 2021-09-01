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Двох співробітників СБУ судитимуть за вимагання $120 тис. і порушення таємниці телефонних розмов, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Події

Двох співробітників СБУ судитимуть за вимагання $120 тис. і порушення таємниці телефонних розмов, - Офіс Генпрокурора

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері направили в суд обвинувальний акт стосовно групи осіб, до складу якої входило двоє оперативних працівників СБУ.

Як уточнюють у пресслужбі Офісу Генпрокурора, підозрюваним інкримінують вимагання (ч. 2, 4 ст. 189 КК України), а співробітникам СБУ, крім цього, - порушення таємниці телефонних розмов і незаконне поводження з бойовими припасами (ч. 2 ст. 163, ч. 1 ст. 263 КК України ), передає Цензор.НЕТ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в кінці грудня 2018 - початку березня 2019 року ці фірми вимагали у потерпілого 120 тис. доларів за нестворення перешкод щодо подальшого перебування в громадянстві України. Крім того, співробітники СБУ порушили таємницю телефонних розмов потерпілого, які передаються засобами зв'язку.

"Зараз правоохоронці відсторонені від займаних посад, до них застосовані запобіжного заходу у вигляді застави. Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного слідчого управління ДБР", - наголошується в повідомленні.

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Топ коментарі
+3
Хорошую безопасность делают стране работнички, вымогаловом занимаются как законченные урки
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01.09.2021 17:01
+2
Це якесь ОЗУ із правоохоронців-силовиків, по статистиці у них більше випадків вимагання і розбою ніж у бандитів...
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01.09.2021 17:21
+1
Похоже так и есть,выжимают не сговорчивых которые сами не захотели уйти.
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01.09.2021 17:28
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ТВАРЕЙ ИЗ СБУ НЕ СУДИТЬ, А КАЗНИТЬ НАДО...
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01.09.2021 16:52 Відповісти
Хорошую безопасность делают стране работнички, вымогаловом занимаются как законченные урки
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01.09.2021 17:01 Відповісти
Це якесь ОЗУ із правоохоронців-силовиків, по статистиці у них більше випадків вимагання і розбою ніж у бандитів...
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01.09.2021 17:21 Відповісти
Вимагання хабаря довести неможливо...Розголошення таємниці телефонних розмов для есбеувця то все одно що поліцая звинувачувати в "перевищенні сл. об." за незаконну зупинку авто...А "незаконне поводження з ************ і зброєю" то взагалі смішно,це міг бути просто не поставлений на запобіжник пістолет...Так що можливо маємо справу з надзвичайно рідкісним явищем - усуненням з рядів СБУ двох чесних...Бо,як сказано,і серед куколю інколи проросте пшениця...
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01.09.2021 17:21 Відповісти
Похоже так и есть,выжимают не сговорчивых которые сами не захотели уйти.
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01.09.2021 17:28 Відповісти
ну скажем так, у которых есть собственное представление о справедливости
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01.09.2021 23:06 Відповісти
Они на самом деле вымогатели!!! Надеемся что они получат своё соответсвующее наказание!!
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19.09.2021 16:36 Відповісти
Как раз таки действительно эти люди вымогатели, и есть факт доказательств!!!
позор им!!!
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19.09.2021 16:35 Відповісти
А после 2018-19 годов все СБУшники пришили крылья белых ангелов?
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01.09.2021 17:25 Відповісти
120 тонн бакинских за "несоздание препятствий относительно дальнейшего пребывания в гражданстве Украины".
Нехилые у "работничков" СБУ аппетиты.
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01.09.2021 17:28 Відповісти
Це ж який має бути інтерес в Українському громадянстві, якщо за це, вимагають 120К баксів? Мабуть з росіянина, білоруса чи чечена, які воювали на боці України проти московського агресора. Я думаю що, барига і за третину озвученої суми купив би собі паспорт, а тут скоріше за все питання життя.
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01.09.2021 17:38 Відповісти
Двох співробітників СБУ судитимуть за вимагання $120 тис. і порушення таємниці телефонних розмов, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 2510Двох співробітників СБУ судитимуть за вимагання $120 тис. і порушення таємниці телефонних розмов, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 2399Двох співробітників СБУ судитимуть за вимагання $120 тис. і порушення таємниці телефонних розмов, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 2510Двох співробітників СБУ судитимуть за вимагання $120 тис. і порушення таємниці телефонних розмов, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 2510
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01.09.2021 21:18 Відповісти
ну им это можно и это нормас...- но я бы - как талибы - сразу обе наххх= у остальных бы круто-пидоров отлеглось бы моментом желание)
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02.09.2021 03:16 Відповісти
 
 