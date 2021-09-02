УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6284 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
4 379 41
Байден (2326) Зеленський (17467) допомога (5096) США (14495)

США виділять Україні $463 млн на підтримку демократії та $12,8 млн на боротьбу з COVID-19

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США виділять Україні $463 млн на підтримку демократії та $12,8 млн на боротьбу з COVID-19

Сполучені Штати планують виділити Україні $463 млн на програми, орієнтовані на демократію, права людини, децентралізацію, судову реформу і приватизацію. Ще $12,8 млн вони нададуть на боротьбу з коронавірусом.

Про це йдеться у спільній заяві Києва і Вашингтона щодо стратегічного партнерства двох країн, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Уряд США... планує виділити (Україні. - ред.) понад 463 мільйони доларів допомоги цього року, в тому числі на програми, орієнтовані на демократію, права людини, місцеве управління і децентралізацію, приватизацію та судову реформу", - йдеться в документі .

У ньому наголошується, що за підтримки США Україна буде продовжувати зміцнювати повагу до прав людини, громадянських та основних свобод, відповідно до міжнародних стандартів і зобов'язань, а також боротися з расизмом, ксенофобією, антисемітизмом і дискримінацією проти спільноти ЛГБТКІ+. "Україна планує посилити відповідальність за насильство проти будь-якої особи незалежно від статі, раси, етнічної приналежності, релігії, сексуальної орієнтації або політичних поглядів, в тому числі через законодавство", - сказано в документі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США підтримують прагнення України вступити до НАТО, - спільна заява

Також США мають намір передати Україні додаткові 12,8 млн доларів пов'язаної з COVID-19 допомоги в рамках закону "Про план порятунку Америки".

"Сполучені Штати мають намір надати Україні додаткову допомогу, включаючи підтримку холодового ланцюга зберігання, і додаткові 12,8 мільйона доларів пов'язаної з COVID-19 допомоги в рамках закону "Про план порятунку Америки", - йдеться в тексті заяви.

Також читайте: США та Україна закликають Росію виконати зобов'язання щодо припинення вогню на Донбасі, - спільна заява
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
Для поддержки демократии достаточно одного высшнго независимого суда, пары палачей и несколько гильйотин, виселиц, дыб...
показати весь коментар
01.09.2021 23:15
+8
Янелох,ці гроші буде ділити,як Попандопуло сундук.
показати весь коментар
01.09.2021 23:25
+5
...і років десять помірковано правої військової диктатури.
показати весь коментар
01.09.2021 23:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
и по моему
торг здесь
- не уместен США выделят Украине $463 млн на поддержку демократии и $12,8 млн на борьбу с COVID-19 - Цензор.НЕТ 8147
показати весь коментар
01.09.2021 23:12 Відповісти
Для поддержки демократии достаточно одного высшнго независимого суда, пары палачей и несколько гильйотин, виселиц, дыб...
показати весь коментар
01.09.2021 23:15 Відповісти
...і років десять помірковано правої військової диктатури.
показати весь коментар
01.09.2021 23:19 Відповісти
Лише питання, що робити якшо вона виявиться не помiркованою до вас особисто, ваших родичiв та сусiдiв
показати весь коментар
01.09.2021 23:36 Відповісти
такий ризик є за будь якого режиму. а враховуючи повний беспред сьогодення...
показати весь коментар
01.09.2021 23:48 Відповісти
Це Ви про теперішній стан речей питаєте?
показати весь коментар
02.09.2021 00:46 Відповісти
То ви з уранових родовищ пишете?
показати весь коментар
02.09.2021 09:43 Відповісти
Це ні*ера так не працює.
Подивіться на парашу. Там такі методи застосовували під час совка. І як помогло? Все скотилось в униле гівнище та рухнуло. Немає легких способів - треба змінювати суспільство, виховувати його, працювати над єдністю, кувати націю.
показати весь коментар
01.09.2021 23:45 Відповісти
Янелох,ці гроші буде ділити,як Попандопуло сундук.
показати весь коментар
01.09.2021 23:25 Відповісти
зато хворих збочинців захистять, а звичайних людей перетворять в загнане стадо.
показати весь коментар
02.09.2021 09:35 Відповісти
Прекратить оплачивать фракциям в Раде. Там , что , сидят нищие ?
показати весь коментар
01.09.2021 23:25 Відповісти
Надеюсь эти деньги Зеленский снова зароет в оманский асфальт?
показати весь коментар
01.09.2021 23:29 Відповісти
Счас...Контроль над YOUTUBE теж ?
Є вже ruTUBE..
Буде ще ukrTUBE??
Цензура аж пре...
VPN в допомогу!
🤑
показати весь коментар
01.09.2021 23:30 Відповісти
/дискриминацией против сообщества ЛГБТКИ+/ - 90% пойдут на поддержку левочья из ЛГБТ... тех самых ЛГБТ и BML, которые сегодня Запад в тряпку превратили. Благодаря которым, сегодня Меркель и Макрон у власти, и Трамп с Байданом.
показати весь коментар
01.09.2021 23:32 Відповісти
Поддержку ЛГБТ... $463 ляма... Лучше бы эти деньги выделили на закупку Байрактаров, что бы эти леваки из ЛГБТ в Украине спали спокойно.
показати весь коментар
01.09.2021 23:35 Відповісти
Лучше эскадрилья F16 на эти деньги и вооружения к ним будут самым надёжной опорой демократии для Украины.А так растянут крысы и ни слуху ни духу.
показати весь коментар
02.09.2021 00:34 Відповісти
А сколько стоит F-16?
Цифры больно странные,
а судя из намерений помощи, то оказывается у нас демократия более больна!
показати весь коментар
02.09.2021 09:01 Відповісти
Может не в последней модификации но вполне реально за эти деньги.
показати весь коментар
02.09.2021 10:56 Відповісти
Эскадрилья это 10-30 самолетов, цена более 30 млн.$, а их обслуживание, а кто будет на них летать, или будут учиться, как когда-то новоявленные полицаи учились водить приусы, ну и в конце-концов вчера прямо было заявлено, что он не украинец....
показати весь коментар
02.09.2021 11:36 Відповісти
Сейчас всякая левая педота начнет устраивать провокационные свои движухи, чтобы сделать картинку и получить кусок пирога. Естественно, что провокации будут против тех же патриотов и добробатов. И кто как вы думаете получит миллионы, а кто тюремный срок? И кто кого, как вы думаете, будет на фронте защищать?
показати весь коментар
01.09.2021 23:39 Відповісти
ЗЕЛЕНАЯ ДЕМОКРАТИЯ

23 серпня 2021
ЧЕРГОВА ДТП НАПІДПИТКУ: "СЛУГА" ТРУХІН СПРИЧИНИВ АВАРІЮ, Є СЕРЙОЗНО ПОСТРАЖДАЛІ - ЗМІhttps://prm.ua/cherhova-dtp-na-********-sluha-trukhin-sprychynyv-avariiu-ie-seryozno-postrazhdali-zmi/
Цікаві факти відкрилися щодо ДТП з нардепом Трухіним. Виявляється Трухін, як член делегації, мав чи летить зі Зеленським до Байдена. Цей депутат мав з іншими слугами зустрітись з вищим керівництвом США.
Тому вони ВИДАЛЯЮТЬ ІНФОРМАЦІЮ про ДТП з авторитетних видань. Цікаво тепер чи полетить Трухін в США?! Чи президенту буде не соромно взяти з собою цього слугу? А саме головне чи понесе відповідальність Трухін перед законом?
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1106903.0



МЕНЕ ЛЯКАЄ ТАКА ЛЕГКІСТЬ ПО ЗАТИКАННЮ РОТА ТАКІЙ КІЛЬКОСТІ ЗМІ. ви бачили перелік?
їх не пара-трійка, їх там несть числа.
показати весь коментар
01.09.2021 23:45 Відповісти
Гедонізм в усій красі.
Ідіоти такі ідіоти. Самі собі риють яму.
показати весь коментар
01.09.2021 23:48 Відповісти
Хм...
По мнению США в Украине проблемы демократии в 36 раз больше, проблем с Ковидом!
США виділять Україні $463 млн на підтримку демократії та $12,8 млн на боротьбу з COVID-19 - Цензор.НЕТ 1483
показати весь коментар
01.09.2021 23:54 Відповісти
так и есть, с ковидом проблема раздута а вот права человека редко соблюдаются
показати весь коментар
02.09.2021 08:52 Відповісти
Когда мы будем делить наши деньги?!"
показати весь коментар
02.09.2021 00:44 Відповісти
А НА УНИЧТОЖЕНИЕ КОРРУПЦИИ !!!??? ЭТО ЖЕ ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА !!! ИЛИ ВЫ СЛЕПЫЕ ИЛИ ВЫ САМИ КОРРУПЦИОНЕРЫ !!!
показати весь коментар
02.09.2021 00:55 Відповісти
Думаю більша частина грошей повернуться до американських банків дуже швидко... Взагалі дати прокацапленому корумпованому жиду (після вагнергейту!!!) гроші ще більша глупість ніж залишити зброю в Афганістані. Є всі підстави що замість "зміцнення демократії" українці отримають гібридно-корумповану "поліцейську державу".
показати весь коментар
02.09.2021 03:33 Відповісти
Ответственный за поддержку Трухин. 200 000 баксов из общей суммы предусмотрены на покупку конвертов.
показати весь коментар
02.09.2021 03:44 Відповісти
Надеюсь из этих сумм выделят с десяток другой миллионов на углубленное изучение безбарьерности.
показати весь коментар
02.09.2021 05:49 Відповісти
Постоянно трахают тарифами. В какое посольство писать на поддержку лгбт. Переходите в мою новую группу. Лгбт и зеленые тарифы
показати весь коментар
02.09.2021 06:30 Відповісти
ГОшечники танцюють.
показати весь коментар
02.09.2021 07:17 Відповісти
Этим укрепят коррупционеров - мразей полиции, судов
показати весь коментар
02.09.2021 07:40 Відповісти
США виділять Україні $463 млн на підтримку демократії та $12,8 млн на боротьбу з COVID-19 - Цензор.НЕТ 6490 США виділять Україні $463 млн на підтримку демократії та $12,8 млн на боротьбу з COVID-19 - Цензор.НЕТ 6515
показати весь коментар
02.09.2021 07:57 Відповісти
ориентированные на демократию, права человека, децентрализацию, судебную реформу и приватизациюИсточник: https://censor.net/ru/n3285845

=======
Это же 100% по карманам...А децентрализация это еще и сепаратизм...Они шо с ума сошли в США?
показати весь коментар
02.09.2021 08:57 Відповісти
Зеленский с подельниками деньги разворуют!
Только товаром! Вооружение,связь,наблюдение для ВСУ.
показати весь коментар
02.09.2021 08:59 Відповісти
Я предлагаю брать помощь только в наличной криптовалюте США виділять Україні $463 млн на підтримку демократії та $12,8 млн на боротьбу з COVID-19 - Цензор.НЕТ 6880
показати весь коментар
02.09.2021 09:07 Відповісти
В цьому щось є. "Дайте мені 50 біткоінів дрібними купюрами". Як тобі таке Ілон Маск?
показати весь коментар
02.09.2021 09:30 Відповісти
США выделят Украине $*** млн на поддержку коррупции - вот так всегда хочется прочитать подобную новость
Представляю как потирают свои ладошки наши власть предержащие, предвкушая дерибан, рисуя новые зАмки, автомобили, курорты...

Было бы прекрасно, если бы тот кто с укр. стороны ставит подпись под этим документом, отвечал бы перед правосудием США
показати весь коментар
02.09.2021 10:06 Відповісти
Кореспондент "Прямого" Катерина Лісунова з подвір'я Білого дому розповіла:
Після зустрічі з Джо Байденом, Зеленський вирушив з Білого дому. Він не говорив з журналістами. Радше за все, це через присутність "Прямого" каналу на території Білого дому. Не давав жодних коментарів, тим паче, бачачи наш мікрофон. Сів швиденько в автівку і поїхав далі на інші зустрічі.
Далі Зеленський попрямував на зустріч з Українським конгресовим кокусом, який таки зібрався заради зустрічі з президентом України навіть під час несесійного періоду. І далі буде тривати зустріч там, після якої він поїде в нещодавно створений так званий Український дім. І вже є інформація, що там планує говорити з українськими медіа. Український дім - це не установа США, не організована за участю уряду США. І само собою, що "Прямий" туди не допускають, як і у всі такі закриті місця. Саме там вони і вирішили давати коментар. Це насправді трохи дивно, тому що не дати коментар просто навпроти Білого дому журналістам… не знаю, з яких причин: чи переживають, що наш телеканал буде давати якісь прямі запитання? Не зрозуміло, чому вирішили робити це все ввечері і не прокоментувати. Тим паче, що зустріч так довго тривала, що може бути насправді позитивним чинником для України. Але чомусь посоромились чи побоялись. Я не знаю насправді. Але зараз вже поїхали на іншу зустріч.
Freedom House повідомив, що передали адміністрації Байдена свій звіт, в якому відзначається скорочення свободи слова в Україні, напади на представників медіа, які частішають. І загалом вони відзначають погіршення стану свободи слова в Україні. Те, що сталося сьогодні з "Прямим", - це кричущий інцидент, непрофесіоналізм і порушення прав журналіста з боку Офісу президента на американській землі. Цікаво, як це буде сприйнято американськими чиновниками і колегами-журналістами в США?
Ця історія стовідсотково ще розвиватиметься, і цьому ще будуть приділяти увагу. Я думаю, що ми також будемо повідомляти. І якщо американці зараз виділяють більше грошей на розвиток демократії, вони чудово розуміють, що відбувається в Україні. Цим, в принципі, відома американська держава, що вони прекрасно розуміють і прекрасно бачать, і такі моменти повз них не проходять. Недаремно зі сторони Байдена ініціювали ці питання про демократію в Україні, про розвиток демократії в Україні, і що це є реальною проблемою. І мені здається, на жаль, я і телеканал "Прямий" стали дуже кричущим, дуже яскравим прикладом того, що американці і до того вже помітили, що у нас відбувається. Я думаю, що це так чи інакше вплине.
Плюс, мені здається, що зазвичай з цього тільки починається, і далі, можливо, ситуація навіть погіршиться і стосуватиметься не лише "Прямого" каналу. Тому що, як ми бачимо, будь-які незручні, будь-які чесні запитання, будь-які питання, які цікавлять безпосередньо українських громадян, не можуть бути озвучені. Тобто питання, які є хвалебними піснями українського президента - це єдина форма діалогу, яка зараз допускається Офісом президента. І за це соромно, і це бачать у США стовідсотково. Як будуть реагувати, як будуть продовжувати співпрацю з українською стороною, враховуючи порушення свобода слова в Україні - це питання. Але це питання буде розвиватися і ми побачимо це в майбутньому.
показати весь коментар
02.09.2021 10:31 Відповісти
 
 