Спільна заява про стратегічне партнерство України і Сполучених Штатів Америки. ПОВНИЙ ТЕКСТ
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Цензор.НЕТ публікує повний текст спільної заяви України та США за результатами зустрічі президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена.
Після тридцяти років з моменту відновлення Україною своєї незалежності зв’язки між Україною та Сполученими Штатами є міцнішими, ніж будь-коли. Наші спільні цінності та відданість Європі, яка є цілісною, вільною, демократичною та перебуває в мирі, є основою нашого стратегічного партнерства. Ми працюємо разом над реагуванням на спільні глобальні виклики, включно з енергетичною безпекою та диверсифікацією, зміною клімату та пандемією COVID-19.
Наші відносини є наріжним каменем для безпеки, демократії та прав людини в Україні та в усьому регіоні. Ми віддані реалізації Україною глибоких і всеосяжних реформ, необхідних для втілення її європейських та євроатлантичних прагнень. Ми також єдині у нашій відданості суверенітету й територіальній цілісності України з огляду на російську агресію, що триває.
Успіх України має центральне значення для глобальної боротьби між демократією та автократією. Коли ми спільно стикаємося з цим викликом, ми стоїмо пліч-о-пліч та маємо оптимізм стосовно наших амбітних спільних цілей щодо просування демократії, забезпечення справедливості, покращення добробуту та зміцнення безпеки України. Україна досягла прогресу в розбудові доброчесних інституцій та має намір, за підтримки США, продовжувати протидію корупції, забезпечувати підзвітність, захищати права людини, реалізовувати прагнення своїх громадян та створювати сприятливі умови для залучення прямих іноземних інвестицій і стимулювання зростання.
Україна й Сполучені Штати активізують Комісію стратегічного партнерства (КСП), яка буде переорієнтована та забезпечена ресурсами для подолання викликів 21-го століття. Для того щоб відзначити підвищений статус нашого партнерства, Міністр закордонних справ України та Державний секретар США мають намір затвердити нову Хартію на засіданні КСП цієї осені у Вашингтоні.
І. БЕЗПЕКА ТА ОБОРОНА
У 21-му столітті державам не може бути дозволено змінювати кордони силою. Росія порушила це базове правило стосовно України. Суверенні держави мають право ухвалювати свої власні рішення та обирати свої власні союзи. Сполучені Штати – разом з Україною й будуть продовжувати працювати над тим, щоб притягнути Росію до відповідальності за її агресію. Підтримка США суверенітету й територіальної цілісності України є непохитною.
- Протидія російській агресії: Агресія Росії, включно з війною на сході України та захопленням Криму, забрала понад 14 000 життів українців, дестабілізувала Європу та Чорноморський регіон, а також поставила під загрозу глобальний, заснований на правилах порядок. Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнають російську спробу анексії Криму та підтверджують повну підтримку міжнародних зусиль, включно з тими, що вживаються в Нормандському форматі, спрямованих на врегулювання конфлікту, розв’язаного Росією на сході України, дипломатичним шляхом на основі міжнародного права, включно зі Статутом ООН. Сполучені Штати підтримують зусилля України у використанні Кримської платформи для зосередження міжнародної уваги та дій на гуманітарних і безпекових наслідках російської окупації Криму з метою мирного відновлення контролю України над цією територією відповідно до міжнародного права. Разом ми закликаємо Росію виконати зобов’язання щодо припинення вогню на сході України та по-справжньому брати участь у зусиллях з врегулювання конфлікту задля завершення війни.
- Поглиблення стратегічного співробітництва у сфері оборони: Україна та Сполучені Штати завершили підготовку Стратегічної оборонної рамкової угоди, яка створює основу для посилення стратегічного співробітництва України та США у сфері оборони та безпеки та просування спільних пріоритетів, у тому числі впровадження реформ у сферах оборони та оборонної промисловості, поглиблення співпраці у таких сферах, як чорноморська безпека, кібербезпека, обмін розвідувальною інформацією та протидія російській агресії.
- Підтримка євроатлантичних прагнень України: Як Сполучені Штати та союзники вкотре підтвердили у комюніке Саміту НАТО у червні 2021 року, Сполучені Штати підтримують право України обирати свій власний зовнішньополітичний курс вільно від зовнішнього втручання, включаючи прагнення України вступити до НАТО. Ми також залишаємося відданими допомозі Україні у проведенні реформ, що тривають.
- Надання Україні безпекової допомоги: Сполучені Штати оголошують про новий пакет безпекової допомоги в обсязі 60 мільйонів доларів, що включає бронебійні системи "Джавелін" та інше оборонне летальне й нелетальне обладнання, яке дасть змогу Україні більш ефективно захищати себе від російської агресії. Починаючи з 2014 року Сполучені Штати виділили 2,5 мільярда доларів на підтримку української армії, включно з 400 мільйонами доларів, які були надані Україні лише цього року.
- Співпраця щодо НДДКР: Україна та Сполучені Штати завершили підготовку Угоди про дослідження, розробку, випробування та оцінку, яка забезпечує основу для двостороннього військово-технічного співробітництва та співпраці у сфері озброєнь.
- Запровадження реформ у секторі оборони та безпеки: Сполучені Штати вітають подальший прогрес України у реформуванні секторів оборони та оборонної промисловості, у тому числі схвалення нової стратегії оборонної промисловості. Ми маємо намір продовжувати нашу потужну програму навчання та тренувань відповідно до статусу України як Партнера НАТО з розширеними можливостями. Україна планує й надалі вживати заходів щодо посилення демократичного цивільного контролю над військовими, реформування служб безпеки та модернізації процесу оборонних закупівель для просування євроатлантичних прагнень. Сполучені Штати підтримують план України з реформування Служби безпеки України шляхом упорядкування та чіткого визначення її повноважень та посилення правил, які захищають права людини та забезпечують ефективний громадський нагляд.
• Співпраця у сфері кібербезпеки: Україна та Сполучені Штати на рівні керівництва надають пріоритет питанням кібербезпеки. У жовтні уряди України та США планують провести в Києві 4-те засідання Двостороннього українсько-американського Кібердіалогу для сприяння двосторонньому співробітництву в галузі кібербезпеки, обміну інформацією та підтримки США у розбудові українського кіберпотенціалу, у тому числі у фінансовому секторі України.
• Посилення ситуативної обізнаності в космосі: Україна та Сполучені Штати підписали Меморандум про взаєморозуміння, який забезпечує більш ефективний обмін інформацією про космічні об’єкти, виявлені супутниками та наземними датчиками, для підвищення безпеки польотів у космосі.
• Посилення співпраці зі зменшення ризику та загрози: Україна та Сполучені Штати досягли домовленості щодо підтримки безпечного цілодобового зв’язку через Національний центр США зі зменшення ризику ядерної небезпеки. Ми також погодилися продовжити на сім років дію Угоди щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню зброї масового знищення, підписаної у 1993 році, для підтримки взаємних цілей нерозповсюдження та посилення міжнародної та регіональної безпеки.
ІI. ДЕМОКРАТІЯ, ПРАВОСУДДЯ ТА ПРАВА ЛЮДИНИ
Україну та Сполучені Штати пов'язують загальнолюдські цінності, що об'єднують вільні народи світу: демократія, права людини, верховенство права. Ми також визнаємо, що дотримання цих цінностей всередині країни є важливим для захисту та просування їх по всьому світу. Незважаючи на агресію Росії, що триває, Україна досягла прогресу у впровадженні всебічних демократичних реформ та забезпеченні прав людини. За підтримки США Україна реалізовує реформаторський порядок денний для перетворення країни відповідно до європейських та євроатлантичних принципів і практик.
• Реформування судової системи та боротьба з корупцією: Спираючись на ухвалення законодавства про реформу судової системи, Україна планує реформувати свій судовий сектор відповідно до найкращих міжнародних практик. Водночас Україна має намір розбудовувати успішно створену незалежну антикорупційну інфраструктуру для реалізації життєво важливих ініціатив, які захищають незалежність та покращують ефективність цих інституцій у викорененні корупції та притягненні до відповідальності корумпованих осіб. Ці кроки включають негайне обрання нового Спеціалізованого антикорупційного прокурора відповідно до найкращих міжнародних практик та ухвалення законодавства для захисту повноважень Директора Національного антикорупційного бюро України, а також забезпечення прозорого та надійного процесу відбору наступника. Допомога та дорадчі програми з боку Сполучених Штатів підтримують ці стратегічні ініціативи реформ.
• Просування прав людини: За підтримки США Україна продовжуватиме зміцнювати повагу до прав людини, громадянських та основних свобод, відповідно до міжнародних стандартів та зобов’язань, а також боротися з расизмом, ксенофобією, антисемітизмом та дискримінацією проти спільноти ЛГБТКІ+. Україна планує посилити відповідальність за насильство проти будь-якої особи незалежно від статі, раси, етнічної приналежності, релігії, сексуальної орієнтації чи політичних поглядів, у тому числі через законодавство. Україна та Сполучені Штати мають намір продовжувати притягати Росію до відповідальності за системні порушення, які тривають на територіях України, що контролюються або окуповані Росією, та домагатися звільнення політичних в’язнів і заручників, які утримуються на цих територіях.
• Інвестування у порядок денний реформ в Україні: Реформа управління має вирішальне значення для забезпечення функціонування демократії на благо людей. Україна віддана пріоритезації реформ, які посилюють її демократичні інститути, зміцнюють права людини та забезпечують справедливість. З цією метою Україна розробляє амбітний та всеосяжний План трансформації, який буде розглянуто на наступному засіданні КСП. На підтримку зусиль України з втілення реформ Уряд США з 2014 року надав Україні майже 2 мільярди доларів допомоги на розвиток та планує виділити понад 463 мільйони доларів допомоги цього року, у тому числі на програми, орієнтовані на демократію, права людини, місцеве управління та децентралізацію, приватизацію й судову реформу.
III. ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА ТА КЛІМАТ
Кліматична криза досягла критичного рівня, що вимагає негайних дій, до яких ми вдаємося. Україна та Сполучені Штати сприяють зміцненню енергетичної безпеки України шляхом політики стійких, ефективних та довгострокових рішень, підкріплених триваючою реформою корпоративного управління.
- Започаткування Стратегічного енергетичного та кліматичного діалогу: Україна та Сполучені Штати мають намір посилити співпрацю щодо спільних енергетичних та кліматичних цілей шляхом активізації Стратегічного діалогу з питань енергетики та клімату, який слугуватиме надійною платформою для досягнення цілей енергетичної безпеки, зміцнення економічних зв’язків та втілення амбітних кліматичних цілей.
- Залучення інвестицій в енергетичний сектор шляхом реформ: Україна та Сполучені Штати мають намір співпрацювати у рамках стратегічного енергетичного діалогу для врегулювання системних диспропорцій в енергетичній системі України, розширення реформи корпоративного управління в державних енергетичних компаніях, посилення інвестиційної привабливості енергетичної галузі України та залучення іноземних інвестицій, необхідних для досягнення цілей щодо енергетичної незалежності, декарбонізації та чистої енергетики.
- Скорочення викидів парникових газів та просування інновацій: Україна та Сполучені Штати підтвердили свій намір досягти амбітних скорочень своїх національних викидів парникових газів до 2030 року, що відзначено у відповідних національно визначених внесках (NDC). Україна приєдналася до Місії інновацій з питань клімату у сільському господарстві (AIM) та має намір розвивати відновлювану енергетику у фінансово відповідальний спосіб.
- Протидія впливу "Північного потоку – 2": Україна та Сполучені Штати продовжують виступати проти "Північного потоку – 2", який ми розглядаємо як загрозу для європейської енергетичної безпеки. Сполучені Штати мають намір продовжувати застосування передбачених законодавством заходів та енергетичної дипломатії, у тому числі шляхом нещодавнього призначення старшого радника з питань енергетичної безпеки, з метою збереження транзитної ролі та забезпечення безпеки поставок України у цей перехідний енергетичний період, а також недопущення використання Кремлем енергетики як геополітичної зброї. Уряди України та США підтримують зусилля зі збільшення потужностей для постачання газу в Україну з диверсифікованих джерел.
IV. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ТА ПРОЦВІТАННЯ
Україна має бути достатньо економічно сильною, щоб обирати власне майбутнє та схилити дугу своєї національної історії до більшої справедливості та можливостей для українського народу. Продовження Україною впровадження реформ має вирішальне значення для забезпечення функціонування економіки на благо людей.
- Імплементація ключових реформ: У рамках програми співпраці з Міжнародним валютним фондом Україна має намір реформувати державні підприємства, захистити незалежність центрального банку, посилити нагляд за фінансовим сектором та створити справедливе середовище для бізнесу та інвестицій. Сполучені Штати мають намір продовжувати співпрацю з Україною на підтримку цих зусиль та сприяти міцному та інклюзивному зростанню економік обох країн – України та США.
- Розширення комерційного співробітництва: Україна та Сполучені Штати завершили підготовку Меморандуму про взаєморозуміння щодо комерційної співпраці, призначеного сприяти комерційній участі американських компаній в українській економіці та українських компаній в економіці США.
- Забезпечення достатнього фінансування для економічного зростання: Україна та Сполучені Штати підписали Меморандум про взаєморозуміння, який може підтримувати майбутні операції у визначених галузях, у тому числі декілька ключових проектів, що обговорюються. Початкова сума підтримки Експортно-імпортного банку (EXIM) Сполучених Штатів для цих потенційних транзакцій у розмірі 3 мільярди доларів може бути збільшена в міру розвитку проектів у агробізнесі, інфраструктурі, кліматі та енергетиці.
- Зростання торгівлі та інвестицій: Українсько-американська рада з торгівлі та інвестицій проведе своє 10-те засідання цієї осені для того, щоб підтвердити робочі плани з усунення регуляторних бар’єрів, припинити використання неліцензійного програмного забезпечення українськими органами державної влади, вирішити інші питання інтелектуальної власності та співпрацювати у галузі праці. Україна також зобов’язується ухвалити законодавство, яке встановить надійний процес перевірки інвестицій. Україна та Сполучені Штати планують переглянути дію Угоди про торговельне та інвестиційне співробітництво на осінньому засіданні ради.
V. ПРОТИДІЯ ПАНДЕМІЇ ТА ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА
Сполучені Штати непохитно підтримують український народ у протидії пандемії COVID-19 та у відповіді на гуманітарні потреби, спричинені війною на сході України.
- Боротьба з COVID-19: Сполучені Штати надали Україні приблизно 55 мільйонів доларів допомоги у зв’язку із COVID-19 та передали близько 2,2 мільйона доз вакцин проти коронавірусу. Сполучені Штати мають намір надати Україні додаткову допомогу, включаючи підтримку холодового ланцюга зберігання, та додаткові 12,8 мільйона доларів пов’язаної з COVID допомоги в рамках Закону "Про план порятунку Америки".
- Гуманітарна допомога: Внаслідок конфлікту, що триває на сході України, 3,4 мільйона людей потребують гуманітарної допомоги. З 2014 року Сполучені Штати надали понад 306 мільйонів доларів життєво важливої допомоги українцям, які цього потребували, у тому числі у вигляді продуктів харчування, житла, безпечної питної води та захисту найбільш вразливих груп населення, зокрема людей похилого віку. Цього року Уряд США надасть Україні додаткові 45 мільйонів доларів гуманітарної допомоги.
Будь ласка, зачекайте...
Щоб ***** не напало і не з'їло Моє сало...
Более того, оно только цифры смогло прочесть - а вот условия их получения - то уже за граньювовы-ссыкла)
а ведь выполнять прейдется.. включая выдачу коломойшу в США)
И вот тут начнется самое интересное - з экранов г+г и интер начнут ругать клована)
Да что зомбоящик - местные зебилы изойдут на истерику о "предательстве бубОчки"))
Це було б реальною допомогою.
Синім кольором - країни НАТО, помаранчевим - партнери США поза НАТО, жовтим - кандидати.
може трільйончик баксів у наступні 10 років (після завершення вистави зебіла) на становлення держ. інституцій, економіки і збройних сил?
"За підтримки США Україна продовжуватиме... боротися з... дискримінацією проти спільноти ЛГБТКІ+."
Украина и США СЧИТАЮТ
Украина и США ЕДИНЫ В ПРЕДАННОСТИ суверенитету
США ПОДДЕРЖИВАЮТ СТРЕМЛЕНИЕ Украины
США и Украина ПРИЗЫВАЮТ Россию
....
Це щось на кшталт цього:
Американский канал C-SPAN в подводке к трансляции встречи президента Украины Владимира Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином назвал украинского лидера «Левински».
https://www.gazeta.ru/social/news/2021/09/01/n_16467782.shtml
Короче, на всякий случай поздравляю украинцев с новой Моникой.
а по факту лише "обіцяли домовлятись про мир у всьому світі + екобезпеку+ проти ковіду"
і отримали для блезіру пару копійок.
Ну я вот ждал что-то подобное. "Максимум" ага. Ну что же, давайте разберемся что же на самом деле получил Зеленский по тогу визита в США.
Сама фраза "мы получили максимум" не удивляет, так как медиа департамент Зеленского (всякие Подоляки и Арестовичи) живет исключительно в мире где у них все получается, где война закончена (пофиг что наших солдат постоянно убивают российские солдаты - мы про это ничего не скажем, а значит этого нет). В мире где депутаты своей партии НЕ МОГУТ попасть ДТП, а если попадут - мы за деньги, зачистим все новости на медиа ресурсах страны, прям как в РФ. В мире где коррупция в верхних эшелонах побеждена, а то что Блинкены там всякие наговаривают - так это заговор против найвеличнішого.
Так вот, что же там подписал Зеленский? Дальше цитаты и пояснения:
(1) "Первый документ - это совместное заявление министров энергетики США и Украины об усилении энергетического и климатического партнерства"
Это ни о чем. Даже в статье об этом говорится "Какой-либо конкретики в этом заявлении нет."
(2) "Речь идет о меморандуме между НАЭК Энергоатом и американской компанией Westinghouse Electric. И хоть меморандум тоже декларативный, он предполагает конкретные шаги, но без сроков.".
Главное в этой фразе "хоть меморандум тоже декларативный" - ЭТО ЗНАЧИТ ЧТО ЭТО ПРОСТО СЛОВА НА БУМАГЕ. Дальше можно не читать, понимаете? Это просто "мы договорились чуть ближе дружить, чем раньше". Сейчас я вам это докажу.
i) "Общая стоимость проекта - до $30 млрд." - я прошу вас, у нас даже $3 нет, не то что 30!, вы видели в каких долгах Энергоатом? Его туда загнали Коломойский, когда рулил Центрэнерго и Ахметов через ДТЕК. Они системно банкротили Энергоатом, заставляя его генерить КУДА БОЛЬШЕ энергии которые он задекларировал диспетчеру. Итого, энергию Энергоатома пропускали как энергию ДТЕКа и Центрэнерго 🙂 Эти две компании НИЧЕГО не генерили, а деньги получали по полной.
Уверен, нынешний министр энергетики Герман Галущенко может нам рассказать куда больше о том как зарабатывал Коломойский и Ахметов на Энергоатоме, в конце концов, он там был топ-менеджером.
ii) Сейчас Центрэнерго рулит Ермак и там все разворовано В НОЛЬ. Вот новость, от самого министра энергетики Германа Галущенко 🤣🤣🤣. У центэнерго НЕТ ДЕНЕГ НА ЗАКУПКУ УГЛЯ. Поэтому просят гос.банки (а я вам уже рассказал зачем Зеленскому нужны гос.банки) дать кредит, чтобы Центрэнерго было за что уголь купить 🙂
Так что когда читаете новость, о том что Энергоатом ЧТО-ТО ТАМ КУПИТ, можете смело ржать вголосину, ибо все что можно было своровать, включая болтики и стулья, все уже давно забрал Коломойский и Ахметов (при содействии Команды Зеленского конечно).
Edit:
Тут просят добавить что это не энергоатом купит, а "проект всего стоит $30 млрд". И то что по проекту планируется привлчечь инвестиций на $25 млрд.
Это важное замечание, и его стоит тут отметить. Хотя сути не меняет - я не понимаю как кто-то нам даст 25 млрд, пока Ахметов и Коломойский безнаказанно устраивают беспредел и воруют всё, что видят.
"Истории уже знакомы подобные меморандумы. В 2016 году практически аналогичный меморандум Энергоатом подписал с корейской компанией Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP). Однако с тех пор строительство третьего и четвертого энергоблоков на ХАЭС так и не началось."
Вы поняли да? Ничего не будет, потому что все эти бумаги это просто воздух. Главное сказать фразу "$30 млрд".
Идем дальше:
(3) Оборонный сектор: "Кроме того, было подписано соглашение о проектах в сфере исследований и разработок. Документ создает условия для внедрения передовых оборонительных технологий и начала проектов в сфере модернизации вооружения с привлечением инвестиций США."
Это примерно так можно понимать "мы вам разрешим за деньги купить оборудование, которое мы же за деньги будем обслуживать, потому что вы не можете".
(4) Особенно мне понравились комментарии "экспертов" про Северный Поток 2: "По мнению Дубовика, на фоне Северного потока-2 сотрудничество с США в сфере энергетики крайне важно для Украины."
Я напоминаю мы говорим про "максимум" ))) Это типа ЛУЧШЕЕ что мы могли получить 🙂
Команду власти месяцами предупреждали, что если они будут класть болт на требования МВФ и западных партнеров, то поддержка запада будет ослабевать.
Зеленский гыгыкал всем в лицо, и в результате получил отмену санкций по Северному Потоку 2 (которые ДЕЙСТВОВАЛИ, пока Ермак и Зе не поставили Витренко рулить Нафтогазом). И это "уважаемые эксперты" называют МАКСИМУМ. Я надеюсь вы понимаете идиотизм такой фразы.
(5) Последнее - вишенка на торте: "Американский Exim Bank профинансирует экспорт в Украину на $3 млрд."
Новость подается с такими заголовками в украинских СМИ: "Украина получит 3 миллиарда долларов в качестве поддержки. Деньги предоставит Экспортно-импортный банк США."
Давайте я вам объясню что это за "финансирование экспорта" 🙂 Допустим Украина хочет купить станок в США. Так вот, вместо того чтобы платить за весь станок сразу, благодаря помощи экспортного банка США, мы сможем получить рассрочку и целый год выплачивать деньги за этот станок. ВСЕ!
Никаких "денег" Украина не увидит 🙂 это просто помощь экспортного банка СВОИМ ЖЕ КОМПАНИЯМ продавать нам товары. Фраза "Украина получит помощь" - это банальное вранье. Здесь подробнее.
Как и все что вы читаете про поездку Зеленского в США. Мы не получим какой-то большой помощи, потому что Зеленскому Коломойский дороже, чем народ Украины и интересы страны.
P.S. Кстати, заголовок Лига.нет уже поменяла на более нейтральный.
(c) Марк Савчук
АХАХАХА
Після оманських інвестицій і Маріупольського інвестфоруму з нянями залишилось зібрати вже небагато. Інвестуймо!
Країною керують дегенерати з дитячими хотєлками і з абсолютним нерозумінням цифр як таких. Ти залучи хоч 227 мільйонів реальних інвестицій, а потім будеш кукурікати про 227 мільярдів.
До речі, чомусь згадався 2013 рік, осінь. Коли після стрімкого прориву в питанні Асоціації з ЄС, ***** викликало янека в сочі, навішало там йому ультиматумів і риги всі як один почали вимагати 160 мільярдів євро для підписання договору про Асоціацію. І коли ригів питали: а ***** вам ті 160 мільярдів євро, що ви з ними будете робити, то вони не знаходили нічого кращого ніж казати, що будуть утеплювати будинки
Тобто, перешкодою інтеграції в ЄС були неутеплені будинки
Якась приблизно така сама історія і тут, в наслідника яника.
Рівень візиту Зеленского можна побачити в заявах ОП про підписання меморандума. І знов ні про що. Бо зразу пригадується меморандум, що був підписаний у ОАЕ про 3 мільярди доларів. І де ті 3 мільярди? Я не знаю, чи робить це прймаюча сторона, щоб Зеленський не виглядав остаточно жалюгідно, а візит щоб не був порожнім, але це явно формальні підписання.
До речі, користуючись нагодою, хочу дізнатися у Зеленського - а де ті 2,5 мільярда, про які він публічно сказав, що привіз їх з Великобританії? Мабуть там, де й інвестиції з Оману.
Але мене добила остання новина про те, що Глава Мінцифри, Михайло Федоров, у Вашингтоні зустрівся з віце-президентом Google та обговорив питання підбору і рекомендацій контенту для головної сторінки українського YouTube Music і YouTube, мене добила.
"Сьогодні обговорили результати співпраці та подальші спільні плани. Зокрема, питання підбору і рекомендацій контенту для головної сторінки українського YouTube Music і YouTube", - написав Федоров.
І все? Так треба летіти до США за гроші платників податків, щоб побалакати про те, як буде виглядати сторінка в YouTube??? А через Zoom це зробити було неможливо?
Після цієї новини в мене закінчилося очікування будь яких позитивних новин від цього візиту. Краще б доробили цифровий підпис у додатку Дія.
Але міністру, мабуть, цікавіше поїхати до США і там побалакати про те, як буде виглядати сторінка в YouTube. І це фейспалм.
Діджиталізація, кажете?
(с)
Під час візитів найвищого рівня мають підписувати угоди. Не тільки меморандуми, а саме угоди. Це одна з вимог до офіційного державного, а не робочого візиту. У нас лише дуже непевні меморандуми.
Угоди, звісно, підписують ті посадовці, чиєї відповідальності й рівня це стосується, а не президенти. Якщо підписання проходить у рамках візиту, то угоди підписуються в присутності обох голів держав. Якщо поза рамками візиту, то без президентів узагалі. Але ніколи (ще раз по складах: НІ-КО-ЛИ!) не в присутності лише одного.
Це вже знущання й побиття ногами.
На жаль, не лише зеленого нєдоросля, але й України. Байден відмовився брати з ним участь у протокольному заході. І це вже приниження. Чи можна з цього якось вийти з мінімальною ганьбою? Так. Просто вивести підписання поза рамки, нехай підписують міністри самі. Але "підписання в присутності" одного Зеленського - це вже свідоме прийняття ганьби, щоб тільки засвітитися на фотках із США.
Воно, схоже, навіть не розуміє, як об нього ноги витирають...
Т.Чорновіл
Після зустрічі з Джо Байденом, Зеленський вирушив з Білого дому. Він не говорив з журналістами. Радше за все, це через присутність "Прямого" каналу на території Білого дому. Не давав жодних коментарів, тим паче, бачачи наш мікрофон. Сів швиденько в автівку і поїхав далі на інші зустрічі.
Далі Зеленський попрямував на зустріч з Українським конгресовим кокусом, який таки зібрався заради зустрічі з президентом України навіть під час несесійного періоду. І далі буде тривати зустріч там, після якої він поїде в нещодавно створений так званий Український дім. І вже є інформація, що там планує говорити з українськими медіа. Український дім - це не установа США, не організована за участю уряду США. І само собою, що "Прямий" туди не допускають, як і у всі такі закриті місця. Саме там вони і вирішили давати коментар. Це насправді трохи дивно, тому що не дати коментар просто навпроти Білого дому журналістам… не знаю, з яких причин: чи переживають, що наш телеканал буде давати якісь прямі запитання? Не зрозуміло, чому вирішили робити це все ввечері і не прокоментувати. Тим паче, що зустріч так довго тривала, що може бути насправді позитивним чинником для України. Але чомусь посоромились чи побоялись. Я не знаю насправді. Але зараз вже поїхали на іншу зустріч.
Freedom House повідомив, що передали адміністрації Байдена свій звіт, в якому відзначається скорочення свободи слова в Україні, напади на представників медіа, які частішають. І загалом вони відзначають погіршення стану свободи слова в Україні. Те, що сталося сьогодні з "Прямим", - це кричущий інцидент, непрофесіоналізм і порушення прав журналіста з боку Офісу президента на американській землі. Цікаво, як це буде сприйнято американськими чиновниками і колегами-журналістами в США?
Ця історія стовідсотково ще розвиватиметься, і цьому ще будуть приділяти увагу. Я думаю, що ми також будемо повідомляти. І якщо американці зараз виділяють більше грошей на розвиток демократії, вони чудово розуміють, що відбувається в Україні. Цим, в принципі, відома американська держава, що вони прекрасно розуміють і прекрасно бачать, і такі моменти повз них не проходять. Недаремно зі сторони Байдена ініціювали ці питання про демократію в Україні, про розвиток демократії в Україні, і що це є реальною проблемою. І мені здається, на жаль, я і телеканал "Прямий" стали дуже кричущим, дуже яскравим прикладом того, що американці і до того вже помітили, що у нас відбувається. Я думаю, що це так чи інакше вплине.
Плюс, мені здається, що зазвичай з цього тільки починається, і далі, можливо, ситуація навіть погіршиться і стосуватиметься не лише "Прямого" каналу. Тому що, як ми бачимо, будь-які незручні, будь-які чесні запитання, будь-які питання, які цікавлять безпосередньо українських громадян, не можуть бути озвучені. Тобто питання, які є хвалебними піснями українського президента - це єдина форма діалогу, яка зараз допускається Офісом президента. І за це соромно, і це бачать у США стовідсотково. Як будуть реагувати, як будуть продовжувати співпрацю з українською стороною, враховуючи порушення свобода слова в Україні - це питання. Але це питання буде розвиватися і ми побачимо це в майбутньому.
Якщо коротко підбити головні підсумки візиту, то їх можна звести до трьох пунктів.
1. США чітко показали, що розмова переходить у виключно прагматичне русло: окреслюється коло інтересів в економіці та в безпекових факторах і нам пропонуються величезні можливі кредити під американські товари (нічого нового - так виходила з кризи Європа та Японія після Другої світової, а американці на цьому заробили, тому я б утримався від аж надто категоричних криків про зраду - все залежить від уміння переговорників розставляти акценти та вміння відстоювати свою еліту).
2. США окремо виділяє НАБУ і САП як ключовий для себе орган. Ефективність не важлива - важлива "так звана незалежність", але виключно від Офісу президента (зрештою, нічого нового тут немає - НАБУ і САП - це контроль на елітами).
3. Байден у своєму вступному слові, не очікуючи запрошення Зеленського окремо наголосив на тому, що хоче приїхати в Київ. В перекладі з дипломатичної, він дав посил проамериканським елітам у нас та істеблішменту в США, що він не планує кидати Україну і просто так ухвалювати рішення про "вихід з України" не буде (це, насправді, посил направлений, перш за все, всередину еліт США, що за "Північним потоком" не послідують наступні поступки Кремлю).
Почати говорити про підсумки візиту потрібно зі статусу візиту: це був просто робочий візит. США свідомо опустили рівень цього візиту до найнижчого можливого: під час таких поїздок не відбувається проривів і не підписують вікопомні документи. Тому від самого початку нам показали, що це візит-знайомство, де відбудеться чітке розставляння крапок над "І", що і сталося за закритими дверима на зустрічі Байден-Зеленський тет-а-тет (читай три пункти про результати візиту).
Окремо треба також зупинитися на доволі слабкій підготовці української сторони до цього візиту. Можна, звичайно, говорити про те, чи потрібно було зустрітися з керівником МВФ, чи ще з кимось, але я хотів би окремо сказати про інше: проект презентації українських інвестпроектів на 277 млрд доларів виявився провальним. Презентувати подібні речі в аудиторії, де немає жодного серйозного представника бізнесу, - це не просто абсурд, це відлякування потенційного інвестора. По-друге, презентувати інвестпроекти, не маючи спеціально створеного не те, що сайту, а навіть відкритої сторінки на сайті Кабміну, - це голос в нікуди. Якщо ми погуглимо ці інвестпроекти, то не знайдемо жодного посилання.
Тепер щодо тих посилів, які дали нам США, підписавши меморандумів на кілька десятків мільярдів доларів. Нам простою і доступною мовою сказали: ось гроші на які ви можете закупити американські товари. Далі в наших широтах почнеться дискусія на тему "це перетворення України в колонію США, бо додана вартість залишиться за океаном, а контроль над країною зосередиться в проамериканському НАБУ", або ж про те, "як це здорово, що нам дадуть товари для енергетики та оборони і у нас буде щастя на віки". Правда, як і завжди, лежить посередині і залежить від цілої низки факторів, включно з умінням наших переговорників.
Простий приклад: п'ять нових атомних реакторів на 25 млрд доларів. Чи цей контракт потрібен нам? Безумовно, так. Але чи цей контракт є одним із найкращих шансів для Westinghouse уникнути фінансового краху? Це також правда, адже компанія перебуває у кризовій фінансовій ситуації. І по кожному з підписаних меморандумів ми можемо знайти такі амбівалентності.
Одним словом, нам сказали у Вашингтоні: у вас є вікно можливостей. Ні, ви не отримаєте нічого на шару, ми проконтролюємо кожну копійку, але це дасть вам можливість модернізувати певні галузі під дуже низькі проценти.
У нас є два варіанти: сказати, що ми так дешево не продаємося і продовжувати жити, як живемо. Або ж зібрати ключових політичних гравців країни, провести розумну дискусію в суспільстві і визначити, чи хочемо ми такої модернізації. Паралельно можна було б почати змінювати правила гри на більш прийнятні і не такі страшні для інвестора.
Насправді, досі за всю історію україно-американських відносин США не робили нам такої пропозиції. Головне питання, чи зможемо ми правильно її оцінити. Потім вирішити, під що потрібні нам кредити (під які неіснуючі у нас технології), і потім правильно провести переговори. Це довгий процес - не менше кількох років до того моменту, коли ми побачимо якісь перші мізерні результати. Або, якщо перекласти це на мову виборів, - вже після виборів 2024 року. І це є головною перешкодою на сьогодні. В цій історії просто не існує швидких рішень win-win.
ЗІ: "формула Штанмайєра" не прописувалась в Мінських документах. А от в Паризьких в грудні 2019-го - дуже схоже, що в непублічній частині щось було.
Кар'єрний дипломат, представник України при Європейському Союзі у 2010-2015 роках Костянтин Єлісєєв в ефірі "Прямого" наголосив, що за правилами дипломатії посол країни в іншій державі є представником президента цієї країни під час його міжнародного візиту. Ця людина має інформувати про всі деталі зустрічей, розповідати більше про важливих людей, а також про певні протокольні деталі. Тому в цьому випадку коли керівник Офісу президента Андрій Єрмак знаходиться настільки поруч з президентом України Володимиром Зеленським, це є порушенням протоколу.
"Дуже цікавий нюанс - це те, що Єрмак сів у машину до Зеленського. Це теж певною мірою порушення сталої практики протоколу. Як правило, з президентом в машину сідає посол. І це не просто так, що так сталося, а тому що посол їде, і заодно вони готуються до іншої зустрічі. Посол брифує, якщо в такому випадку, про зустріч з кокусом, інформує про певних людей, які там будуть, як краще себе поводити, навіть протокольно, і так далі. Це такого в українській дипломатії я не пам'ятаю. Навіть за часів Януковича, коли всі боялися, тим не менше, посол завжди сидів і брифував Януковичу, як треба поводитись, яка там людина, і так далі" - говорив К.Єлісеєв
Він розповів, що саме посол має брифувати президента перед зустріччю з очільником іншої держави. Адже дипломат конкретної країни має знає краще людину, з якою готується візит, тому він зможе відповідно підготувати і налаштувати очільника держави. До того ж послу відомий краще настрій всередині країни, оскільки він весь час зустрічається з її найвищими посадовими особами. Єлісєєв наголосив на тому, що з цього і складається класична дипломатія.
Єлісєєв порівняв звичну практику дипломатії в інших країнах з тим, як усе відбувається в Україні. Він наголосив на тому, що під час міжнародних візитів саме посол є представником президента. Тому йому має відводитися важлива роль на таких заходах."Зверніть увагу. Коли приїжджає Зеленський на міжнародні візити чи зустрічі, український посол завжди сидить десь на краю стола. Це теж неправильно. Завжди в нормальних і цивілізованих країнах, в країнах ЄС і США, посол сидить поруч з президентом. Тому що посол - це представник президента в країні. І посол - це найбільш поінформована людина в конкретній країні, яка може підказати. На це звертають увагу партнери. Це значить, що немає певної довіри до цього посла, якщо він сидить десь на краю. Партнери на це дивляться. Тому що це приниження посла. А потім і таке до нього ставлення: в плані зустрічей, в плані якихось побажань, комунікативності і так далі. З цього складається вся дипломатія, на це дивляться. Це важливо" - наголошує знаний дипломат зі значним практичним досвідом.
"Президент презентував план трансформації України. Мені не зрозуміло, чому він зробив це американцям, а не презентував українцям. Тому що там ішлося про Україну. І, наприклад, я бачив там міста, які є на Донбасі: мій рідний Покровськ, Мирноград… І мене питають мої родичі: так що, у нас Мирноград тепер стане як Монако нове, судячи з презентації Зеленського? Люди там уже потирають руки й чекають, що ці мільярди прийдуть звідкись. Тому я хотів би, щоб спочатку хоча б мешканці знали, про що йдеться і що очікувати від цього", - зауважив дипломат.
Щодо фігури самого президента у контексті зустрічі на такому високому рівні, експерт наголосив, що "дуже хочеться, щоб перед Байденом дійсно виступав і сидів лідер нації".
"Не капітан КВН, а лідер нації, людина, яка чітко розуміє стратегічні інтереси України й міжнародні розклади, які наразі відбуваються. Я дійсно підтверджую той факт, що завжди перед такого роду зустрічами готується психологічний портрет на співрозмовника, він досить детальний, і, повірте мені, там до 20-30 сторінок доходить. Це серйозний документ. Це спільна робота всіх відповідних служб: починаючи від нашого посольства і завершуючи Службою зовнішньої розвідки й так далі. Це на будь-якого лідера готується. А якщо йдеться про цю зустріч, то тим більше…", - розповів Єлісєєв.
Він також прокоментував угоди, які були укладені, зокрема, стосовно стратегічних основ партнерства у сфері оборони між Сполученими Штатами та Україною, та розпіарені Офісом президента Зеленського.
"Як з'ясувалося, це рамкова просто міжвідомча угода між Міноборони України та Міноборони США, - то там, якщо почитати, військова допомога і співпраця обумовлена ходом реформ і так далі, і так далі. Тому я думаю, що ми маємо чітко розуміти, що так просто вона як манна небесна на нас не впаде, а ми маємо для цього зробити певну домашню роботу" - зауважив Констянтин Єлісєєв.
Водночас дипломат наголосив, що розглядати позитивні результати цих перемовин, без урахування основ міжнародного співробітництва, закладений у попередні роки, неможливо. Однак, на думку Єлісєєва, щодо угоди у сфері оборони, варто було б підняти питання розширення діапазону летальної зброї для України.
"Ці всі речі є продовженням того базису і фундаменту, який був закладений в попередні роки, і це добре. Я, звичайно, вітаю, що йде розвиток цих речей, надається допомога на безпеку, оголошено про додаткові "Джевеліни", але все-таки хотів би бачити розширення діапазону летальної оборонної зброї для України. Наприклад, йдеться про ті засоби, якими ми можемо посилити нашу протиповітряну оборону. Йдеться про ті ж вертольоти "Апачі" і так далі, антиснайперських комплексів… Тому я б хотів, щоб тут все-таки був діапазон розширений", - наголосив він.
Стосовно представлення ООН на саміті "Кримської платформи", Єлісєєв закцентував на тому, що воно було б в край важливим. Він зауважив, що українській делегації варто було б відвідати ООН, оскільки організація не була присутня на саміті у Києві."Нумо скажім чесно, для мене дотепер знак питання - чому ООН була відсутня на "Кримській платформі"? Я вважаю, що це недолік. Тому що без ООН ми не можемо інтернаціоналізувати проблему. Локалізувати можемо, але не інтернаціоналізувати. А ключовий посил "Кримської платформи" - це інтернаціоналізація, ширше зробити… ООН була відсутня. Тому, якщо вони до нас не їдуть, то ми маємо до них поїхати. Там планується десь через місяць візит, але тоді вже буде не до цього. Поки все горить, треба поїхати, зустрітися з членами Ради безпеки, з головою Ради безпеки, презентувати це і намагатися все-таки залучити їх до нашої роботи.", - сказав дипломат.
Експерт також відзначив, що напередодні візиту Зеленського до США, п'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко озвучив низку конструктивних пропозицій, щодо питань та тем, які варто було б підняти в ході візиту такого рівня.Україна отримає від США допомогу в розмірі 3 мільярди доларів. "Можуть звинуватити мене в "порохоботстві", але я хотів би відзначити все-таки досить конструктивні пропозиції, які напередодні візиту висловив п'ятий президент. І якщо ви подивитесь, що він сказав і що ми зараз маємо, то, в принципі, ці речі, як кажуть, "йдуть в масть", як в картах. Тобто вони співпадають. І це дуже добре. Адже в успіху у візиті зацікавлені всі українські здорові демократичні політсили. Сьогодні стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами - це фактор, який об'єднує здорові демократичні політичні сили в Україні", - резюмував Єлісєєв.
це лишній раз доводить що дарма відмовились від ядерної зброї, і віддали запаси плутонію. Була б в нас хоч тактична ядерна бомба здатна долетіти до москви. нам би це заглядування в очі і руки американцям і не знадобилось.