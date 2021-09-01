США та Україна закликають Росію виконати зобов'язання щодо припинення вогню на Донбасі, - спільна заява
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Україна і Сполучені Штати закликають Російську Федерацію виконати зобов'язання щодо припинення вогню на Донбасі й докладати всіх зусиль для врегулювання конфлікту на Донбасі.
Про це йдеться в спільній заяві Києва і Вашингтона щодо стратегічного партнерства двох країн, яке було оприлюднено в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Разом ми закликаємо Росію виконати зобов'язання щодо припинення вогню на сході України і по-справжньому брати участь у зусиллях з урегулювання конфлікту для завершення війни", - йдеться в документі.
Топ коментарі
+5 Андрей Лавриненко e607e4e3
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+3 Речь Брежнева
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Проблема в том, что кацапетовки все эти «призывы» - до #опы дверца…….
На фото Никифоров притворился, что держит в пальцах верхушку Монумента Джорджа Вашингтона, а также высунул язык. После того, как пользователи соцсети стали оставлять негативные комментарии к снимку, пресс-секретарь Зеленского разместил еще один кадр, где он просто стоит на фоне Белого дома.
А в Украине , почти , как --
« Лучшие учения, чем операция в Сирии,сложно себе представить. Мы можем достаточно долго там тренироваться без существенного ущерба для бюджета» / Путин / 17.12.2015
Нужно брать пример с США и Израиля, которых ,,левая,, Европа ,,воспитывает,,, что ответ был непропорциональный : террористов убивают на порядок больше....