Трухін бреше, що відразу після ДТП розповів про неї "слугам", - журналістка Ніколаєнко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Керівництво груп "Слуги народу" не знало про ДТП із Трухіним навіть через 5 днів після події, 28 серпня.
Про це пише у Фейсбуці журналістка Тетяна Ніколаєнко, інформуєт Цензор.НЕТ.
Вона звернула увагу на слова Трухіна, який заявив сьогодні журналістам, що відразу після ДТП він "сам зв'язався з колегами по партії, повідомив про те, що трапилося".
"Нардеп каже неправду і тут. Колег він своїх бачив на Банковій 28 серпня, точніше, керівників груп "СН". Майже ніхто з них про ДТП тоді ще не чув. Це було трохи раніше, ніж ЗМІ підняли шум через зняті новини. І нікому він там нічого не розповідав, а від питання відмахнувся і сказав, що все в порядку", - стверджує Ніколаєнко.
Слова журналістки збігаються з тим, що раніше розповів ЗМІ голова партії "СН" Олександр Корнієнко. Він каже, що бачився з Трухіним в ОП 28 серпня, і про аварію вони не говорили - про неї тоді ніхто не знав.
Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.
За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.
Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.
У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР.
Трухін стверджує, що не намагався приховати своєї присутності на місці ДТП і максимально сприяв поліції.
Будь ласка, зачекайте...
Такое впечатление, что евреев в слуге урода уже не осталось.
Ну как тебе сказать...
Вобще-то Трухин миллиардер из свиты Коломоя. В СН не много обезьян хотя бы его уровня.
Еду еле-еле - километров сто.
Крутятся колёсы - дурь на языке,
Стрелка у спидометра - где-то вдалеке...
Еду как в пустыне - никого вокруг,
Только где-то справа - мой 3,14датый друг.
Вообще непьяный - весь сухой как лист,
Это подтвердит вам - каждый журналист.
Еду еле-еле - вижу нет никто,
Тут сигает на капот конь - и с ним пальто.
Взялись ниоткуда - целый хоровод:
Битые машины - и ещё народ!
Копы что-то пишут - просят подписать,
Мне всё фиолетово - и охота ссать.
Позвонил коллегам - в партию из слуг,
Хорошо что у меня - есть зелёный друг!
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А коли відкриє рота- то вже киздить так киздить!