Збірна України не змогла обіграти команду з Казахстану у відборі на ЧС-2022

Гостьовий матч збірної України з футболу у відборі на чемпіонаті світу 2022 року завершився внічию.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Українські футболісти відкрили рахунок на самому початку зустрічі, але в другому таймі господарям поля вдалося вирівняти гру.

У самому кінці матчу українці забили другий м'яч, але на останній хвилині пропустили.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зараз ні футболістів із Росії, ні примирення апріорі бути не може, - тренер збірної України Петраков

Підсумок гри зі збірною Казахстану - 2:2.