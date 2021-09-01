Двоє дітей зазнали поранень в окупованій Горлівці під час російського обстрілу, Об'єднані сили вогню не відкривали, - Саранцев

Під час обстрілу російськими військами на тимчасово окупованій частині Донецької області - в Горлівці - постраждали діти семи і десяти років.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дом, окупаційна "влада" вже звинуватила в обстрілі українських військових.

Інцидент стався ввечері 28 серпня, а сьогодні, 1 вересня, факт поранення підтвердили в ОБСЄ. У старшої дитини - хлопчика - поранення лівої лопатки, забиті місця і набряк від впливу ударної хвилі, а у молодшої дівчинки удари. У лікарні їхній стан оцінили як середньої тяжкості.

Як зазначив голова пресцентру штабу ООС Віталій Саранцев, з огляду на те, що цей обстріл вівся з тимчасово окупованої Горлівки, з житлового сектора, у відповідь вогню українські військові не вели.

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"Це - створення інформаційного шуму для того, щоб прикрити свої власні злочини, власні обстріли, які вони здійснюють із житлового сектора, намагаючись зашкодити життю та здоров'ю наших військовослужбовців і іноді, на жаль, цивільних жителів. І хочу ще раз повторити, що вони нас звинувачують, що нібито ми застосували міномети. Ще раз нагадую, що жодна зброя, яке у нас є в наявності, я маю на увазі міномети, не має достатньої потужності", - наголосив Саранцев.