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Чумак розкритикував Зеленського за слова про боротьбу з корупцією: США не обдуриш
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Колишній заступник генпрокурора Чумак вважає, що зроблені президентом Зеленським під час візиту до США заяви про подолання корупції не відповідають дійсності.
Свою позицію Віктор Чумак озвучив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що за час політичної кар'єри 5 разів бував у Вашингтоні з візитами.
"Можу точно стверджувати, що всі вони дуже добре обізнані про стан справ у нашій країні. Дуже уважно відстежують усі події в політиці та економіці, а ті, кому це потрібно по службі, знають, хто і на який офшор відправляє з України кожен долар. Я міг би знову зі стьобом щось написати про цю новину. Але чомусь мені соромно", - поділився Чумак.
Топ коментарі
+41 саша паламарчук
показати весь коментар01.09.2021 19:15
+30 саша паламарчук
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+25 Garry Grant
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Будь ласка, зачекайте...
Кацапский фильм "День выборов".
Там было все:
- и контракты с США на поставку чапельников,
- и награждение орденом Диора первой степени,
- и зеленый портвейн.
Как писал сегодня один зебил, "ЗЕ амбициозный молодой политик".
Дурне поїхало в турне.
...
А от Афганістану вдалося...🤑
Трилллліони $ і зброї...
Пацталом...
https://www.youtube.com/watch?v=LqL4rvxB3xQ
Вот так общаться идеал для зеленого наркомана.
Талибы сейчас угорают со смеху..
Потому, что получают её в мешках...
Зеля - Коррупции в Украине больше нет.
Есть предостаточно в мире примеров,
Где супостаты друг дружку едят.
Для украинских коррупционеров
Создан, к примеру, был анти-отряд.
Танки и пушки, и бронежилеты,
И Президента напутственный слог.
Ну-ка коррупция, выгляни, где ты!?
Преподадим тебе жесткий урок!
Словно в Союзе былом пионеров
Порасплодилось отрядов святых.
Анти, простите, коррупционеров.
Мочат коррупцию прямо под дых.
Сыпятся градом лихие удары,
Но, с удивлением видит народ,
Месяц за месяцем голые нары.
Ну, а борьба все идет и идет…
Грустно на сердце ура-патриота.
Только «нэ вмэрла», народ свой любя.
Сила украинской мысли полета.
И подсказала - сажайте СЕБЯ!
Ярых борцов тут теперь легионы.
Всяких полиций, НАБУ, ГПУ…
Даром ли писаны наши законы?
Пусть посажают друг друга в тюрьму.
Ну, а потом, позабыв про усталость,
То, что осталось, мы будем судить.
Глядь! Да вообще ничего не осталось!
Можно теперь без коррупции жить.
🤑
А от топ-курйоз з Чумаком чомусь забули повідомити
"Ініціатор справи "Роттердам+" екс-нардеп Віктор Чумак в 11-й раз не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) щодо слухання його ж позову проти закриття прокуратурою цієї справи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду, яке було прийнято на засіданні.
На попередньому засіданні ВАКС направив повторну повістку Чумаку про необхідність обов'язкової його явки на судові засідання.
Однак Чумак в черговий раз проігнорував повістку, не повідомивши суду причин своєї неявки.
Вже одинадцяту за рахунком неявку Чумака до суду позивачі - феросплавні заводи Ігоря Коломойського - використали для подальшого затягування судового процесу.
Судові засідання з приводу закриття справи "Роттердам+" тривають з початку червня 2021 року. За три місяці було призначено 11 засідань, однак ні на одне з них заявники не з'явилися в повному складі. Тому суд змушений був кожен раз відкладати розгляд справи по суті.
Наступне засідання через неявку заявників суддя змушена була відкласти на 15 вересня."
Ініціатор справи "Роттердам+" в 11 раз не з'явився в ВАКС на слухання справи про її закриття
……..
Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637
А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637
Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933
, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/