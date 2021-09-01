Дипломати працюють над підготовкою візиту Байдена в Україну. Дата поки невідома, але він обов'язково відбудеться, - Кулеба

Українські дипломати працюють над підготовкою візиту президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена в Україну.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Кулеба заявив, що дата візиту поки невідома, проте він обов'язково відбудеться, і Джозеф Байден відвідає Україну під час перебування на посаді президента США.

"Ми працюємо над зворотним візитом (візитом президента США Джозефа Байдена в Україну. - ред.). Я переконаний, що за часи свого президентства Джо Байден відвідає Україну, оскільки наша країна дуже важлива для нього і є дуже важливим пріоритетом зовнішньої політики США. Зараз ми до них, потім вони до нас", - наголосив дипломат.

Востаннє Джозеф Байден відвідував Україну в січні 2017 року, перебуваючи на посаді віце-президента США. В ході свого візиту Байден взяв участь у двосторонніх зустрічах із п'ятим президентом України Петром Порошенком і Володимиром Гройсманом, який у той час очолював уряд.

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