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Україна вдячна НАТО за присутність сил у Чорноморському регіоні. Це непогано, але цього недостатньо, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна вдячна НАТО за присутність сил у Чорноморському регіоні. Це непогано, але цього недостатньо, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський дякує Північноатлантичному альянсу за підтримку і присутність у Чорноморському регіоні, проте вважає, що в умовах російської агресії проти України цього недостатньо.

Відповідну заяву глава держави зробив під час свого візиту до США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Бачать цю підтримку люди в Україні. Це важливо, тому що вони відчувають, що вони не одні, і що якщо буде продовження ескалації з боку Російської Федерації, то з нами будуть наші партнери", - зазначив президент.

Водночас він наголосив, що в даний момент підтримка НАТО свідчить всього лише "про присутність" сил Альянсу в регіоні.

"Я вважаю, що це правильний психологічний крок, не застосовується зброя, але третім країнам демонструється, що Альянс співпрацює з Україною. Тому, як психологічний крок, я вважаю, що це непогано. Чи достатньо цього? Вважаю, що ні", - резюмував Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ситуація на Чорному морі вимагає колективної відповіді в сфері безпеки, - Зеленський на зустрічі з главою Пентагону Остіном
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Топ коментарі
+21
яке воно дурне... пипец, наркоша...
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01.09.2021 18:18
+20
Пока тебя, вава, из власти не поперли, всего будет недостаточно. Просто вам с д'ерьмаком никто не доверяет. Смирись, и не хрипи всякую хрень.
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01.09.2021 18:19
+16
Интересно а что вообще НАТО Украине должно или может лично Зеле???
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01.09.2021 18:20
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Украина благодарна НАТО за присутствие сил в Черноморском регионе. Это неплохо, но этого недостаточно, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6070 Украина благодарна НАТО за присутствие сил в Черноморском регионе. Это неплохо, но этого недостаточно, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4007
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01.09.2021 18:14 Відповісти
яке воно дурне... пипец, наркоша...
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01.09.2021 18:18 Відповісти
А ти, "розумний", вважаєш, що "нельзя резать па живому"? Може й так, на думку манкуртів. А от царьок не побоявся резать і відрізав Крим і частину Донбасу.
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01.09.2021 19:04 Відповісти
Може ти його ділєр, раз так впевнено заявляєш? Україна вдячна НАТО за присутність сил у Чорноморському регіоні. Це непогано, але цього недостатньо, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1607
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01.09.2021 19:24 Відповісти
Пока тебя, вава, из власти не поперли, всего будет недостаточно. Просто вам с д'ерьмаком никто не доверяет. Смирись, и не хрипи всякую хрень.
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01.09.2021 18:19 Відповісти
Интересно а что вообще НАТО Украине должно или может лично Зеле???
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01.09.2021 18:20 Відповісти
Хз, а от Зеля точно нікому нічого не винен !!!)))
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01.09.2021 18:23 Відповісти
НАТО должна нам ЯО которое они заставили нас отдать параше !
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01.09.2021 18:27 Відповісти
Певен що то було НАТО??? Можливо Росія та США !!!)))
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01.09.2021 18:28 Відповісти
США не член НАТО вот это открытие, а РФ только ножки Буша могло клянчить, а не ЯО требовать, которого у них самих хоть завались
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01.09.2021 18:37 Відповісти
Єдиною спадкоємицею ЯО СРСР було визнано Росію,1994 р..Україна,Росія та США !!!)))
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01.09.2021 18:59 Відповісти
Так все ЯО СРСР належить Московії, як і золотовалютні запаси, зарубіжна нерухомість СРСР, а ось борги СРСР ділили на всіх -"в результате домовленностей Було підтверджено наступнi частки всiх колішніх радянських республік у зовнішньому боргу СРСР: Росія- 61,34%; Україна - 16,37% " Був союз 15 республік, з них 3 співзасновники ООН, але все жирні шматки тільки московитам. Все це з благословення ядерних країн учасниць НАТО, США і Великобританії, порізали ракети, бомбардувальники, навіть чисельність звичайних озброєнь змусили привести у відповідність з договором про звичайні збройні сили в Європі (зараз РФ чхает на цей договір) . Але країни НАТО нам нічого не винні, українці мають право тільки працювати в ЄС і вмирати захищаючи свою країну
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02.09.2021 07:52 Відповісти
Саме США і жодної згадки про НАТО !!!))
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01.09.2021 19:01 Відповісти
Україні НАТО не винне нічого, але НАТО не роССія.
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01.09.2021 19:06 Відповісти
Як "что должно"? Чого до цих пір Крим не звільнило?
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01.09.2021 19:58 Відповісти
Должно ели есть мозги а мне кажется они имеются,или ты думаешь лучше что-бы границы подвинулись ещё ближе к НАТО,это по моему даже последнему дураку ясно,не говоря о что что Украина один из мировых лидеров по экспорту зерна и т.п а это вопрос очень важный для многих стран так что интерес там у многих.
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01.09.2021 21:39 Відповісти
Ну будет российская губерния Украина поставщиком зерна. Какая разница!
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01.09.2021 22:44 Відповісти
Гитлер утром 22 июня звонит Сралину и говорит :
Йося у меня 3 000 БТРов Панцирь есть,вместо твоих танков Т-34 и прочих твоих КВ,как думаешь, за месяца 3 до Москвы дотопаю?Нет герр Гитлер,я быстрее до Берлина долечу на фанерных аэропланах американских типа Аэрокобра.... Україна вдячна НАТО за присутність сил у Чорноморському регіоні. Це непогано, але цього недостатньо, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2654а тушонкой Рузвельта в пути закусывать буду...
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01.09.2021 18:20 Відповісти
Найгенітальніший архістратіг ********** !!!)))
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01.09.2021 18:21 Відповісти
Яке ж воно тупориле. Просто жах. Україна вдячна НАТО за присутність сил у Чорноморському регіоні. Це непогано, але цього недостатньо, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3512
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01.09.2021 18:24 Відповісти
Простой еврейский паренек с провинции !!)))
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01.09.2021 18:27 Відповісти
А что же вы ждали, от этого карликового клоуна?
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01.09.2021 20:23 Відповісти
я бы на месте Вовчика не ныл бы а провел бы референдум в Украине о выделении НАТО на берегу Черного моря земли 100-200-300-500 ГА для строительства оборудования НАТО военного морской базы и морского порта с тем что они НАТО берут землю даром на 40 лет и взамен оплаты предоставляют Украине Договор об охране территориальной целостности Украины от претензий 3 стран и сторон..а дальше нам ДПЧ и вступление Украины в обозримом будущем в НАТО..
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01.09.2021 18:22 Відповісти
Забудьте слово "референдум". Референдумом в нормальных странах является голосование на выборах своей власти. А уже власть обязана выполнять свои предвыборные обещания. А когда выбирают зелефилы совковые мистера "я вам ничего не обещал", то никакой референдум от разрухи в головах избирателей не поможет.
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01.09.2021 18:27 Відповісти
За наявністю багаточисельного "мудрого наріда" референдуми край ризикова річ !!!)))
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01.09.2021 18:30 Відповісти
Херовая идея.

От взорвавшихся ватных пуканов могут арктические ледники растаять. Может затопить Нидерланды...
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01.09.2021 18:29 Відповісти
Не надо быть идиотами. Америкосы превратили Украину в второй Афган. На остальное они чхать хотели. 30 лет идем в Европу а пока в ж...пе. И конца этому не видно.
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01.09.2021 19:14 Відповісти
По твоему НАТО строит свои базы везде, где есть свободные 500 гектар?
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01.09.2021 19:30 Відповісти
Ага, мечтает НАТО про базы по всей Украине, да хоть даром им отдайте участки. Им намного интереснее ещё пару газо-нефтепроводов из РФ провести
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02.09.2021 08:03 Відповісти
"но третьим странам демонстрируется, что Альянс сотрудничает с Украиной.". Что и требовалось доказать, нет войны с рабсеей у зеледента в голове. Рашисты, оказывается, не "та сторона", а уже "третья сторона".
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01.09.2021 18:22 Відповісти
НАТА, забери у ***** Крим і вигони з Домбасу.
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01.09.2021 18:25 Відповісти
и папраси Порошенко не гадить зелебобикам в штаны )))
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01.09.2021 18:39 Відповісти
Премьер Британии по факту уже построил 2 базы НАТО в Украине,база в Бердянске и Очакове выглядит очень прилично....фото вбрасывать дабы не дразнить Мымру *********.... и прочих Мацкальских Пропагандонов СкреПОНОСных Україна вдячна НАТО за присутність сил у Чорноморському регіоні. Це непогано, але цього недостатньо, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9684 Україна вдячна НАТО за присутність сил у Чорноморському регіоні. Це непогано, але цього недостатньо, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7246 Україна вдячна НАТО за присутність сил у Чорноморському регіоні. Це непогано, але цього недостатньо, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1507
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01.09.2021 18:27 Відповісти
Вот это- состояние этой базы в Бердянске на 04.04.2021. На фотке слева. Называется знаешь как? А вот как: Реконструкция здания № буква А1 (комплексное здание). Покажи мне её состояние сейчас. Как ты там сказал: "очень приличное"(с). И обрати внимание на то, что это вовсе не стройка! Это- реконструкция очень старого совковского домика.

Україна вдячна НАТО за присутність сил у Чорноморському регіоні. Це непогано, але цього недостатньо, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8581
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01.09.2021 18:48 Відповісти
Кстати, добавлю: в мае оно выглядело точно также. Я- о здании "базы".
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01.09.2021 18:49 Відповісти
Всему свое время.... Челдон... Україна вдячна НАТО за присутність сил у Чорноморському регіоні. Це непогано, але цього недостатньо, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9421
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01.09.2021 18:51 Відповісти
Україна вдячна НАТО за присутність сил у Чорноморському регіоні. Це непогано, але цього недостатньо, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9642 Україна вдячна НАТО за присутність сил у Чорноморському регіоні. Це непогано, але цього недостатньо, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9302
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01.09.2021 18:57 Відповісти
Лаптерогие, в свій час ви сміялися над незалежністю України від канапів, а вона таки посилюється.
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01.09.2021 19:11 Відповісти
Яка різниця між цими солдатами? Українці поїдуть воювати куди скаже Європа, але жоден з цих натовських солдатів не воюватиме за Україну
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02.09.2021 08:08 Відповісти
Ты законченный придурень. Ты- не провокатор, твои мозги работают в каком-то странном направлении. Ты несешь такую(!!!) ахинею, что на ушах- не оседает. А твои смайлики, которые в последнее время- во всё большем количестве, прямо говорят- ты конченный. Не поздравляю.
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01.09.2021 18:58 Відповісти
Критерії, які необхідно виконати для вступу до НАТО

Майбутні члени НАТО мають відповідати базовим принципам, втіленим у Вашингтонському договорі, таким як демократія, свобода особи та іншим відповідним положенням, викладеним у преамбулі до Вашингтонського договору.

Від країн-претендентів очікується, що вони будуть:

а) вирішувати міжнародні суперечки мирним шляхом;

б) демонструвати відданність принципам верховенства права та прав людини;

в) вирішувати мирним шляхом міжетнічні конфлікти і зовнішні територіальні суперечки, спірні питання внутрішньої юрисдикції, відповідно до принципів ОБСЄ та з метою прагнення до встановлення добросусідських відносин;

г) встановлювати належний демократичний та цивільний контроль над своїми збройними силами;

д) утримуватися від загрози силою чи застосування сили будь-яким чином, що не відповідає цілям ООН;

е) сприяти розвитку мирних та дружніх міжнародних відносин шляхом зміцнення своїх вільних інституцій та завдяки сприянню зміцненню стабільності й благополуччя;

є) продовжувати надавати цілковиту підтримку та брати участь у роботі Ради євроатлантичного партнерства, в програмі «Партнерство заради миру» та розвитку співробітництва з країнами-партнерами, що не є членами НАТО;

ж) демонструвати відданість справі зміцнення стабільності та благополуччя через дотримання принципів економічної свободи, соціальної справедливості та відповідальності за охорону довкілля;

з) робити свій внесок військового характеру в колективну оборону та у виконання нових завдань, що постають перед Альянсом, а також будуть готові взяти на себе зобов'язання щодо поступового удосконалення своєї обороноздатності;

і) належним чином брати участь у роботі установ НАТО;

й) прагнути до здійснення стандартизації та досягнення оперативної сумісності;

к) створювати через національну програму необхідну структуру з питань планування та виконання таких оборонних бюджетів, які б відповідали визначеним пріоритетам у сфері оборони та передбачали б відповідні схеми навчання для ознайомлення персоналу з існуючими в НАТО практикою та процедурами з метою підготовки до можливої в майбутньому участі в роботі структур Альянсу;

л) знайомитися з належними правовими механізмами та угодами, якими керується НАТО для забезпечення співробітництва в своїй структурі та формальним юридичним процесом, що передує членству.

Відповідно до цього, Інститу Євро-Атлантичного співробітництва виокремив позитивні та негативні наслідки виконання Україною критеріїв членства. До позитивних відносяться такі:

1. Одержання для України міцних гарантій її національної безпеки, незалежності, суверенітету і територіальної цілісності.

2. Відхід із сфери геополітичного домінування Росії і досягнення з нею рівноправних міждержавних відносин.

3. Створення вагомих передумов інтеграції в Європу, у західні політичні й економічні структури.

4. Зміцнення міжнародної безпеки і стабільності в регіоні Центрально-Східної Європи.

5. Зміцнення внутрішніх основ національної безпеки України за допомогою НАТО. Використання досвіду і підтримки НАТО в підвищенні ефективності оборонного сектору України.

6. Створення вагомих передумов для ліквідації російської військової присутності на території України.

7. Покращення міжнародного іміджу України.

8. Посилення консолідації української нації.

9. Зміцнення інститутів громадянського суспільства.

10. Посилення прозорості влади.

11. Реальне забезпечення прав і свобод громадян, верховенства права.

12. Зменшення впливу російського бізнесу на вітчизняну економіку.

13. Стимулювання економічних реформ., https://www.bsmu.edu.ua/blog/6929-kriterii-vstupu-ukraini-do-nato/
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01.09.2021 18:30 Відповісти
Разрешат фото вброшу.... Україна вдячна НАТО за присутність сил у Чорноморському регіоні. Це непогано, але цього недостатньо, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9360
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01.09.2021 18:31 Відповісти
После бомбардировок Сирийского города Алеппо Мавзолейными идиотами ,Путлеру никто не верит,даже Зеля и Кулеба.... Україна вдячна НАТО за присутність сил у Чорноморському регіоні. Це непогано, але цього недостатньо, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6299вы просрали доверие чуваки еще 1 марта 2014 года,когда Совет Пидирации РАБссии во главе в Валей Матвиенко проголосовал о вводе рюсских баранов в Украину....Поезд ушел... Україна вдячна НАТО за присутність сил у Чорноморському регіоні. Це непогано, але цього недостатньо, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7613
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01.09.2021 18:34 Відповісти
Зеля,на противагу пороху,робить прямі заяви.Бо той лис вихвалявся знанням англійської та займався дипломатичними викрутасами. Він дупля не відбиває до цих пір та радить Зеленському бути мняким та гнучким.Баста я!Часи шмарків по склу закінчились. Повномасштабна на порозі.
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01.09.2021 18:36 Відповісти
Возьми Чечню в третий раз...,полномасшабно тебя попустит... Україна вдячна НАТО за присутність сил у Чорноморському регіоні. Це непогано, але цього недостатньо, - Зеленський - Цензор.НЕТ 244вояка блин
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01.09.2021 18:43 Відповісти
Международную Коалицию НАТО Порошенко создал еще выступая в Конгрессе США 18 сентября 2014 г.,а Череда Санкций Конгресса США и ЕС против РАБссии не дадут мне соврать...хреновая у вас память чуваки... Україна вдячна НАТО за присутність сил у Чорноморському регіоні. Це непогано, але цього недостатньо, - Зеленський - Цензор.НЕТ 974
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01.09.2021 18:40 Відповісти
"Почему мы не в НАТО" сегодня спросишь у Байдена. Он тебе объяснит и за Елдака, и за Демченко, и за твои игры на КВНах Маслякова с мальчиками под камеры ФСБ. Україна вдячна НАТО за присутність сил у Чорноморському регіоні. Це непогано, але цього недостатньо, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5944
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01.09.2021 18:53 Відповісти
Т.е. ЗЕ будет просто переставать стрелять, а НАТО должно вместо него впрягаться.

Ну хай мечтает...
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01.09.2021 18:53 Відповісти
Україна вдячна НАТО за присутність сил у Чорноморському регіоні. Це непогано, але цього недостатньо, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4100 Україна вдячна НАТО за присутність сил у Чорноморському регіоні. Це непогано, але цього недостатньо, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9205одна из баз НАТО под Мариуполем...
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01.09.2021 18:59 Відповісти
Україна вдячна НАТО за присутність сил у Чорноморському регіоні. Це непогано, але цього недостатньо, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8221Україна вдячна НАТО за присутність сил у Чорноморському регіоні. Це непогано, але цього недостатньо, - Зеленський - Цензор.НЕТ 765
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01.09.2021 19:00 Відповісти
Україна вдячна НАТО за присутність сил у Чорноморському регіоні. Це непогано, але цього недостатньо, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4501
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01.09.2021 19:01 Відповісти
Так я не понял: Где База??? Дядя Сенатор, ты только не волнуйся и уколы не пропускай.
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01.09.2021 19:08 Відповісти
Україна вдячна НАТО за присутність сил у Чорноморському регіоні. Це непогано, але цього недостатньо, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4857
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01.09.2021 19:04 Відповісти
Это неплохо, но этого недостаточно. Давайте - мы ещё несколько раз пошлём нах ваши рекомендации ( как послали вашу разведку с "вагнеровцами"..как не убрали ермака и не щемим беню) , а вы нам за это ещё чё-нить дадите. чтоб мало не показалось - Зеленский
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01.09.2021 19:59 Відповісти
Той, хто корячиться перед окупантом, вимагає чогось від інших.

Олег Леусенко

Інтер анонсує концерт Шуфутинського, який в'їжджав на окупований Крим з порушенням українських законів і знаходиться в базі "Миротворця".

путіністов - баскова, орбакайте, кіркорова, повалій etc Інтер вже транслював.

Влада Зеленського підтримує інформаційну агресію проти України.
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01.09.2021 20:05 Відповісти
Зеленскому палец в рот не клади.
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01.09.2021 20:09 Відповісти
Палец в рот ему и не положат
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01.09.2021 20:37 Відповісти
К лал ***** на психологию клоуна, равно как и на него самого
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01.09.2021 20:40 Відповісти
Тим часом в Вашингтоні

Україна вдячна НАТО за присутність сил у Чорноморському регіоні. Це непогано, але цього недостатньо, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9038

Президент Зеленський розповідає голові Пентагону генералу Остіну, що охоронець Коломойського, який йде за ними, жодним чином не впливає на ставлення Зеленського до українських олігархів, особливо тих, що перебувають під слідством в США.
Alex Noinets
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01.09.2021 21:01 Відповісти
БЫ СУКИ ДОГОВАРИВАТЬ БУДЕТЕ !!!???
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02.09.2021 01:10 Відповісти
 
 