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Горлівка (201) поранення (2658) Об'єднані сили (596)

Двоє дітей зазнали поранень в окупованій Горлівці під час російського обстрілу, Об'єднані сили вогню не відкривали, - Саранцев

Новини Цензор.НЕТ Події

Двоє дітей зазнали поранень в окупованій Горлівці під час російського обстрілу, Об'єднані сили вогню не відкривали, - Саранцев

Під час обстрілу російськими військами на тимчасово окупованій частині Донецької області - в Горлівці - постраждали діти семи і десяти років.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дом, окупаційна "влада" вже звинуватила в обстрілі українських військових.

Інцидент стався ввечері 28 серпня, а сьогодні, 1 вересня, факт поранення підтвердили в ОБСЄ. У старшої дитини - хлопчика - поранення лівої лопатки, забиті місця і набряк від впливу ударної хвилі, а у молодшої дівчинки удари. У лікарні їхній стан оцінили як середньої тяжкості.

Як зазначив голова пресцентру штабу ООС Віталій Саранцев, з огляду на те, що цей обстріл вівся з тимчасово окупованої Горлівки, з житлового сектора, у відповідь вогню українські військові не вели.

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"Це - створення інформаційного шуму для того, щоб прикрити свої власні злочини, власні обстріли, які вони здійснюють із житлового сектора, намагаючись зашкодити життю та здоров'ю наших військовослужбовців і іноді, на жаль, цивільних жителів. І хочу ще раз повторити, що вони нас звинувачують, що нібито ми застосували міномети. Ще раз нагадую, що жодна зброя, яке у нас є в наявності, я маю на увазі міномети, не має достатньої потужності", - наголосив Саранцев.
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Топ коментарі
+7
молодцы. героически промолчали в ответ
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01.09.2021 21:36
+5
такое дебильное сообщение даже комментировать сложно. оккупированная Горловка стреляет по Горловке, а наши при этом ответный огонь не открывали. Так и скажи, что рабсейские оккупанты очередной раз обстреляли мирных жителей на оккупированной территории чтобы обвинить в этом Украинскую армию.
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01.09.2021 22:05
+3
Не факт что обстреляли. У ребенка "ранение левой лопатки" ... ранение чем?
Как вариант - танк или гаубица прямо под окнами, после выстрела стекла вынесло, кроме воздействия волны, пацана еще и осколком стекла могло задеть
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01.09.2021 22:21
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молодцы. героически промолчали в ответ
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01.09.2021 21:36 Відповісти
Только я не понял, дети в Горловке пострадали, а стреляли из Горловки. Это как???
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01.09.2021 21:50 Відповісти
Я так понял, что стреляли по нашим из жилого сектора Горловки, и ВСУ поэтому в ответ не стреляли. А почему был прилет по Горловке- так это же Земля круглая, сепарская мина из-за кривизны Земли заблудилась.
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01.09.2021 22:00 Відповісти
Щось також не зрозумів: Горлівка що,вже наша?
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01.09.2021 22:15 Відповісти
На жаль, ні, але наші стоять у передмісті (Зайцево, якщо не помиляюсь). У тому й прикол: орки самі по собі поцідили (Земля крива, та й руки теж, трошки), а тепер наших звинувачують. А ми на провокації не реагували, до того ж обстріл був з жилого сектору.
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01.09.2021 23:02 Відповісти
такое дебильное сообщение даже комментировать сложно. оккупированная Горловка стреляет по Горловке, а наши при этом ответный огонь не открывали. Так и скажи, что рабсейские оккупанты очередной раз обстреляли мирных жителей на оккупированной территории чтобы обвинить в этом Украинскую армию.
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01.09.2021 22:05 Відповісти
Не факт что обстреляли. У ребенка "ранение левой лопатки" ... ранение чем?
Как вариант - танк или гаубица прямо под окнами, после выстрела стекла вынесло, кроме воздействия волны, пацана еще и осколком стекла могло задеть
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01.09.2021 22:21 Відповісти
И такое может быть. Бесит в этом заявлении одно "ответный огонь украинские военные не вели."
Сводки с фронта: "по сообщению зелемойиформбюро наши войска с целью деоккупации наших территорий ответный огонь не открывали."
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01.09.2021 22:35 Відповісти
Ответный огонь с целью деоккупации? Интересная мысль .... Двоє дітей зазнали поранень в окупованій Горлівці під час російського обстрілу, Об'єднані сили вогню не відкривали, - Саранцев - Цензор.НЕТ 1520
Всегда думал, что с целью оккупации/деоккупации открывают превентивный огонь и идут в наступление.
Ну или, для уменьшения потерь вообще и среди своих военных в частности, ведут длительную пропагандистскую компанию, чтобы спровоцировать население на восстание против правительства/оккупантов, которое потом будет поддержано "малой кровью".
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02.09.2021 15:05 Відповісти
"пєрєсталi стрєлять..". жаль, что это дети не зе-команды.
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01.09.2021 22:09 Відповісти
Так армия и нужна, что бы огонь не открывать. Но еще имеются отдельные упущения. Вот наш флот - молодцы, они вообще в жизни не стреляли во врагов, даже во время абордажа и стрельбы по ним.
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01.09.2021 22:12 Відповісти
Пане Андрію,ну яка ж зброя у буксирних катерів? Ото кацапня й була така хоробра,що аж напала на беззбройні українські судна.
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01.09.2021 22:19 Відповісти
Пан Иван... Ну к чему тут Ваша глупая шутейка.... Бронекатера Никополь и Бердянск...."броньований артилерійський катер проєкту 58155" там кроме 2-х модулей "Штурм" на каждом (пушка, пулемет, автоматический гранатомет) и ПЗРК имелись...
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01.09.2021 22:33 Відповісти
Який вогонь? Іхтамнети стріляли по сепарам в Горлівці.
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01.09.2021 22:38 Відповісти
Та сама Горловка. І нехай не кажуть що мало.Двоє дітей зазнали поранень в окупованій Горлівці під час російського обстрілу, Об'єднані сили вогню не відкривали, - Саранцев - Цензор.НЕТ 3694
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01.09.2021 22:36 Відповісти
ВСУ - ну вы хоть перните в сторону сепаров!!!!!!
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01.09.2021 23:02 Відповісти
А ГДЕ ДЕТИ ПУТИНА И ЕГО СВОРЫ !!!??? ПОРА ИМИ ЗАНЯТЬСЯ !)
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02.09.2021 00:57 Відповісти
 
 