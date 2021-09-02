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87 відставних американських генералів і адміралів закликають керівництво Пентагону піти у відставку через події в Афганістані

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

87 відставних американських генералів і адміралів закликають керівництво Пентагону піти у відставку через події в Афганістані

Група із 87 відставних генералів і адміралів закликали керівництво Пентагону піти у відставку через збитки, яких було завдано репутації США у зв'язку з виведенням американського військового контингенту з Афганістану.

Відкритий лист за їхнім підписом поширила організація "Flag Officers for America", членами якої є відставні офіцери, повідомляє Цензор.НЕТ.

Підписанти листа вважають, що міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі допустили "недбалість", не відреагувавши належним чином на "цей небезпечний висновок" військ.

"Якщо вони не зробили все від них залежне, щоб зупинити поспішний відхід (військовослужбовців. - Ред.), їм слід піти у відставку", - йдеться в листі.

Відставники вважають, що навіть якщо Остін і Міллі щосили опиралися наказу президента США Джо Байдена про виведення військ з Афганістану, їм все одно слід піти у відставку "з міркувань совісті".

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Автори листа вказали, що "в результаті поспішного відступу невідома кількість американців опинилися в небезпечних районах, контрольованих жорстоким ворогом".

"Наслідки цієї катастрофи великі і будуть протягом десятиліть знаходити своє відображення", - йдеться в зверненні.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Это и есть настоящие патриоты США. Они прекрасно понимают, чем грозит миру подобное проявление слабости сильнейшей страны мира
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02.09.2021 00:40
+4
Да он просто мягкотелый задрот, как и большинство политиков сейчас. Жаль, но второго Маккейна там не наблюдается
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02.09.2021 00:44
+4
_Не просто: слишком много совпадений, за которыми на самом деле - системная и последовательная деятельность, оборачивающаяся против США и союзников, но зато к выгоде кремля на каждой развилке событий.
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02.09.2021 00:50
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Появились стенограммы разговора Байдена с Гани. 23 июля Байден дезинформировал Гани о скором наступлении талибов. Все чаще звучат мнения в т.ч. военных, что Байден умышленно отдал Афганистан талибам и умышленно их вооружил.(с)
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02.09.2021 00:32 Відповісти
"Дональд Трамп хотів зробити Америку знову великою. Джо Байден зробив знову великий Талібан. Відео про катастрофу Байдена зібрало понад 9 мільйонів переглядів на TikTok. Перевірте нижче." #TikTok https://vm.tiktok.com/ZMRAJ5RXY/
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02.09.2021 00:37 Відповісти
Пустая болтовня . А действующие говорят что-нибудь ? Уверен , ничего не скажут .
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02.09.2021 00:37 Відповісти
Один подполковник Stuart Scheller сказал . Освободили от исполнения обайзанностей за 8 часов.
..
https://youtu.be/h7DO56ERVGc
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02.09.2021 01:29 Відповісти
Это только один набрался смелости , это исключение . И он понимал , что так будет .
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02.09.2021 01:47 Відповісти
Это и есть настоящие патриоты США. Они прекрасно понимают, чем грозит миру подобное проявление слабости сильнейшей страны мира
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02.09.2021 00:40 Відповісти
Американцев просто достали европейские партнеры по НАТО,макаронники,жабогризы,фрицы.Финансировать отказываются и моя хата скраю.Вывод войск-правильное решение,у них своих проблем хватает,а здесь пусть Европа решает
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02.09.2021 07:01 Відповісти
Байден - де-факто - наручный Петрушка фюрера, предатель США и союзников.
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02.09.2021 00:43 Відповісти
Да он просто мягкотелый задрот, как и большинство политиков сейчас. Жаль, но второго Маккейна там не наблюдается
показати весь коментар
02.09.2021 00:44 Відповісти
_Не просто: слишком много совпадений, за которыми на самом деле - системная и последовательная деятельность, оборачивающаяся против США и союзников, но зато к выгоде кремля на каждой развилке событий.
показати весь коментар
02.09.2021 00:50 Відповісти
Зараз Байдена трошки покобенять.
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02.09.2021 10:10 Відповісти
так всегда демократы были за кацапов
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02.09.2021 07:36 Відповісти
Ух ти,які Македонські-Ганібали-Наполеони.А шо думає рядовий состав?
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02.09.2021 00:54 Відповісти
Тю.
Байден, как Главнокомандущий, совершил государственную измену: оставил исламским фанатикам оружие на сумму несколько десятков миллиардов долларов.
По Конституции, за это полагается немедленный и безоговорочный импичмент.
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02.09.2021 05:37 Відповісти
Да нет,он показал хитрожопой Европе средний палец,большинство америкосов только за,за что импичмент?
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02.09.2021 07:04 Відповісти
Я же написал за что: за вооружение исламских фундаменталистов. Или вы не в курсе в чём заключается концепция "Всемирного Халифата" ?
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02.09.2021 09:29 Відповісти
А при чем здесь ...Пентагон? Есть ЦРУ, есть геостратеги........но то, как пришлось уматыватся, говорит о серьёзных логистических просчетах. И то, что войну вели 20 лет тоже наводит на определенные мысли.
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02.09.2021 07:29 Відповісти
а чего вы ожидали каков поп таков приход
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02.09.2021 07:35 Відповісти
Ці отставні і довели цю ситуацію до ручки. Чого ви сиділи в тому Афганістані двадцять років?
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02.09.2021 09:08 Відповісти
Вони 20 років поспіль в Афгані лежня справляли.
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02.09.2021 10:05 Відповісти
Такий просунок!
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02.09.2021 10:06 Відповісти
прасунок
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02.09.2021 10:07 Відповісти
желательно вместе с деменционным Бидоном.....
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03.09.2021 20:33 Відповісти
 
 