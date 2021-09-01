Чумак розкритикував Зеленського за слова про боротьбу з корупцією: США не обдуриш

Колишній заступник генпрокурора Чумак вважає, що зроблені президентом Зеленським під час візиту до США заяви про подолання корупції не відповідають дійсності.

Свою позицію Віктор Чумак озвучив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що за час політичної кар'єри 5 разів бував у Вашингтоні з візитами.

"Можу точно стверджувати, що всі вони дуже добре обізнані про стан справ у нашій країні. Дуже уважно відстежують усі події в політиці та економіці, а ті, кому це потрібно по службі, знають, хто і на який офшор відправляє з України кожен долар. Я міг би знову зі стьобом щось написати про цю новину. Але чомусь мені соромно", - поділився Чумак.

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