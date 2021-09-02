Україна і США вважають "Північний потік-2" загрозою для європейської енергетичної безпеки, - спільна заява

Україна і Сполучені Штати продовжують виступати проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це йдеться в спільній заяві Києва і Вашингтона про стратегічне партнерство двох країн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна і Сполучені Штати продовжують виступати проти "Північного потоку-2", який ми розглядаємо як загрозу для європейської енергетичної безпеки", - йдеться в документі.

Як зазначається, США мають намір продовжувати застосування передбачених законодавством заходів та енергетичної дипломатії, зокрема, шляхом недавнього призначення старшого радника з питань енергетичної безпеки, з метою збереження транзитної ролі та гарантування безпеки поставок Україною в цей перехідний енергетичний період, а також недопущення використання Кремлем енергетики як геополітичної зброї.

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Уряди України та США також домовилися підтримувати зусилля зі збільшення потужностей для постачання газу в Україну з диверсифікованих джерел.