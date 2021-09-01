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Шмигаль про навчальний рік під час пандемії: чим більше щеплень - тим менше ризиків

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Шмигаль про навчальний рік під час пандемії: чим більше щеплень - тим менше ризиків

Навчальний рік стартує в звичайному режимі, але важливо не забувати про вакцинацію, це умова безпечного проходження навчального року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Новий навчальний рік стартує в звичайному режимі, епідемічна ситуація дозволяє навчальним закладам працювати в традиційному форматі. При цьому не можна забувати про важливість вакцинації. Це необхідна умова для безпечного проходження всього навчального року як для вчителів, так і для учнів. Чим більше щеплень буде зроблено, тим менше ризиків, нових спалахів в освітніх закладах. Закликаю всіх ставитися відповідально... в Україні є достатні запаси вакцини", - зазначив глава уряду.

Прем'єр-міністр додав, що навчальні заклади в регіонах були перевірені на предмет підготовки до роботи в умовах карантину. За його словами, навчальні заклади готові до роботи в умовах посиленого карантину, якщо буде така необхідність.

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Да наверное..
Чем больше прививок - тем богаче биг фарма, вот такой слоган..
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01.09.2021 17:41 Відповісти
Питания, де поділась епідемія, з квітня місяця?
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01.09.2021 17:57 Відповісти
Туди звідкіля вона прийде десь наприкінці листопада - початку грудня. А потім знову вщухне до кінця лютого. А потім знову трошки спалахне до кінця квітня. Власне так і було кожного року до ковіда з звичайними ГРВІ та грипом. Так і лишається. Шмигаль про навчальний рік під час пандемії: чим більше щеплень - тим менше ризиків - Цензор.НЕТ 573
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01.09.2021 18:39 Відповісти
Шмигаль про навчальний рік під час пандемії: чим більше щеплень - тим менше ризиків - Цензор.НЕТ 2091
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01.09.2021 18:29 Відповісти
Щось у цьому є. Чим більше рабів, тим легше д...рню керувати...
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01.09.2021 22:12 Відповісти
 
 