Збірна України не змогла обіграти команду з Казахстану у відборі на ЧС-2022
Новини Цензор.НЕТ Спорт
Гостьовий матч збірної України з футболу у відборі на чемпіонаті світу 2022 року завершився внічию.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Українські футболісти відкрили рахунок на самому початку зустрічі, але в другому таймі господарям поля вдалося вирівняти гру.
У самому кінці матчу українці забили другий м'яч, але на останній хвилині пропустили.
Підсумок гри зі збірною Казахстану - 2:2.
Топ коментарі
+25 Garry Grant
показати весь коментар01.09.2021 19:09
+16 igor mandiur
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+13 Роберт Мюллер
показати весь коментар01.09.2021 19:09
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Будь ласка, зачекайте...
Эти точно должны играть в футбол хуже.
Хоча - це наслідок двох нічиїх в Києві весною, при Шеві.
Шапаренко - не намного лучше.
утро без обиды,
люди-инвалиды
люди инвалиды....
Из плюсов.
Играли, боролись до конца матча. Создали туеву кучу голевых моментов. Забили на последних минутах матча.
Из минусов.
Реализация. Ну и Караваев на правом фланге обороны.
Тренеру есть над чем работать.
Пропустили на последних СЕКУНДАХ добавленного... позорники.
Что сложного было удержать мяч пару минут? ну во что помешать-то могло, вы же не с Италией играли!!
- прекращайте уже этот цирк, не наш этот спорт футбол
из 40 млн нации?, ну и до них еще с пяток наберется - это футбол не спасает..
Достаточно посмотреть как играют латиносы к примеру что бы понять что такое врожденное чувство мяча, и что такое биться головой в бетон как украинцы
- это как негров научить побеждать в плавании - бесполезно генетически
мы ведем сейчас честный разговор между своими..
- я считаю что без побед нет командного вида спорта, вы пишите про отдельные личности
- каждый при своем - на этом и разошлись..
Не сперечаюсь, що хтось спортивно талановитий і доб'ється якихось навіть видатних результатів, але це не мої герої.
Петракову, якщо вистачить мужності і повноважень, розігнати більшу частину збірної хай із великими іменами і заслугами, і набрати тих, хто буде грати за честь держави, може й з меншими спортивними талантами. От за таку збірну буду вболівати, незважаючи на результати. А за цих хай баста і моргенштерн вболівають.
А там, попереду, майже "група смерті", і шо ? Риторичне питання........................