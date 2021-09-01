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На шкільних лінійках в окупованому Донецьку піднімали прапори і вмикали гімн РФ, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На шкільних лінійках в окупованому Донецьку піднімали прапори і вмикали гімн РФ, - ЗМІ

У Донецьку за вказівкою проросійської окупаційної влади 1 вересня на шкільних лінійках підняли прапор РФ і включили її гімн.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили батьки учнів із декількох шкіл окупованого Донецька, передає Цензор.НЕТ.

"Крім підняття прапора і виконання гімну так званої "ДНР" сьогодні на шкільній лінійці підняли і прапор Російської Федерації, а також включили гімн цієї країни", - розповіли батьки.

Вони повідомили, що першим уроком для першокласників у Донецьку сьогодні став урок, "присвячений темі російської культури".

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Батьки поскаржилися, що зараз в окупованому Донецьку вони не наважуються відкрито обурюватися тим фактом, що піднімається прапор і включається гімн чужої держави, оскільки турбуються про власну безпеку та безпеку своїх дітей.
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Топ коментарі
+26
На школьных линейках в оккупированном Донецке поднимали флаги и включали гимн РФ, - СМИ - Цензор.НЕТ 657
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01.09.2021 22:43
+25
это есть признание кацапами оккупации донбабве, меня в этом больше всего беспокоит выдача Украиной местным передастам и передасткам пенсий...
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01.09.2021 22:49
+21
Головне шо не бандери з солдатами НАТИ.
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01.09.2021 22:47
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На школьных линейках в оккупированном Донецке поднимали флаги и включали гимн РФ, - СМИ - Цензор.НЕТ 657
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01.09.2021 22:43 Відповісти
Оккупация есть оккупация.
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01.09.2021 22:44 Відповісти
Головне шо не бандери з солдатами НАТИ.
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01.09.2021 22:47 Відповісти
головы не бреют, к столбу привязывают и ногами бьют
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02.09.2021 00:19 Відповісти
ОРДЛО оно и есть ОРДЛО
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01.09.2021 22:45 Відповісти
это есть признание кацапами оккупации донбабве, меня в этом больше всего беспокоит выдача Украиной местным передастам и передасткам пенсий...
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01.09.2021 22:49 Відповісти
сэкономленное бабло на армию и на ракеты...
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01.09.2021 22:50 Відповісти
молодежь там вся за Украину, даже не сомневайтесь. Ну если в Крыму после оккупации чуток курсантов послал нах рашу, то в Донецке все ненавидят оккупантов
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02.09.2021 00:23 Відповісти
Враньё !Если бы они ненавидили окупантов они бы поднимались,рвали их при каждой возможности и т.д.Этого не происходит.Те кто хочет те борятся а те кто не хочет тот раб и принимает всё в 41 дети под откос поезда пускали не говоря про взрослых.Они могут уехать они этого не делают предпочитают молчать в тряпку.Они могли уже продать всё что можно что бы переехать или увезти от туда семью и т.д.Вариантов на 7 год море !Те кто остался для нас это уже потерянные люди.Они здесь уже не нужны.
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02.09.2021 00:52 Відповісти
Да молодежь и в Киеве далеко не вся за Украину. Что уж про эти ватные джамахерии говорить!
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02.09.2021 01:53 Відповісти
всеобщее презрение мерзким предателям, которых пригрела и выкормила многострадальная земля Украины
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01.09.2021 22:55 Відповісти
пенсии!!!! пенсии им платите!!!!!!
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01.09.2021 23:03 Відповісти
объявить последнее китайское предупреждение, принять и обустроить всех тех, кто еще хочет жить в свободной Украине, после этого, в конце концов, обнести весь этот прокацапский зоопарк высокой бетонной стеной с пулеметными вышками, минными полями и радушной вывеской "Нех@й шастать", лишить всю эту сепарскую шваль возможности получать украинскую пенсию и лишить всех, кто не перебрался с 2014 г. на неоккупированную Украину гражданства... И пускай этих ублюдков кормит, наконец-то оккупант - московская орда... а не украинский бюджет...
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01.09.2021 23:03 Відповісти
не нужно прикрывать лугандонскую сепарню теми, кто воевал за Украину, оставь эти дешевые финты ушами в ЛуГандоне... подавляющее большинство тех, кто выехал с оккупированных территорий уже устроились в свободной Украине, кто лучше, кто хуже, как кому повезло и в этом нет вины Украины ибо не она эту войну развязала, а московская орда...И эти люди уже никогда не вернутся обратно именно потому, что их будущее уже тут, на украинской земле, свободной от ублюдочного "русского мира"... Поэтому кормить и поощрять весь этот лугандонский прокацапский зоопарк за счет Украины, это преступление прежде всего перед погибшими за нашу страну и перед теми, кто выехал с оккупированных территорий, бросил там все, работает теперь тут, платит налоги и не хочет кормить и финансировать (пускай и косвенно, через пенсии и прочие выплаты) оккупантов своей земли...
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01.09.2021 23:48 Відповісти
Буча, Ирпень, Гостомель + полляма жителей исключительно за счет донбасят. там сейчас украинского в маршрутке не услышишь
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02.09.2021 00:25 Відповісти
Это тупость нет смысла впахивать как за границей а получать как тут.ЭТО ТУПО !Если впахивать то уже там и получать достойные деньги для себя и семьи.Что значить взять квартиру в свободной Украине?А где берут люди те что здесь с неба падают квартиры или имеют особый статус?Также работают также пашут и т.д.Те кто остались там это их выбор рабов и жить под террорами за копейки и пахать за копейки без будущего для себя и своих детей.По этому повторюсь те кто хотел мог и не мог уже на 7 год уехали.Остальным закрыть границу.
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02.09.2021 00:58 Відповісти
Так вони того й не їдуть, щоб дві пенсії мати.
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02.09.2021 07:41 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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01.09.2021 23:04 Відповісти
Це наша земля, а то не буде де огірки посадить
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01.09.2021 23:26 Відповісти
Земля то наша, а цю наволоч що кацапські прапори піднімає - запорєбрік!!
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02.09.2021 01:26 Відповісти
А что вы ожидали? Никто же не собирается отвоевывать наши территории. а рассказывать сказки о скорой реинтеграции можно еще лет сто.
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01.09.2021 23:45 Відповісти
Просмотрел комменты и ужаснулся, как люди не понимают опасности такой пропаганды. Ведь за 7 лет оккупации (а сколько еще продлится) подросло поколение, которое не помнит или почти не помнит Украину - кому в 2014-м было 7, сейчас уже 14. Когда освободим Донбасс, как эти люди нас встретят, как воспримут? Предвижу возражения, что они нас и в 2014-м не очень жаловали, звали ввп, чтобы войска ввел. Но в 2014-м на Донбассе (и в Крыму) оставались проукраинские граждане, хоть и в меньшинстве, а после такой промывки мозгов они почти все будут считать нас бандеровцами, особенно молодежь.
Также предвижу вопрос: "А что мы можем сделать?". Ответ: к сожалению, немного. Но надо делать то, что можем: строить высокие радио- и телевышки с мощными передатчиками, чтобы люди там могли хотя бы смотреть и слушать украинские каналы.
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02.09.2021 00:00 Відповісти
це не має жодного значення, як зустрінуть. колосальний обсяг гуманітарної роботи, яку треба зробити на тих територіях нічим не відрізнятиметься від того, що необхідно було почати робити після перемоги помаранчевого майдану в середині нульових...
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02.09.2021 00:24 Відповісти
Але ж не робили. Зараз тільки й залишається, що плюсик поставити.
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02.09.2021 12:18 Відповісти
Це якби радянська армія окопалась на лівому березі і поставила високі радіо вишки з пропагандою здатися дипломатичним шляхом, замість іти в наступ.
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02.09.2021 07:48 Відповісти
Я бы не стал особенно преувеличивать роль этой пропаганды прежде всего среди молодежи в эпоху интернета. У меня там родственники и скажу так,что ненависть к той банде,что сейчас там правит зашкаливает. То,что сами граждане после освобождения будут ловить этих бандитов и возможно рвать их на части, в этом я не сомневаюсь.А все остальное утрясется.
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02.09.2021 11:15 Відповісти
Интернет потихоньку отключают, у Китая есть опыт, сейчас его бацька перенимает.
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02.09.2021 12:20 Відповісти
Це - як то африканське плем'я, що зліпили літак з пальмових гілок і чекали поки він полетить..
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02.09.2021 01:58 Відповісти
Російська пропаганда лягає на підготовлену,батьками та дідами, почву.Кого повертать збираємось?Чергових зрадників?А може краще вивезти пару тисяч проукраїнських ніж утримувати мильйони колаборантів які все одно ЗРАДЯТЬ в майбутньому?Хоча куди вивозити.Укаїна,як показали долі тих хто не зрадив та виїхав, своїх підтримує,але тільки на словах,а на ділі КИДАЄ,на призволяще.
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02.09.2021 07:23 Відповісти
Що значить "кидає напризволяще"? Половина українців не має свого житла, але шукає заробітку, не вдома, то за кордоном, крутиться і врешті будує собі житло або купує. А переселенцям і їхнім дітям і допомога, і сприяння. А більшість із них хочуть на халяву, ще й поводяться нахабно, демонстративно говорять російською.
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02.09.2021 08:03 Відповісти
Могут поднимать хоть флаг Гондураса, это ничего не меняет, это серое пятно на карте непризнано ни кем и без всяких перспектив😁😁
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02.09.2021 08:58 Відповісти
 
 