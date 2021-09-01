На шкільних лінійках в окупованому Донецьку піднімали прапори і вмикали гімн РФ, - ЗМІ

У Донецьку за вказівкою проросійської окупаційної влади 1 вересня на шкільних лінійках підняли прапор РФ і включили її гімн.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили батьки учнів із декількох шкіл окупованого Донецька, передає Цензор.НЕТ.

"Крім підняття прапора і виконання гімну так званої "ДНР" сьогодні на шкільній лінійці підняли і прапор Російської Федерації, а також включили гімн цієї країни", - розповіли батьки.

Вони повідомили, що першим уроком для першокласників у Донецьку сьогодні став урок, "присвячений темі російської культури".

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Батьки поскаржилися, що зараз в окупованому Донецьку вони не наважуються відкрито обурюватися тим фактом, що піднімається прапор і включається гімн чужої держави, оскільки турбуються про власну безпеку та безпеку своїх дітей.