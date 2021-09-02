87 відставних американських генералів і адміралів закликають керівництво Пентагону піти у відставку через події в Афганістані

Група із 87 відставних генералів і адміралів закликали керівництво Пентагону піти у відставку через збитки, яких було завдано репутації США у зв'язку з виведенням американського військового контингенту з Афганістану.

Відкритий лист за їхнім підписом поширила організація "Flag Officers for America", членами якої є відставні офіцери, повідомляє Цензор.НЕТ.

Підписанти листа вважають, що міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі допустили "недбалість", не відреагувавши належним чином на "цей небезпечний висновок" військ.

"Якщо вони не зробили все від них залежне, щоб зупинити поспішний відхід (військовослужбовців. - Ред.), їм слід піти у відставку", - йдеться в листі.

Відставники вважають, що навіть якщо Остін і Міллі щосили опиралися наказу президента США Джо Байдена про виведення військ з Афганістану, їм все одно слід піти у відставку "з міркувань совісті".

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Автори листа вказали, що "в результаті поспішного відступу невідома кількість американців опинилися в небезпечних районах, контрольованих жорстоким ворогом".

"Наслідки цієї катастрофи великі і будуть протягом десятиліть знаходити своє відображення", - йдеться в зверненні.