Дипломати працюють над підготовкою візиту Байдена в Україну. Дата поки невідома, але він обов'язково відбудеться, - Кулеба
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Українські дипломати працюють над підготовкою візиту президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена в Україну.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Кулеба заявив, що дата візиту поки невідома, проте він обов'язково відбудеться, і Джозеф Байден відвідає Україну під час перебування на посаді президента США.
"Ми працюємо над зворотним візитом (візитом президента США Джозефа Байдена в Україну. - ред.). Я переконаний, що за часи свого президентства Джо Байден відвідає Україну, оскільки наша країна дуже важлива для нього і є дуже важливим пріоритетом зовнішньої політики США. Зараз ми до них, потім вони до нас", - наголосив дипломат.
Востаннє Джозеф Байден відвідував Україну в січні 2017 року, перебуваючи на посаді віце-президента США. В ході свого візиту Байден взяв участь у двосторонніх зустрічах із п'ятим президентом України Петром Порошенком і Володимиром Гройсманом, який у той час очолював уряд.
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Визиту Зеленского в США присвоен ранг* "AD VISIT", что не предусматривает присвоение какого-либо ранга дипломатического сопровождения.
* ранги визитов
state visit государственный визит
working visit рабочий визит
visit by invitation визит по приглашению
ad visit визит по объявлению
Экспортно-импортный банк США (Эксимбанк) предоставит Украине помощь в размере 3 млрд долларов. Это произойдет после подписания меморандума о взаимопонимании.
Сумма оглашена - Коломойский (требование выдачи Коломойского и еще троих лиц США) входит в условия
коломойша - держит зеленского за цюцюндер в подвешенном состоянии..
у клована реально истерика))
https://www.facebook.com/luganskiy2/videos/213829844043843
а "прикалывается" он над монументом Джорджа Вашингтона
какой **********,такой и секретарь
привет
https://voxukraine.org/amerikanska-gastrol-petra-poroshenka-analitichnij-poglyad-iz-ssha/