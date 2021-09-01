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Новини Політика України П'яна ДТП "слуги народу" Трухіна
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Трухін бреше, що відразу після ДТП розповів про неї "слугам", - журналістка Ніколаєнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Трухін бреше, що відразу після ДТП розповів про неї

Керівництво груп "Слуги народу" не знало про ДТП із Трухіним навіть через 5 днів після події, 28 серпня.

Про це пише у Фейсбуці журналістка Тетяна Ніколаєнко, інформуєт Цензор.НЕТ.

Вона звернула увагу на слова Трухіна, який заявив сьогодні журналістам, що відразу після ДТП він "сам зв'язався з колегами по партії, повідомив про те, що трапилося".

"Нардеп каже неправду і тут. Колег він своїх бачив на Банковій 28 серпня, точніше, керівників груп "СН". Майже ніхто з них про ДТП тоді ще не чув. Це було трохи раніше, ніж ЗМІ підняли шум через зняті новини. І нікому він там нічого не розповідав, а від питання відмахнувся і сказав, що все в порядку", - стверджує Ніколаєнко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Трухін: Свою присутність на місці ДТП приховувати не намагався, максимально сприяв поліції

Слова журналістки збігаються з тим, що раніше розповів ЗМІ голова партії "СН" Олександр Корнієнко. Він каже, що бачився з Трухіним в ОП 28 серпня, і про аварію вони не говорили - про неї тоді ніхто не знав.

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР.

Трухін стверджує, що не намагався приховати своєї присутності на місці ДТП і максимально сприяв поліції.
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Топ коментарі
+15
А то мы не знаем,что трухин врёт. Как и прочие зеленомордые.
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01.09.2021 19:05
+15
Я еврей по отцу ответсвенно заявляю, что трухин просто конченый ж.дяра
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01.09.2021 19:12
+10
Я тут неоднократно писал, чем евреи отличаются от ж*дов.
Такое впечатление, что евреев в слуге урода уже не осталось. Трухин врёт, что сразу после ДТП рассказал о нём "слугам", - журналистка Николаенко - Цензор.НЕТ 5849
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01.09.2021 19:05
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Нічо дивного...
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01.09.2021 19:04 Відповісти
Я тут неоднократно писал, чем евреи отличаются от ж*дов.
Такое впечатление, что евреев в слуге урода уже не осталось. Трухин врёт, что сразу после ДТП рассказал о нём "слугам", - журналистка Николаенко - Цензор.НЕТ 5849
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01.09.2021 19:05 Відповісти
Я еврей по отцу ответсвенно заявляю, что трухин просто конченый ж.дяра
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01.09.2021 19:12 Відповісти
Є люди, а є людиська. Є жиди, а є жидяри чи жидики. Єврей, до речі, то релігійна приналежність, а не національність.
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01.09.2021 19:26 Відповісти
Там людей нормальных уже не осталось, да и не было никогда (((
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01.09.2021 19:12 Відповісти
Хто ,крім гельмінтів, спроможен існувати в кублі гельмінтів ???)))
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01.09.2021 19:14 Відповісти
А то мы не знаем,что трухин врёт. Как и прочие зеленомордые.
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01.09.2021 19:05 Відповісти
Нет никакого смысла ловить лжецов на лжи. Они по определению говорить правду не умеют. Тузики, вроде этого кретина, врут тогда, когда говорят. Обезьяны уровнем выше доэволюционировали до того, что начинают врать еще до того, как открывают рот. Ложь - это их суть. Потому эта суета вокруг "знали-не знали" совершенно не имеет смысла.
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01.09.2021 19:07 Відповісти
Обезьяны уровнем выше...

Ну как тебе сказать...
Вобще-то Трухин миллиардер из свиты Коломоя. В СН не много обезьян хотя бы его уровня.
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01.09.2021 19:14 Відповісти
та не буде йому нічого.
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01.09.2021 19:10 Відповісти
Крутиться ,як вша лобкова на склі !!!Чавити цих гнид брехливих !!!)))
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01.09.2021 19:11 Відповісти
Законодавці пишут закони для народа ,на слуг закони не розповсюджуються !!!)))
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01.09.2021 19:12 Відповісти
А може так: "Законодавці пишуть закони для господарів ,на слуг закони не розповсюджуються."
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01.09.2021 19:29 Відповісти
Еду я машину - вижу нет никто,
Еду еле-еле - километров сто.
Крутятся колёсы - дурь на языке,
Стрелка у спидометра - где-то вдалеке...
Еду как в пустыне - никого вокруг,
Только где-то справа - мой 3,14датый друг.
Вообще непьяный - весь сухой как лист,
Это подтвердит вам - каждый журналист.
Еду еле-еле - вижу нет никто,
Тут сигает на капот конь - и с ним пальто.
Взялись ниоткуда - целый хоровод:
Битые машины - и ещё народ!
Копы что-то пишут - просят подписать,
Мне всё фиолетово - и охота ссать.
Позвонил коллегам - в партию из слуг,
Хорошо что у меня - есть зелёный друг!
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01.09.2021 19:14 Відповісти
Трухін бреше, що відразу після ДТП розповів про неї "слугам", - журналістка Ніколаєнко - Цензор.НЕТ 5867
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01.09.2021 19:30 Відповісти
А ніфіга не смішно, пілять. Від такого хочеться вже в руки зброю брати.
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01.09.2021 19:30 Відповісти
Разве я говорил что это - комедия? Отнюдь!
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01.09.2021 19:43 Відповісти
Да ничего он не врет. Он как порядочный слуга за 2 часа до ДТП предупредил главу фракции: "пацаны, держите меня, скоро будет прорыв в диджитализации". Но это предупреждение утонуло в других безумных заявлениях зеленых депутатов.
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01.09.2021 19:16 Відповісти
Трухин врёт, что сразу после ДТП рассказал о нём "слугам", - журналистка Николаенко - Цензор.НЕТ 6726 Трухин врёт, что сразу после ДТП рассказал о нём "слугам", - журналистка Николаенко - Цензор.НЕТ 9300може у нього друга партія а тут шпійоном
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01.09.2021 19:23 Відповісти
Трухін бреше, що відразу після ДТП розповів про нього "слугам", - журналістка Ніколаєнко - Цензор.НЕТ 6996

.
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01.09.2021 19:27 Відповісти
Трухін бреше... Блін, яке розчарування... Трухін бреше, що відразу після ДТП розповів про неї "слугам", - журналістка Ніколаєнко - Цензор.НЕТ 6810
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01.09.2021 19:33 Відповісти
такої брехливої влади ще не було.
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01.09.2021 19:36 Відповісти
Кожен депутат "слуг" а там самі жиди та кацапи! це брехло за визначенням. І нема ніякої різниці як він це називає - "хуцпа" чи "лохам по ушам єздіть". Трухін бреше, що відразу після ДТП розповів про неї "слугам", - журналістка Ніколаєнко - Цензор.НЕТ 9758
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01.09.2021 19:39 Відповісти
А Трухаля ( ой вибачаюсь, то трухалі були у судді, а цей Трухін) ОПа разом з зеленкожбурляльщиком переховували? До кроваті не приковували?
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01.09.2021 20:07 Відповісти
скиздеть для приСлуги олигархов-шо два пальца увлажнить
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01.09.2021 21:38 Відповісти
Трухін не бреше, він робить заяви, написані йому адвокатами. Слід зазначити, що абвокати досить кваліфаковані. Залишилось компенсувати шкоду, заподіяну майну і здоров'ю потерпілих, і криміналу не буде, якщо, звісно, дбр, поліція і офіс президента не проти. Можна додати і генпрокуратуру, але це те саме що офіс.
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01.09.2021 21:38 Відповісти
Кооожна чинуша, ще не відкривши рота, вже бреше..
А коли відкриє рота- то вже киздить так киздить!
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02.09.2021 02:00 Відповісти
Это ещё раз говорит о том, что все кто у кормушки считают себе выше, особым сортом. Правила и законы им не писаны, и не важно какие это голубые. оранжевые или зелёные. Мы сами в ответе за то что приводим к власти паразитов и имбицилов.
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02.09.2021 12:57 Відповісти
 
 