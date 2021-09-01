За день українські спортсмени завоювали на Паралімпіаді 8 медалей, у тому числі 2 золоті

Українська збірна на Паралімпійських іграх у Токіо за восьмий день змагань завоювала 2 золоті, 2 срібні та 4 бронзові медалі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Так, золото виграли плавець Максим Кріпак (плавання вільним стилем, дистанція 400 м) та атлетка Анастасія Москаленко (штовхання ядра).

Стрілець Василь Ковальчук (кульова стрільба з пневматичної гвинтівки, мікст, лежачи на 10 м) і плавець Олексій Федина (плавання брасом на 100 м) завоювали срібні нагороди.

Бронзовими медалістами стали Ірина Щетнік (кульова стрільба з пневматичної гвинтівки, мікст, лежачи на 10 м), тенісисти Іван Май і Лев Кац (настільний теніс), а також плавчині Яна Бережна та Ярина Матло (плавання брасом на 100 м).

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Паралімпійські ігри в Токіо проходять із 24 серпня по 9 вересня. Українські спортсмени завоювали на них вже 75 нагород - 17 золотих, 35 срібних і 23 бронзових. У загальному медальному заліку українська збірна посідає 6 місце, за загальною кількістю завойованих нагород - 4-е.