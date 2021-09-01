УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13399 відвідувачів онлайн
Новини Події Агресія Росії проти України Операція Об'єднаних сил
836 9
обстріл (21162) Донбас (21733) найманці РФ (1971) операція Об'єднаних сил (4158)

Війська РФ тричі відкривали вогонь на Донбасі, зафіксований проліт безпілотника окупантів, втрат немає, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події

Війська РФ тричі відкривали вогонь на Донбасі, зафіксований проліт безпілотника окупантів, втрат немає, - штаб ООС

Від початку доби російсько-окупаційні війська на Донбасі 4 рази порушили режим "тиші". Втрат серед особового складу українських воїнів немає.

Про це інформує пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

У напрямку Золотого-4 російські найманці обстріляли позиції українських воїнів із протитанкових ракетних комплексів.

Біля Авдіївки противник застосовував ручні протитанкові гранатомети і міномети 82-го калібру.

Поблизу Новозванівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь.

За поточну добу бойових втрат серед військових Об'єднаних сил немає.

Про всі факти порушень із боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

До операції Об'єднаних сил залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 4 гектари території і передали на знищення 194 вибухонебезпечні предмети.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки російського обстрілу Красногорівки зі 120-мм мінометів і протитанкової гармати. ФОТОрепортаж
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Війська РФ тричі відкривали вогонь на Донбасі, зафіксований проліт безпілотника окупантів, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6557
показати весь коментар
01.09.2021 18:02 Відповісти
Війська РФ тричі відкривали вогонь на Донбасі, зафіксований проліт безпілотника окупантів, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7745 Війська РФ тричі відкривали вогонь на Донбасі, зафіксований проліт безпілотника окупантів, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1694
показати весь коментар
01.09.2021 18:13 Відповісти
Війська РФ тричі відкривали вогонь на Донбасі, зафіксований проліт безпілотника окупантів, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6302
показати весь коментар
01.09.2021 18:19 Відповісти
Патамушта вони з курячими паспортами.
показати весь коментар
01.09.2021 18:28 Відповісти
Мабуть тому, що у нас не громадянська війна. На Україну напали кацапи, це знає весь світ, окрім самих кацапів та їх посіпак.
показати весь коментар
01.09.2021 18:40 Відповісти
Насильственная паспортизация,
деньги в обороте только ордынские,
аквафрешные тряпки даже на ттуалетах, -
это оккупация. Оккупацию сделали сепаратисты?

Війська РФ тричі відкривали вогонь на Донбасі, зафіксований проліт безпілотника окупантів, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5642
показати весь коментар
01.09.2021 18:43 Відповісти
Захарченко не нарушает перемирие ровно три года. Війська РФ тричі відкривали вогонь на Донбасі, зафіксований проліт безпілотника окупантів, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6571
показати весь коментар
01.09.2021 20:26 Відповісти
 
 