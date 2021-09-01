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За день українські спортсмени завоювали на Паралімпіаді 8 медалей, у тому числі 2 золоті

Новини Цензор.НЕТ Спорт

За день українські спортсмени завоювали на Паралімпіаді 8 медалей, у тому числі 2 золоті

Українська збірна на Паралімпійських іграх у Токіо за восьмий день змагань завоювала 2 золоті, 2 срібні та 4 бронзові медалі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Так, золото виграли плавець Максим Кріпак (плавання вільним стилем, дистанція 400 м) та атлетка Анастасія Москаленко (штовхання ядра).

Стрілець Василь Ковальчук (кульова стрільба з пневматичної гвинтівки, мікст, лежачи на 10 м) і плавець Олексій Федина (плавання брасом на 100 м) завоювали срібні нагороди.

Бронзовими медалістами стали Ірина Щетнік (кульова стрільба з пневматичної гвинтівки, мікст, лежачи на 10 м), тенісисти Іван Май і Лев Кац (настільний теніс), а також плавчині Яна Бережна та Ярина Матло (плавання брасом на 100 м).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Легкоатлетка Москаленко завоювала золоту медаль у штовханні ядра, встановивши світовий паралімпійський рекорд. ВIДЕО

Паралімпійські ігри в Токіо проходять із 24 серпня по 9 вересня. Українські спортсмени завоювали на них вже 75 нагород - 17 золотих, 35 срібних і 23 бронзових. У загальному медальному заліку українська збірна посідає 6 місце, за загальною кількістю завойованих нагород - 4-е.
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Молодці!!! Слава Україні!!!!))))
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01.09.2021 20:31 Відповісти
Героям слава !!!
За день украинские спортсмены завоевали на Паралимпиаде 8 медалей, в том числе 2 золотые - Цензор.НЕТ 1068
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01.09.2021 20:34 Відповісти
Молодчинки! Так держать и дальше!
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01.09.2021 20:34 Відповісти
Слава Україні! Героям слава! За день украинские спортсмены завоевали на Паралимпиаде 8 медалей, в том числе 2 золотые - Цензор.НЕТ 7560 Справжні спортсмени,цвіт нації. За день украинские спортсмены завоевали на Паралимпиаде 8 медалей, в том числе 2 золотые - Цензор.НЕТ 5547
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01.09.2021 20:34 Відповісти
ВІТАЄМО ! і дякуємо за можливість пишатися вашими досягненнями !!!
За день украинские спортсмены завоевали на Паралимпиаде 8 медалей, в том числе 2 золотые - Цензор.НЕТ 5762

...
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01.09.2021 20:34 Відповісти
как шапкокрад гаварил: Астанавитесь! За день украинские спортсмены завоевали на Паралимпиаде 8 медалей, в том числе 2 золотые - Цензор.НЕТ 8779
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01.09.2021 20:35 Відповісти
А Олимпийской сборной сделать ведерную клизму. Особенно федерации тяжёлой атлетики которые все запланированные к участию в Олимпиаде попались на допинге и не поехали в Японию.
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01.09.2021 21:21 Відповісти
Важка атлетика -- це особливий вид спорту . Той хто колись займався хоча б трохи з залізом мене зрозумїє . Можно 10 років вперто тренеруватися по 5 разів на тиждень . Можно мати залізні суглоби , що таке витримають майже кожен день (а ось м"язам тільки на шкоду кожен день тренерування) . Можно їсти виключно чистий протеїн ... Але наступає період , коли прогресс росту м"язів зупеняться . А без певної "м"язової маси" спотсмен по залізу він любитель , дрібний такий . Певної маси без анаболіків досягти неможливо . Але штангисти повинні припиняти вживати анаболіки перед змаганнями й працювати вже на техніку , на коодинацію .
Це не федерація винна , а тренери кожного атлета й самі атлети . Певні з них не завжди довіряють медицині й думають , що молитвою можно зробити анаболіки непомітним в лабараторії .
Але ж анаболіки це не допінг , бо їх ціль не енергія (тобто углеводи) , а м"язи (тобто - синтез протеїну) ...

До речі інколи спотсменам (де потрібна реакція) перед змаганнями й після усіх тестів дають рафінад під язик замість "допінгу" . Що дає углеводний стрибок й вибух енергії !
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01.09.2021 21:39 Відповісти
А, ок.
а я занимался с железом тоже..... таскал на стройке и как то не требовалось быть как Вирастюк.
тросто работаешь от восхода и до Запада За день українські спортсмени завоювали на Паралімпіаді 8 медалей, у тому числі 2 золоті - Цензор.НЕТ 2635
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02.09.2021 09:37 Відповісти
 
 