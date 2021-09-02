Псакі про вступ України до НАТО: це не те рішення, яке приймають Сполучені Штати. ВІДЕО
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Після зустрічі президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена в Білому домі прокоментували вступ України до НАТО.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Речниця Білого дому прокоментувала "вступ України в НАТО" після зустрічі президента Зеленського із президентом США Байденом: "Це не те рішення, яке може ухвалити Сполучені Штати." pic.twitter.com/zvkVQTA1bj— Голоc Амepики (@chastime) September 1, 2021
"Це не те рішення, яке можуть прийняти Сполучені Штати. Ми продовжуємо підтримувати і закликати, щоб двері НАТО були відкриті для тих країн, які готові й здатні виконувати всі зобов'язання щодо членства і зробити свій внесок у безпеку євроатлантичної території", - заявила речник Білого будинки Джен Дженніфер Псакі.
Вона нагадала, що на саміті НАТО в спільній заяві в липні підтвердили право України самостійно обирати майбутнє і курс внутрішньої і зовнішньої політики. Дженніфер Псакі також повторила кроки, які повинна зробити Україна, як і будь-яка інша країна, для вступу до НАТО: реформа правової системи, модернізація оборонного сектора і розвиток економіки.
Будь ласка, зачекайте...
(Номер, конечно). Звонит в Пентагон,
Долго с министром болтал ученик…
Ленин тут вспомнился мне. И печник.
тільки не всі політики ( особливо наші нинішні) це розуміють !
Фсьо відволікання уваги!
Приклад - Ізраїль!!
Чомусь там люди розумні, а в Нас Ні..
🤣
що Україні в президенти дістався бракований єврей. " (с)
Приймається 100%% голосів члєнів та членіх НАТО..
Та "Устав НАТО" вже постити мозолі заробив....
Литва вже все сказала...
Єнта тєжє яйка від сбоку!!
Нацзм і фашизм...
😁
Иии? Это обязанность США вообще-то. Или она хочет сказать, что это мы должны делать?
Ага, щас... будем на халяву американцам поднимать экономику в Украине...
Треба Своє НАТО робити!!
Хто ненавидить парашників-об'єднуйтесь!
Вперлись в ворота як барани..
АРМОВІР....
Україна+Молдова+Грузія для початку..
Україні, Молдові та Грузії втрачати вже нічого..
Территоріальні проблеми-хрест на НАТО..))
Территориальные проблемы как в Україні так і в Молдове..))
Я Вам не Ликбез-Гуглите...
😁
Читайте "Устав НАТО"...
НАТО та ЕС , на жаль, як горизонт....
Треба щоб нас туди запрошували...
А за 30-ть років все пррррросррали!!
))
А чому Турція риє канал в обхід Босфору??
🤣
Падєлитєсь опытом...please...🤗
Проходили тоже это и в Украине Мои..
Всего наилучшего - Хай щастить!!
))
В моей семье тоже никогда не отмечали совковые "праздники" типа 7 ноября и 1 мая:
у нас треть всего нашего рода была уничтожена в результате террора большевистско-охлократического режима. Старшую сестру моей бабушки расстреляли в 1937 году только за то, что она получали письма из Югославии от своего мужа-офицера, эмигрировавшего с Белой армией в ноябре 1920 года сначала в Турцию, а затем в Белград.
Уявляю вимоги Угорщині про офіційний статус угорської мови, або вимоги Польщі про визнання УПА злочинною організацією за Волинську різню. І ні НАТО, ні інші окремі країни НАТО не мають повноважень заблокувати такі вимоги. Консенсус - фундамент рішень НАТО.
нада следить
чтоби двери -
били
аткрыты !!!
Тот сектор на котором опростоволосился Порошенко; и пока также завяз в этом Зеленский (после завершения президентского срока в унисон с Порошенко Зеленский тоже будет оправдываться что 5 лет для реформирования судейской системы мало?).