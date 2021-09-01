Головні новини 1 вересня: зустріч Зеленського і Байдена, Трухін уперше прокоментував ДТП

Зеленський і Байден проводять переговори в Білому домі, Трухін розповів журналістам про ДТП зі своєю участю, троє міністрів можуть позбутися портфелів - головні новини України 1 вересня.

Зеленський зустрічається з Байденом

Зустріч тривалістю 2,5 години включає в себе переговори у складі делегацій і тет-а-тет. На її початку Байден заявив, що партнерство між Україною і США зараз міцне як ніколи, а в подальшому стане ще міцнішим. Зеленський передав Байдену список бранців Кремля і просив посприяти їх звільненню.

Київ і Вашингтон уже оприлюднили спільну заяву: США підтримують територіальну цілісність України і її прагнення вступити до НАТО, а також закликають Росію припинити обстріли на Донбасі.

Росіяни поранили в окупованій Горлівці двох дітей

У десятирічного хлопчика - поранення лівої лопатки, забиті місця і набряк від впливу ударної хвилі. У семирічної дівчинки - забої. В ООС пояснили, що діти постраждали під час обстрілу, який окупанти вели з житлового сектора Горлівки. Українські військові вогню у відповідь не відкривали.

Трухін уперше прокоментував ДТП

Нардеп "СН" наголошує, що не намагався приховати факту своєї присутності на місці ДТП і запевняє, що всіляко сприяє поліції в проведенні розслідування. Його тут же зловили на брехні: Трухін каже, що відразу після аварії подзвонив розповісти про неї колегам зі "Слуги народу", в партії ж про те, що трапилося, нічого не знали ще кілька днів.

Таран, Лазебна та Уруський можуть позбутися міністерських портфелів

Спочатку про це повідомили ЗМІ, пізніше новину прокоментувала "слуга народу" Безугла. Вона підтвердила, що Таран та Уруський можуть бути відправлені у відставку восени. Що стосується Лазебної, Безугла поки нічого сказати не може.

Кулеба розповів Лаврову, як Росія "заблукала в трьох соснах"

Міністр закордонних справ нагадав російському колезі, як до 18 століття називалася його держава. "Міністр Лавров заблукав у трьох соснах російської історії. До 18 століття його держава мала одну назву: Московія. У 10 столітті хрестили Русь у Києві, а не Московії. Щоб красти чужу історію, багато розуму не треба", - заявив Кулеба.

За день на Паралімпіаді Україна завоювала 8 медалей

2 із них - золоті, 2 - срібні і 4 - бронзові. Усього в нашої команди 75 нагород, у загальному медальному заліку українська збірна посідає 6 місце, за загальною кількістю завойованих нагород - 4-е.