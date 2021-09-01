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Кабмін звільнив заступника міністра юстиції - уповноваженого у справах ЄСПЛ Ліщину, - Гончаренко (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін звільнив заступника міністра юстиції - уповноваженого у справах ЄСПЛ Ліщину, - Гончаренко (оновлено)

На сьогоднішньому засіданні Кабмін звільнив Івана Ліщину з посади заступника міністра юстиції - уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.

Про це Ліщина повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ. Він наголосив, що залишив посаду за власним бажанням.

Ліщина не пояснив причини своєї відставки, але перерахував головні досягнення на посаді, а також подякував усім, із ким працював 5 років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Довести в ЄСПЛ, що РФ контролює окуповані території Донбасу, допоможуть свідчення полонених російських військових і перебіжчиків, - Ліщина
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а с кем вовк встречался..
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01.09.2021 17:58 Відповісти
С лонгвинским, мужем судьи еспч юдковской
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01.09.2021 18:08 Відповісти
Моллюск - на вухах ще стоїть??
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01.09.2021 17:58 Відповісти
Може звільнили через те, що портнов суд у ЄСПЛ пограв?
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01.09.2021 18:04 Відповісти
Ну тай що ,іншу гниду призначат !!!)))
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01.09.2021 18:13 Відповісти
Ось так просто і місце заступника міністра звільнилось, тепер Молюска піде на рекорд Гінеса, буде пропихати на цю посаду довічно ув"язнену за вбивство чергову зечку, бо дохід від платних камер зріс, треба спеціалізацію розвивати, смотрящих понаставляти. Не подивуюсь, коли за рік-два ЄСПЛ виправдає зо 5-ть довічниць.... Не вино-вата-я!!!
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01.09.2021 18:49 Відповісти
 
 