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Військовослужбовця поранено в зоні ООС унаслідок обстрілу російських окупантів, - ОТУ "Схід"

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Військовослужбовця поранено в зоні ООС унаслідок обстрілу російських окупантів, - ОТУ

Збройні формування РФ обстріляли позиції захисників України.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід", інформує Цензор.НЕТ.

"Унаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров'я задовільний", - сказано в повідомленні.

В ОТУ наголосили, що українські військовослужбовці припинили злочинні дії противника.

"Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомили представникам ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил", - додали в ОТУ.

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Будь проклят кровавый шизанутый кремлёвский террорист! Сдохни и гори в Аду!
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01.09.2021 23:23 Відповісти
Пораненому воїну швидкого та повного одужання.
Горіть у пеклі russische schweine!
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01.09.2021 23:23 Відповісти
Одужання нашому воїну💪
Горіть у пеклі , кляті москалі !!
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01.09.2021 23:35 Відповісти
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!Військовослужбовця поранено в зоні ООС унаслідок обстрілу російських окупантів, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 6840
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02.09.2021 08:57 Відповісти
 
 