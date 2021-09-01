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Чумак розкритикував Зеленського за слова про боротьбу з корупцією: США не обдуриш

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Чумак розкритикував Зеленського за слова про боротьбу з корупцією: США не обдуриш

Колишній заступник генпрокурора Чумак вважає, що зроблені президентом Зеленським під час візиту до США заяви про подолання корупції не відповідають дійсності.

Свою позицію Віктор Чумак озвучив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що за час політичної кар'єри 5 разів бував у Вашингтоні з візитами.

"Можу точно стверджувати, що всі вони дуже добре обізнані про стан справ у нашій країні. Дуже уважно відстежують усі події в політиці та економіці, а ті, кому це потрібно по службі, знають, хто і на який офшор відправляє з України кожен долар. Я міг би знову зі стьобом щось написати про цю новину. Але чомусь мені соромно", - поділився Чумак.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Оприлюднена повістка другого дня візиту Зеленського в США: Зустріч з Байденом розпочнеться о 14.00 за Вашингтоном
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Топ коментарі
+41
Йшов третій день ганьби зєлєнського в США.
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01.09.2021 19:15
+30
Він до того такий ****√тий був,чи як отримав посаду після Мендель таким став?
Дурне поїхало в турне.Чумак розкритикував Зеленського за слова про боротьбу з корупцією: США не обдуриш - Цензор.НЕТ 845
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01.09.2021 19:20
+25
И главное,уверены что так и надо. Большие оригиналы и юмористы. А по факту-долбо..бы. Тьфу.
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01.09.2021 19:30
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Йшов третій день ганьби зєлєнського в США.
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01.09.2021 19:15 Відповісти
Я только что вспомнил, что мне напоминает победный треш в Украинских СМИ насчет визита ЗЕ в США.

Кацапский фильм "День выборов".
Там было все:
- и контракты с США на поставку чапельников,
- и награждение орденом Диора первой степени,
- и зеленый портвейн.
Чумак розкритикував Зеленського за слова про боротьбу з корупцією: США не обдуриш - Цензор.НЕТ 1813
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01.09.2021 19:25 Відповісти
зеля, давай до свидания
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01.09.2021 23:58 Відповісти
Колумбійська архитектура зміцнюється.
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01.09.2021 19:15 Відповісти
Чумак, это тот кто топил за Зельцмана, и за это получил замгенпрокурора, а потом вытурили с обоймы?
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01.09.2021 19:15 Відповісти
На скільки я пам'ятаю, Чумак завжди топив за реформу судів та правоохоронної системи, та в певний момент Зельцману стало не по дорозі.
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01.09.2021 19:19 Відповісти
Может стоит пропить что то для памяти?
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01.09.2021 19:32 Відповісти
квартиру?
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01.09.2021 19:42 Відповісти
Можеш навіть проколоти та чи допоможе.
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01.09.2021 19:45 Відповісти
топити на словах - було таке. Але на ділі ставив підніжки тим, хто ці реформи впроваджував
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01.09.2021 19:44 Відповісти
кому, наприклад?
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01.09.2021 19:47 Відповісти
коаліції у 8-му скликанні
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01.09.2021 19:54 Відповісти
Яким чином?
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01.09.2021 21:38 Відповісти
Та оно просто уже дупля не отдает в своем звиздиже ...и это чмо со своим окружением думает,что мы в их брехливые опросы верить будем
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01.09.2021 19:16 Відповісти
Чего этот кетчуп к мальчику пристал???!!!

Как писал сегодня один зебил, "ЗЕ амбициозный молодой политик".
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01.09.2021 19:17 Відповісти
Чумак раскритиковал Зеленского за слова о борьбе с коррупцией: США не обманешь - Цензор.НЕТ 9408
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01.09.2021 19:17 Відповісти
Дело Гепы неистребимо...
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01.09.2021 20:57 Відповісти
ах ти ж гадіна парахоботская Чумак раскритиковал Зеленского за слова о борьбе с коррупцией: США не обманешь - Цензор.НЕТ 8748
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01.09.2021 19:18 Відповісти
не спамте чувака, який не поставив зрозумілого вам смайлика.
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01.09.2021 19:48 Відповісти
это вам не 73% баранов, которых буба с беней обманули !
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01.09.2021 19:19 Відповісти
Таке враження, що Шмаркля перебуває в перманентному стані наркотичного сп`яніння, бо інакше його маячну пояснити неможливо.
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01.09.2021 19:20 Відповісти
неельзя критиковать " зеленого слугу" за то,что он хорошо выполняет указания не украинского хозяина,дабы побольше негатива было в мировом сообществе об укранском лживом президенте и о народе страны Украины ,который его избрал
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01.09.2021 19:20 Відповісти
Він до того такий ****√тий був,чи як отримав посаду після Мендель таким став?
Дурне поїхало в турне.Чумак розкритикував Зеленського за слова про боротьбу з корупцією: США не обдуриш - Цензор.НЕТ 845
показати весь коментар
01.09.2021 19:20 Відповісти
И главное,уверены что так и надо. Большие оригиналы и юмористы. А по факту-долбо..бы. Тьфу.
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01.09.2021 19:30 Відповісти
Тьху.
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01.09.2021 19:37 Відповісти
Мне так здается,что нужно принять закон которым зеленых тварей (как и кацапов) будет запрещено называть людьми и относится к ним соответственно.
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01.09.2021 19:35 Відповісти
Чумак розкритикував Зеленського за слова про боротьбу з корупцією: США не обдуриш - Цензор.НЕТ 3376
...
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01.09.2021 19:39 Відповісти
А шо то за рабочий орган у нього в роті не поміщається?
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01.09.2021 19:42 Відповісти
Фу, ну и рожа, у них похоже вообще адекватных нет в команде.
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01.09.2021 19:46 Відповісти
Чим би дитя не тішилось, аби не бухало!
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01.09.2021 19:49 Відповісти
ще одна молюска
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01.09.2021 19:50 Відповісти
Це основна вимога на конкурсі.
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01.09.2021 19:51 Відповісти
зато Зе пофиг какая разница девиз его правления мели емеля твоя неделя
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01.09.2021 19:20 Відповісти
Сметун, все ждут твое потужне пердь
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01.09.2021 19:34 Відповісти
о борьбе с коррупцией/ Цель Зеленского сделать собственность украинцев собственностью кодлана Коломойского. 800 госпредприятий готовят к продаже "с молотка". Развитие рынка земли принесет Украине ( кодлану Коломойского) $85 млрд ,- Шмыгаль.А это нельзя сделать без продажных чиновников и продажных судов.Коррупция-государственная система Украины.
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01.09.2021 19:24 Відповісти
Та таки так!!
А от Афганістану вдалося...🤑
Трилллліони $ і зброї...
Пацталом...
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01.09.2021 19:24 Відповісти
И почему у нас все бывшие такие умные?....ума не приложу, может умность появляется сразу после того как попёрли с должности? ... Чумак розкритикував Зеленського за слова про боротьбу з корупцією: США не обдуриш - Цензор.НЕТ 102
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01.09.2021 19:24 Відповісти
Кловану пи...ть,что с горки катиться. США об этом хорошо осведомлены.
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01.09.2021 19:27 Відповісти
Зелена локшина ,це для внутрішнього вжитку,для зебілоїдів !!!)))
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01.09.2021 19:29 Відповісти
Боротьба корупціонерів з корупцією ,це локшина на вуха зебілоїдів !!!)))
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01.09.2021 19:27 Відповісти
Равно как и борьба слуг олигархов с олигархами.
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01.09.2021 19:29 Відповісти
Це різні дії з однієї вистави лялькового балагана !!)))
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01.09.2021 19:30 Відповісти
То что Чумак критикует клоуна, это до лампочки самого клоуна. А вот то, что Байден будет с клоуном делать, это клоуну не понравится
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01.09.2021 19:33 Відповісти
Выделять деньги на борьбу с коррупцией - это то же самое, что выделять водку на борьбу с пьянством...
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01.09.2021 19:35 Відповісти
Комусь бачиться наглюча тупість вови а мені - план дій від Бєні . Типу "ти вов на грубость наривєшься, за дурачка косіть решіл..."
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01.09.2021 19:36 Відповісти
Ну так внучек активно копирует свою бородатую бабушку. Хамит окружающим как прилежный ученик.
https://www.youtube.com/watch?v=LqL4rvxB3xQ

Вот так общаться идеал для зеленого наркомана.
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01.09.2021 19:45 Відповісти
США не обманешь..
Талибы сейчас угорают со смеху..
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01.09.2021 19:37 Відповісти
Чем больше создается антикоррупционных структур, тем сильнее процветает коррупция во власти. Чем бОльшие бюджетные средства тратятся на борьбу с коррупцией, тем менее заметна работа этих организаций. Чем громче коррупционные скандалы, тем тише и никчемнее их расследования. Все «недоработки» с лихвой компенсируются избытком патриотических лозунгов. Как говорил Салтыков-Щедрин: «На патриотизм стали напирать. Видать, проворовались». То же самое и с декларациями. Парадокс, но чиновники-миллионеры чувствуют себя, как никогда защищенными. Да и все, что нажито непосильным трудом, теперь легализовано. Европейские политики в полном недоумении, но мы методично продолжаем клянчить на реформы.
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01.09.2021 19:39 Відповісти
Чумак розкритикував Зеленського за слова про боротьбу з корупцією: США не обдуриш - Цензор.НЕТ 2177
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01.09.2021 19:40 Відповісти
На Цензоре просто капец сколько аккаунтов "name1 name2 123456" .Обычно пишут прокацапскую ахинею.Может админам стоит заинтересоваться ими?
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01.09.2021 19:41 Відповісти
Чумак розкритикував Зеленського за слова про боротьбу з корупцією: США не обдуриш - Цензор.НЕТ 3972
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01.09.2021 19:41 Відповісти
Почему наши антикоррупционеры против зарплат в конвертах?
Потому, что получают её в мешках...
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01.09.2021 19:43 Відповісти
Блинкен - В Украине крадут 30% ВВП.
Зеля - Коррупции в Украине больше нет.
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01.09.2021 19:44 Відповісти
Обычное дело: взяточники борются с коррупцией, педофилы защищают права детей, а многоженец терпеть не может «бытовой распущенности».
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01.09.2021 19:51 Відповісти
Антикоррупционеры

Есть предостаточно в мире примеров,
Где супостаты друг дружку едят.
Для украинских коррупционеров
Создан, к примеру, был анти-отряд.
Танки и пушки, и бронежилеты,
И Президента напутственный слог.
Ну-ка коррупция, выгляни, где ты!?
Преподадим тебе жесткий урок!

Словно в Союзе былом пионеров
Порасплодилось отрядов святых.
Анти, простите, коррупционеров.
Мочат коррупцию прямо под дых.

Сыпятся градом лихие удары,
Но, с удивлением видит народ,
Месяц за месяцем голые нары.
Ну, а борьба все идет и идет…

Грустно на сердце ура-патриота.
Только «нэ вмэрла», народ свой любя.
Сила украинской мысли полета.
И подсказала - сажайте СЕБЯ!

Ярых борцов тут теперь легионы.
Всяких полиций, НАБУ, ГПУ…
Даром ли писаны наши законы?
Пусть посажают друг друга в тюрьму.

Ну, а потом, позабыв про усталость,
То, что осталось, мы будем судить.
Глядь! Да вообще ничего не осталось!
Можно теперь без коррупции жить.
🤑
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01.09.2021 19:53 Відповісти
Мудрий пердь антикорупціонєра Чумака....
А от топ-курйоз з Чумаком чомусь забули повідомити Чумак розкритикував Зеленського за слова про боротьбу з корупцією: США не обдуриш - Цензор.НЕТ 4623

"Ініціатор справи "Роттердам+" екс-нардеп Віктор Чумак в 11-й раз не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) щодо слухання його ж позову проти закриття прокуратурою цієї справи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду, яке було прийнято на засіданні.
На попередньому засіданні ВАКС направив повторну повістку Чумаку про необхідність обов'язкової його явки на судові засідання.
Однак Чумак в черговий раз проігнорував повістку, не повідомивши суду причин своєї неявки.
Вже одинадцяту за рахунком неявку Чумака до суду позивачі - феросплавні заводи Ігоря Коломойського - використали для подальшого затягування судового процесу.
Судові засідання з приводу закриття справи "Роттердам+" тривають з початку червня 2021 року. За три місяці було призначено 11 засідань, однак ні на одне з них заявники не з'явилися в повному складі. Тому суд змушений був кожен раз відкладати розгляд справи по суті.
Наступне засідання через неявку заявників суддя змушена була відкласти на 15 вересня."
Ініціатор справи "Роттердам+" в 11 раз не з'явився в ВАКС на слухання справи про її закриття
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01.09.2021 20:00 Відповісти
30 років дурили, а чому зараз не прокатить? Традиції - міцні та непохитні.
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01.09.2021 20:05 Відповісти
Какая борьба? С кем? Страна погружена в хаос тотальной коррупции и безвластия. Моя история пример. 20 жалоб уже написал от начальника местного СУ до Президента. Результат НОЛЬ! Я, жертва преступления, вынужден тратить последние деньги для того, чтобы доказать что преступление всё же было и что я жертва. Абсурд для нормальной страны! В моём случае Государство Украина, в лице Полиции и Суда, полностью защищает интересы преступника. . Сейчас меня обложили со всех сторон - Следственное управление уже 15 месяцев фальсифицирует дело - Николаевская судмедэкспертиза помогает второй фальсифицированной экспертизой - Прокуратура не видит в этом никаких нарушений - Руководство МВД прокуратура присылают какие-то невразумительные ответы, не касающиеся сути жалоб, Суды нарушают все сроки и принимают решения задним числом. Вся гниль украинской правоохранительной и судебной системы в моём деле. Завтра это может коснуться любого гражданина Украины. И сейчас ситуация такая, что чтобы сдвинуть это расследование мне нужно потратить колоссальные средства на адвокатов и медэкспертизы (они платные и очень дорогие). А все деньги давно ушли на лечение. Только общественный резонанс может как то помочь. Прошу распространять эту информацию в сетях https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k.
……..
Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637
А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637
Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933
, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
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01.09.2021 20:13 Відповісти
Не говорил Зеленский о преодолении коррупции! Чумак розкритикував Зеленського за слова про боротьбу з корупцією: США не обдуриш - Цензор.НЕТ 7
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01.09.2021 20:27 Відповісти
Ганьбить Президента діло пльовое.Чума заряджений кимсь.З горла сторчить.
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01.09.2021 20:49 Відповісти
Совки сраму не имут...
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01.09.2021 21:06 Відповісти
Ну этот...горе "прокурор" лучше знает..Который провалил аттестацию а теперь сам по липовой справке себе пенсию пытается отсудить..Да.он хорошо знает о коррупции все..
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01.09.2021 21:33 Відповісти
Подтверждаю,никакой борьбы с коррупцией в Украине нет,наоборот,к потроховским коррупционерам и казнокрадом успешно присоединились казнокрады зеленой масти,все их делишки прекрасно крышуются правоохранителями и судами.
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01.09.2021 22:03 Відповісти
Смею заподозрить, что сша разберуться без чумака)
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01.09.2021 22:09 Відповісти
ЧЕРНОВОЛА В ПРЕЗИДЕНТЫ !!! ЧУМАКА В ПРЕМЬЕР МИНИСТРЫ ЛИБО В ГЕНПРОКУРОРЫ !!!
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02.09.2021 01:05 Відповісти
А НАРОД ДОЛЖЕН УНИЧТОЖИТЬ КОРРУПЦИЮ !!!
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02.09.2021 01:09 Відповісти
В данный момент всех жертв и свидетелей запугивает и преследует полиция Украины, а следы коррупции уничтожают. Вот и вся борьба, Нацполиция мрази
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02.09.2021 07:04 Відповісти
Чумак розкритикував Зеленського за слова про боротьбу з корупцією: США не обдуриш - Цензор.НЕТ 9174
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02.09.2021 10:38 Відповісти
 
 