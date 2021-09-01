Україна та США єдині у відданості суверенітету і територіальній цілісності України, - спільна заява

США підтримують суверенітет і територіальну цілісність України та підтверджують повну підтримку міжнародних зусиль спрямованих на врегулювання конфлікту, розв'язаного Росією на Донбасі.

Про це сказано в спільній заяві України і США, оприлюдненій на сайті Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Агресія Росії, включаючи війну на сході України і захоплення Криму, забрала понад 14 тис. життів українців, дестабілізувала Європу і Чорноморський регіон, а також поставила під загрозу глобальний, заснований на правилах порядок. Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнають російської спроби анексії Криму і підтверджують повну підтримку міжнародних зусиль, включаючи ті, що використовуються в нормандському форматі, спрямованих на врегулювання конфлікту, розв'язаного Росією на сході України, дипломатичним шляхом на основі міжнародного права, включаючи Статут ООН", - сказано в документі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США та Україна закликають Росію виконати зобов'язання щодо припинення вогню на Донбасі, - спільна заява