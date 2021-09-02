Україна і США вважають "Північний потік-2" загрозою для європейської енергетичної безпеки, - спільна заява
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Україна і Сполучені Штати продовжують виступати проти російського газопроводу "Північний потік-2".
Про це йдеться в спільній заяві Києва і Вашингтона про стратегічне партнерство двох країн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Україна і Сполучені Штати продовжують виступати проти "Північного потоку-2", який ми розглядаємо як загрозу для європейської енергетичної безпеки", - йдеться в документі.
Як зазначається, США мають намір продовжувати застосування передбачених законодавством заходів та енергетичної дипломатії, зокрема, шляхом недавнього призначення старшого радника з питань енергетичної безпеки, з метою збереження транзитної ролі та гарантування безпеки поставок Україною в цей перехідний енергетичний період, а також недопущення використання Кремлем енергетики як геополітичної зброї.
Уряди України та США також домовилися підтримувати зусилля зі збільшення потужностей для постачання газу в Україну з диверсифікованих джерел.
Будь ласка, зачекайте...
Як Будопешний мумурандом...
Американский канал C-SPAN в подводке к трансляции встречи президента Украины Владимира Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином назвал украинского лидера «Левински».
https://www.gazeta.ru/social/news/2021/09/01/n_16467782.shtml
Короче, на всякий случай поздравляю украинцев с новой Моникой.
А вот если Вы использовали воду, получаемую от соседа, для водоснабжения следующего соседа и брали за это деньги, то потеря этих доходов - лично Ваша проблема.
Иными словами, Россия должна гарантировать поставки газа для нужд Украины (от чего она и не отказывается), а транзит, это такое - как договоритесь, если договоритесь.
Нужно их нагнуть!