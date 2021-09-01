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Україна та США єдині у відданості суверенітету і територіальній цілісності України, - спільна заява

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Україна та США єдині у відданості суверенітету і територіальній цілісності України, - спільна заява

США підтримують суверенітет і територіальну цілісність України та підтверджують повну підтримку міжнародних зусиль спрямованих на врегулювання конфлікту, розв'язаного Росією на Донбасі.

Про це сказано в спільній заяві України і США, оприлюдненій на сайті Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Агресія Росії, включаючи війну на сході України і захоплення Криму, забрала понад 14 тис. життів українців, дестабілізувала Європу і Чорноморський регіон, а також поставила під загрозу глобальний, заснований на правилах порядок. Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнають російської спроби анексії Криму і підтверджують повну підтримку міжнародних зусиль, включаючи ті, що використовуються в нормандському форматі, спрямованих на врегулювання конфлікту, розв'язаного Росією на сході України, дипломатичним шляхом на основі міжнародного права, включаючи Статут ООН", - сказано в документі.

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Топ коментарі
+8
Ні про що.
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01.09.2021 22:45
+6
Жыве Беларусь! Слава Україні! Алға Қазақстан! Куплю шкуру Путина!
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01.09.2021 22:46
+6
Стало зрозуміло, чому зустріч Зе з Байденом постійно переносилася. США просто не встигали підготувати локації для фотосесії. Підписані рамкові угоди вражають своєю змістовністю. Вперше за 30 років домовилися і надалі домовлятися з США майже у всіх сферах співпраці.
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01.09.2021 22:55
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01.09.2021 22:45 Відповісти
Пока только тезисы
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01.09.2021 22:46 Відповісти
Украина и США едины в преданности суверенитету и территориальной целостности Украины, - совместное заявление - Цензор.НЕТ 7298
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01.09.2021 22:53 Відповісти
Лярд дерев на Марсі!!
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01.09.2021 22:46 Відповісти
Жыве Беларусь! Слава Україні! Алға Қазақстан! Куплю шкуру Путина!
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01.09.2021 22:46 Відповісти
куйла фигачить надо, как скотину ,
а мы лишь только рады, что - едины !
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01.09.2021 22:51 Відповісти
Стало зрозуміло, чому зустріч Зе з Байденом постійно переносилася. США просто не встигали підготувати локації для фотосесії. Підписані рамкові угоди вражають своєю змістовністю. Вперше за 30 років домовилися і надалі домовлятися з США майже у всіх сферах співпраці.
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01.09.2021 22:55 Відповісти
2 сентября 1939 года Гитлер и Сралин начали 2 Мировую войну напав на Польшу...у мавзолейных крыс праздник....
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01.09.2021 23:04 Відповісти
Отлично, отмучилась чета зеледентов. Теперь со спокойной душой куда-нибудь вроде Омана. И искупнуться, и позагорать не зря же первая Ленди еще в штатах шлепки надела. Под шумок со случайно оказавшемся рядом ГРУшником перетереть детали дальнейших действий.
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01.09.2021 23:06 Відповісти
https://www.unn.com.ua/uk/news/1942519-********-i-ssha-opublikuvali-zayavu-pro-strategichne-partnerstvo-osnovni-punkti
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01.09.2021 23:43 Відповісти
Не знаю насколько можно верить Газете.ру но, вот такая новость:
Американский канал C-SPAN в подводке к трансляции встречи президента Украины Владимира Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином назвал украинского лидера «Левински».

https://www.gazeta.ru/social/news/2021/09/01/n_16467782.shtml
Короче, на всякий случай поздравляю украинцев с новой Моникой.
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02.09.2021 00:28 Відповісти
НАДО БЫЛО С АФГАНА ВСЮ ТЕХНИКУ ПЕРЕМЕСТИТЬ В УКРАИНУ !)
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02.09.2021 02:14 Відповісти
Хіба що штати хоч якось віддані суверенітету України.
Бо оце зелене і бутафорне ні до чого не здатне.
Надало в своїй промові Дамбасу статус держави...певно забагато скабєєвої дивиться.
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02.09.2021 09:12 Відповісти
 
 