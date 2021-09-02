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США (14495) Північний потік (1369)

Україна і США вважають "Північний потік-2" загрозою для європейської енергетичної безпеки, - спільна заява

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна і США вважають

Україна і Сполучені Штати продовжують виступати проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це йдеться в спільній заяві Києва і Вашингтона про стратегічне партнерство двох країн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна і Сполучені Штати продовжують виступати проти "Північного потоку-2", який ми розглядаємо як загрозу для європейської енергетичної безпеки", - йдеться в документі.

Як зазначається, США мають намір продовжувати застосування передбачених законодавством заходів та енергетичної дипломатії, зокрема, шляхом недавнього призначення старшого радника з питань енергетичної безпеки, з метою збереження транзитної ролі та гарантування безпеки поставок Україною в цей перехідний енергетичний період, а також недопущення використання Кремлем енергетики як геополітичної зброї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найкращі гарантії від США і ФРН для України - якнайшвидший вступ країни в НАТО, - посол Мельник про загрози від "Північного потоку-2"

Уряди України та США також домовилися підтримувати зусилля зі збільшення потужностей для постачання газу в Україну з диверсифікованих джерел.
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Топ коментарі
+7
І всьо Украина и США считают "Северный поток-2" угрозой европейской энергетической безопасности, - совместное заявление - Цензор.НЕТ 9190 .. Добре хоч заявили про щось .
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01.09.2021 23:25
+6
Заявили, ну и что ?
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01.09.2021 23:23
+4
Это издевательство какое то ,а не заявление....зекрыса ,я так понимаю,от страха Чи наркоты, совсем не в состоянии соображать ?
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01.09.2021 23:27
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Заявили, ну и что ?
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01.09.2021 23:23 Відповісти
І всьо Украина и США считают "Северный поток-2" угрозой европейской энергетической безопасности, - совместное заявление - Цензор.НЕТ 9190 .. Добре хоч заявили про щось .
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01.09.2021 23:25 Відповісти
пА прАтАколу так положено... вот и все - выразили совместную озабоченность...
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01.09.2021 23:25 Відповісти
Это издевательство какое то ,а не заявление....зекрыса ,я так понимаю,от страха Чи наркоты, совсем не в состоянии соображать ?
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01.09.2021 23:27 Відповісти
Можно считать, что и на Марсе помидоры растут... но от этого они там не появятся.
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01.09.2021 23:33 Відповісти
На Марсе будут яблони цвести.
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01.09.2021 23:38 Відповісти
Как вам новость !? - "Встреча Зеленского и путина может скоро состояться и сразу после встречи с Байденом!? Подготовка встречи ведется на самом высоком уровне и сильно спешат.. Дата и место проведения пока неизвестна, но не исключено, что президенты встретятся в Крыму."
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01.09.2021 23:38 Відповісти
Моцно...
Як Будопешний мумурандом...
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01.09.2021 23:38 Відповісти
Президент Зеленский молодец.У врогав Украины подгорает
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01.09.2021 23:42 Відповісти
Ти, дурило, буквар скурило ще в 1 класі?! Знайди знайомі букви в заяві, там все чорним по-білому написано для ідіотів. Де ти там перемогу побачив?!! Готуй нову пілотку з гербом...
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02.09.2021 00:00 Відповісти
Было бы приятно слышать что СП2 заморожен и х#йло повесилось...
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01.09.2021 23:42 Відповісти
Пугало огородное, не заключило ни одного договора, но зато подписало целую стопку совершенно бесполезных деклараций!
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01.09.2021 23:45 Відповісти
Не знаю насколько можно верить Газете.ру но, вот такая новость:
Американский канал C-SPAN в подводке к трансляции встречи президента Украины Владимира Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином назвал украинского лидера «Левински».

https://www.gazeta.ru/social/news/2021/09/01/n_16467782.shtml
Короче, на всякий случай поздравляю украинцев с новой Моникой.
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02.09.2021 00:27 Відповісти
А Я СЧИТАЮ ЧТО ОНИ ВКЛАДЫВАЛИ ДЕНЬГИ В МАЙДАН ИМЕННО ДЛЯ ЭТОГО !)
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02.09.2021 00:51 Відповісти
Вы не совсем правы. Если использовать приведенный Вами пример, то если сосед изменил схему водопровода у себя и этим отрезал Вас от воды, то этим он нарушил Ваши права на получение воды и Вы вправе возмущаться и жаловаться своему куму.
А вот если Вы использовали воду, получаемую от соседа, для водоснабжения следующего соседа и брали за это деньги, то потеря этих доходов - лично Ваша проблема.
Иными словами, Россия должна гарантировать поставки газа для нужд Украины (от чего она и не отказывается), а транзит, это такое - как договоритесь, если договоритесь.
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02.09.2021 06:36 Відповісти
А Германия и Франция не считают. Україна і США вважають "Північний потік-2" загрозою для європейської енергетичної безпеки, - спільна заява - Цензор.НЕТ 9478
Нужно их нагнуть!
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02.09.2021 10:37 Відповісти
 
 