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Збірна України не змогла обіграти команду з Казахстану у відборі на ЧС-2022

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Збірна України не змогла обіграти команду з Казахстану у відборі на ЧС-2022
Фото: УАФ

Гостьовий матч збірної України з футболу у відборі на чемпіонаті світу 2022 року завершився внічию.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Українські футболісти відкрили рахунок на самому початку зустрічі, але в другому таймі господарям поля вдалося вирівняти гру.

У самому кінці матчу українці забили другий м'яч, але на останній хвилині пропустили.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зараз ні футболістів із Росії, ні примирення апріорі бути не може, - тренер збірної України Петраков

Підсумок гри зі збірною Казахстану - 2:2.
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Топ коментарі
+25
Такого днища свет не видывал.🤦
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01.09.2021 19:09
+16
О, Пєтраков! Не марай свого ім'я! Лиши цю зграю калік суркісам і рижій наглій морді, які платять цім недоумкам невідомо за що...
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01.09.2021 19:10
+13
Снемитесь с турнира,не позорьте страну.Над вами уже весь мир смеется.
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01.09.2021 19:09
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Такого днища свет не видывал.🤦
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01.09.2021 19:09 Відповісти
Шева уволился, все пропало теперь...
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01.09.2021 19:45 Відповісти
Караул! Прямо мессия. Ему давно пора детей тренировать, а не сборную.
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01.09.2021 19:57 Відповісти
еее ммме беее еее
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01.09.2021 20:51 Відповісти
Снемитесь с турнира,не позорьте страну.Над вами уже весь мир смеется.
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01.09.2021 19:09 Відповісти
Збірна України не змогла обіграти команду з Казахстану у відборі на ЧС-2022 - Цензор.НЕТ 2943 Пан взагалі яку мову знає якщо навіть на фені окупанта робить помилки (Снемитесь) може пану краще народ поміняти і рідну гавань, бо ми різні і зовсім не один народ. Збірна України не змогла обіграти команду з Казахстану у відборі на ЧС-2022 - Цензор.НЕТ 7050
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01.09.2021 20:20 Відповісти
Лев матчу Петраков! Сборная Украины не смогла обыграть команду из Казахстана в отборе на ЧМ-2022 - Цензор.НЕТ 7266
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01.09.2021 19:09 Відповісти
О, Пєтраков! Не марай свого ім'я! Лиши цю зграю калік суркісам і рижій наглій морді, які платять цім недоумкам невідомо за що...
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01.09.2021 19:10 Відповісти
Тренировать молодёжь и взрослых футболистов - это не одно и то же. На этом уровне у Петракова вообще никакого опыта. Гнать в шею, пока не поздно...
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01.09.2021 19:56 Відповісти
Виходить, молоді розумніші?! Слушно.
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01.09.2021 20:24 Відповісти
Ну и всё... чуда не произошло. Хорошо, что я не смотрел... Повезло.
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01.09.2021 19:11 Відповісти
і ти би ще такі не забивав, як Матвієнко чи Соболь - ти би виправдав своє "нешева"
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01.09.2021 19:15 Відповісти
А я никогда не забивал. Вовсе никогда. Я всегда был вратарем. Как в гандболе, так и в футболе. Так что забивали мне.
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01.09.2021 19:17 Відповісти
колега, значить... А в гандболі стояти я не хотів - яйця жалко
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01.09.2021 19:19 Відповісти
Молодца!!! Збірна України не змогла обіграти команду з Казахстану у відборі на ЧС-2022 - Цензор.НЕТ 9681 Я о гандболе. После первой же тренировки я себе сам(!) щиток наяичный соорудил, обшил подкладкой от старого пальто... а трико было сам понимаешь- советское... Короче- этот щиток горбом выпирал, смотрелось диковато. Но!!! Защищал надежно!
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01.09.2021 19:23 Відповісти
опять дрочиш
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01.09.2021 20:53 Відповісти
Я? Ты прелесть, деточка-провокатор сраный. Збірна України не змогла обіграти команду з Казахстану у відборі на ЧС-2022 - Цензор.НЕТ 6224 Теперь- обвини меня в педофилии, придурок.
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01.09.2021 21:07 Відповісти
Сборная создала море моментов. То что оборона дырявая это еще от Шевы подарок
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02.09.2021 00:01 Відповісти
Может попробовать себя с алеутами или амазонскими пигмеями?

Эти точно должны играть в футбол хуже.
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01.09.2021 19:11 Відповісти
команда лівоногих калік...
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01.09.2021 19:11 Відповісти
ну да, Соболь і Матвієнко, а також Ярмола і Циганков - лівоногі. І Зіна, Микола з Маліною... ну ці хоч шансів забити не мали.
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01.09.2021 19:18 Відповісти
Ще й до того кривоногі.
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01.09.2021 21:11 Відповісти
Но есть и плюсы, нас обыграть никто не может, на этом положительные моменты заканчиваются.
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01.09.2021 19:11 Відповісти
з чебурашкою на воротах
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01.09.2021 19:12 Відповісти
перефразируя: Не хочешь играть, не мучай ноги.
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01.09.2021 19:12 Відповісти
Казахстан? Серьезно? С такой игрой туда и ехать не стоит.
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01.09.2021 19:14 Відповісти
Тю-тю, Катар
Хоча - це наслідок двох нічиїх в Києві весною, при Шеві.
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01.09.2021 19:14 Відповісти
Забарный - это, вообще полное днище.
Шапаренко - не намного лучше.
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01.09.2021 19:22 Відповісти
Юра,а вы попробуйте побегать в футбол с калькулятором.Да эти футболеры уже премию за победу делили,а ты говоришь какие то фамилии...Это жлобье и алкаши в бутсах и гетрах.
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01.09.2021 21:20 Відповісти
Следующая Франции 5-0 вынесут Украину.
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01.09.2021 19:29 Відповісти
Это все же не Беларусь - Бельгия 0 : 8.
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01.09.2021 19:30 Відповісти
Ого!!! Збірна України не змогла обіграти команду з Казахстану у відборі на ЧС-2022 - Цензор.НЕТ 223 Надо просмотреть результаты, похоже. Хотя бы из зависти.
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01.09.2021 19:34 Відповісти
ганьба якщо чесно
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01.09.2021 19:31 Відповісти
вечер без победы,

утро без обиды,
люди-инвалиды
люди инвалиды....
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01.09.2021 19:32 Відповісти
Та то они еще нивастановились после ЧЕ.
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01.09.2021 19:32 Відповісти
Ощущение конечно подавленное. Но не все так однозначно.
Из плюсов.
Играли, боролись до конца матча. Создали туеву кучу голевых моментов. Забили на последних минутах матча.
Из минусов.
Реализация. Ну и Караваев на правом фланге обороны.
Тренеру есть над чем работать.
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01.09.2021 19:34 Відповісти
забили на последних минутах добавленного времени. Молодцы.
Пропустили на последних СЕКУНДАХ добавленного... позорники.

Что сложного было удержать мяч пару минут? ну во что помешать-то могло, вы же не с Италией играли!!
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01.09.2021 19:56 Відповісти
Полный тактический провал. Это же кто нам нужен в соперники, чтобы давить весь матч? Зачем это убогое катание и выжидание? Сколько можно это терпеть?
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01.09.2021 19:38 Відповісти
рожденные боксировать играть в футбол не могут
- прекращайте уже этот цирк, не наш этот спорт футбол
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01.09.2021 19:41 Відповісти
Да??? Та шо ви говорыте?(с). А три "Золотых мяча" украинских что??? Не щупаются? Ну, вы блин,- даёте!
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01.09.2021 19:45 Відповісти
Блохин, Шевченко и Беланов?

из 40 млн нации?, ну и до них еще с пяток наберется - это футбол не спасает..
Достаточно посмотреть как играют латиносы к примеру что бы понять что такое врожденное чувство мяча, и что такое биться головой в бетон как украинцы
- это как негров научить побеждать в плавании - бесполезно генетически
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01.09.2021 19:53 Відповісти
Да. Блохин , Беланов и Шевченко, если по хронологии. Вам мало? А меня убеждает эта трое в том, что это таки наш вид спорта. А ваше сравнение с неграми-пловцами- некорректно, мягко говоря. И вааще- не стоит цитировать кацапов, о том, что не наше это- футбол!
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01.09.2021 20:00 Відповісти
а при чем здесь свинособаки с Московии?
мы ведем сейчас честный разговор между своими..
- я считаю что без побед нет командного вида спорта, вы пишите про отдельные личности
- каждый при своем - на этом и разошлись..
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01.09.2021 20:05 Відповісти
А притом, что они дословно повторяют ваш бред, точнее- вы их бред повторяете. О том что футбол- не наш вид спорта. Успокойте полет вашей фантазии. Дело вовсе не в том что у нас нет сейчас классных игроков. Дело в тотальном крахе Системы. Я бы перечислил негодяев, всех до единого, уничтоживших наш футбол. Но... я не стану. А то ведь в антисемитизме обвинят.
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01.09.2021 20:12 Відповісти
от перестановки тренера... нихрена не меняется , наш уровень , наравне с казахами , играют игроки и других у нас нет . Збірна України не змогла обіграти команду з Казахстану у відборі на ЧС-2022 - Цензор.НЕТ 9372
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01.09.2021 19:41 Відповісти
Две ничьи с Казахстаном... Считай минус 4 очка. Стыд-позор...
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01.09.2021 19:47 Відповісти
а мав би, кацапе?
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01.09.2021 20:31 Відповісти
А може параолімпійців в цю збірну?
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01.09.2021 19:51 Відповісти
******, давно уже говорю, что всех спортсменов, выступающих за страну, нужно посадить в кресла- каляски для инвалидов, может тогда и будут результататы.............. Збірна України не змогла обіграти команду з Казахстану у відборі на ЧС-2022 - Цензор.НЕТ 881
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01.09.2021 22:23 Відповісти
Дай, думаю, матч посмотрю вечером. А они уже обосрались... Печально.
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01.09.2021 20:01 Відповісти
Україна - Караваєв: 0:2
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01.09.2021 20:02 Відповісти
караваев+пяткін
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01.09.2021 20:54 Відповісти
караваев + забарный ....
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01.09.2021 21:15 Відповісти
Из положительных моментов,в следующем матче точно не будут играть зинченко и человек с перепуганными глазами(миколенко)
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01.09.2021 20:09 Відповісти
А че вы хотели от сборной в которой из 11 человек 9 левоногие.
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01.09.2021 20:13 Відповісти
Вот прошли дни после Олимпиады в Токио.Чуть-чуть начал рассасываться осадок и горечь от поражения Хижняка в боксе за 20 секунд до золотой медали.А тут тебе на,11 Хижняков приезжают в Казахстан...Как их пытаются назвать?Правильно,"львы".А это не "львы".Это постриженые пуделя,11штук на поле...Ау,болельщики,кто из вас еще пойдет смотреть как они играют?Неужели еще найдутся долбо%бы,которые верят,что из говна можно сделать пулю?У мамы были два сына-один умный ,а второй футболист...
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01.09.2021 21:15 Відповісти
За любителів пофоткаться з бастою і послухать моргенштерна нехай руськочелюстні вболівають. Як у випадку з могучіх вже пофіг як і з ким вони грають, бо грають не за країну, а лише за гроші.
Не сперечаюсь, що хтось спортивно талановитий і доб'ється якихось навіть видатних результатів, але це не мої герої.
Петракову, якщо вистачить мужності і повноважень, розігнати більшу частину збірної хай із великими іменами і заслугами, і набрати тих, хто буде грати за честь держави, може й з меншими спортивними талантами. От за таку збірну буду вболівати, незважаючи на результати. А за цих хай баста і моргенштерн вболівають.
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01.09.2021 21:04 Відповісти
Наш коментатор вперто закликав глядачів обрати лева матчу з баранів та віслюків.
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01.09.2021 21:09 Відповісти
два гола - близнеца благодаря караваеву и забарному.... Збірна України не змогла обіграти команду з Казахстану у відборі на ЧС-2022 - Цензор.НЕТ 5055 ещё и с острого угла...
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01.09.2021 21:18 Відповісти
Во всём виноват низкий рост и короткие ноги Караваева - это даже тренер казахов увидел.
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01.09.2021 21:59 Відповісти
Це ж як треба було зформувати команду, щоб програти Узбекістану ? Збірна України не змогла обіграти команду з Казахстану у відборі на ЧС-2022 - Цензор.НЕТ 4546

А там, попереду, майже "група смерті", і шо ? Риторичне питання........................
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01.09.2021 22:13 Відповісти
Они хотят играть в Европе? В ГЕЙ КЛУБ ПРОДАТЬ ДЕБИЛОВ !!!!!!!!!!!
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02.09.2021 00:08 Відповісти
Чекаємо. доки підростуть ці хлопці https://www.youtube.com/watch?v=ZsDgfWhI3io
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02.09.2021 08:00 Відповісти
дворовая команда
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02.09.2021 08:34 Відповісти
Пятову пора отрывать подковы. Дерьмо. Два одинаковых удара в ближний угол.
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02.09.2021 09:21 Відповісти
Мюллер *****.
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06.02.2022 01:05 Відповісти
 
 