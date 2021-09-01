"Укроборонпром" підписав 3 угоди про співпрацю з провідними американськими оборонними компаніями на загальну суму $2,5 млрд
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв у рамках візиту в складі української делегації в США провів низку робочих зустрічей із провідними американськими оборонними компаніями, сторони досягли домовленостей про співпрацю і підписали три угоди на загальну суму $2,5 млрд.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".
Наголошують, що були проведені переговори з керівництвом американської компанії Lockheed Martin Corporation, зокрема з віце-президентом Раймондом Пізеллі.
"Результатом стало рішення про співпрацю в сфері оборонно-промислового комплексу. Йдеться про розробку спільних проєктів і програм, організацію досліджень і розробок. Також сторони домовилися про взаємодію в сфері комплаєнсу - це важливо для дотримання високого рівня прозорості у подальшій співпраці", - зазначено в повідомленні.
Також "Укроборонпром" буде співпрацювати з компанією Harris Global Communications Inc., що входить до групи компаній L3Harris Technologies, яка є одним зі світових лідерів оборонних технологій.
Підписана угода передбачає реалізацію спільних проєктів, зокрема щодо постачання продукції в Україну, включаючи подальшу її інтеграцію в повітряні, наземні й морські системи.
Також були підписані угоди з компанією-постачальником оборонної продукції Global Ordnance і з міжнародною компанією Day & Zimmermann Lone Star Llc. Остання угода стосується розробки проєктів із модернізації та створеннюя нових виробничих потужностей із залученням іноземного капіталу для підприємств "Укроборонпрому".
"Досягнуті домовленості та підписані угоди виводять на новий етап співпраці між нашими країнами в сфері ОПК і підтверджують зацікавленість американських партнерів у співпраці з українською оборонкою", - зазначив Гусєв.
Будь ласка, зачекайте...
Сирота Будапештского меморандума...
Что до "вертолетов" Гусева, то, если ты не в курсе, не было и нет никаких вертолетов.
Был только громкий триймфальный звиздеж, как сейчас, а потом позорный зашквар, когда оказалось, что никто ничего со стороны США с Укроборонпромом не подписывал.
Т.е. я знал, что за ЗЕ только конченые дегенераты голосовали, но не думал, что они совсем смысл улавливать не способны.
🤑
Просто у зебилов память, как у ракушек, и они не помнят, что 24.08.2021 "Ирокезы" Гусева уже летали над Киевом. Громкая сенсация была. И тоже совместно с США.
Но оказалось, что США совсем не в курсе...
Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з главою парламентської асоціації дружби "Японія-Україна" Ейсуке Морі обговорив можливості для поглиблення економічного та інвестиційного співробітництва між Україною та Японією, повідомила прес-служба Офісу президента.
«Мы привезли из Великобритании два с половиной миллиарда фунтов стерлингов», - отметил Зеленский.
Еще ж прошлые девать некуда. Гусев же уже один совместный контракт с Bell подписал. Потом, правда, оказалось, что в Bell про это ничего не знают.
І з Японії не надійшли....
І з Англії не надійшли...
шоб толстомордый зебил через два дня не забыл,
о чём с амерами договариватца, если не скинут
Скільки ＄＄трильонів та зброї в Афгані залишили??
Мінімум на 80 лярдів зброї(??????)
А тут покидьки кидають....
Пуйло-*****!
Крим- Україна!
Слава Україні!
Турки уже строят такой завод в Польше.