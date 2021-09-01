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Кабмін звільнив заступника міністра юстиції - уповноваженого у справах ЄСПЛ Ліщину, - Гончаренко (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Політика України
На сьогоднішньому засіданні Кабмін звільнив Івана Ліщину з посади заступника міністра юстиції - уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.
Про це Ліщина повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ. Він наголосив, що залишив посаду за власним бажанням.
Ліщина не пояснив причини своєї відставки, але перерахував головні досягнення на посаді, а також подякував усім, із ким працював 5 років.
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молодой рабочий
показати весь коментар01.09.2021 17:58 Відповісти Мені подобається 0
Alex Uzh
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Timer UA
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