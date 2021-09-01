Із воїном 24-ї ОМБр Романом Задорожним, який загинув 30 серпня в зоні ООС унаслідок російського обстрілу, простяться на Львівщині, - ОДА
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У Добротворі на Львівщині 2 вересня простяться зі старшим солдатом 24-ї ОМБ Романом Задорожним, який загинув 30 серпня під час російського обстрілу на сході України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.
"О 9:00 відправлять панахиду в храмі УГКЦ Преображення Господнього в селі Спас. О 10:00 - зустріч Героя біля храму УГКЦ Різдва Пресвятої Богородиці м Кам'янка-Бузька. Прощання з Романом Задорожним розпочнеться об 11 годині в будинку по вул. Сагайдачного, 14-а в м Добротвір, там же о 12:00 - початок відспівування", - йдеться в повідомленні.
Поховають Романа Задорожного на місцевому кладовищі в Добротворі.
Нагадаємо, 30 серпня в районі міста Попасна Луганської області в результаті смертельних поранень, отриманих під час обстрілу наших позицій російськими військами, загинув Роман Задорожний, 1994 року народження, житель селища міського типу Добротвір Червоноградського району Львівської області, військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади.
Будь ласка, зачекайте...
Світла пам'ять..
Вкарбовує шлях незворотній,
Поглядів в небо мільйон,
На зміну Небесній сотні
Небесний летить батальйон.
Простіть і прощайте, Герої,
Політ Ваш - найважче з мірил
«Міцніше тримайте зброю!»
Чути з-під шелесту крил.
...
До того, хто вже воскрес.