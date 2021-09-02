Кулеба: Зеленський і Байден вивели відносини України і США на новий рівень
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден вивели відносини країн на новий рівень.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив після зустрічі Зеленського і Байдена в Вашингтоні, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Замість передбаченої графіком години розмова президентів України та США тривала дві години. Президенти вивели наші відносини на новий рівень. Маємо сильну спільну заяву і багато роботи для мене та держсекретаря Ентоні Блінкена з її виконання в рамках оновленої Комісії стратегічного партнерства", - написав Кулеба в Twitter.
У свою чергу державний секретар США Ентоні Блінкен підкреслив, що США підтримують світле і процвітаюче майбутнє України. "Американо-українське партнерство міцніше, ніж будь-коли, і ми віддані світлому і процвітаючому майбутнього України. Я дякую України за її допомогу в евакуації людей з групи ризику в Афганістані", - вказав Блінкен на своїй сторінці в Twitter.
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(Номер, конечно). Звонит в Пентагон,
Долго с министром болтал ученик…
Ленин тут вспомнился мне. И печник.
Бляха ну как? Ну как вы могли голосовать за это неуверенное в себе чмо?
"Слава величайшему, чеснейшему, высочайшему !!!"
Совместное ЗАЯВЛЕНИЕ
Украина и США СЧИТАЮТ
Украина и США ЕДИНЫ В ПРЕДАННОСТИ суверенитету
США ПОДДЕРЖИВАЮТ СТРЕМЛЕНИЕ Украины
США и Украина ПРИЗЫВАЮТ Россию
...
Такий от новий рівень...
Шкода, що не можна на цензорі корегувати коментарі.
Там ведь ничего, кроме подписания пустопорожних бумажек не произошло.
Только зря потрачены деньги налогоплательщиков на эту турпоездку. Не думаю, что Кулеба этого не понимает.
К примеру, где тут только пожелания и заверения? Когда тут конкретика сплошная!!
-Реформирование судебной системы и борьба с коррупцией:Опираясь на принятие законодательства о реформе судебной системы, Украина планирует реформировать свой судебный сектор в соответствии с лучшими международными практиками. В то же время Украина намерена развивать успешно созданную независимую антикоррупционную инфраструктуру для реализации жизненно важных инициатив, которые защищают независимость и улучшают эффективность этих институтов в искоренении коррупции и привлечении к ответственности коррумпированных лиц. Эти шаги включают немедленное избрание нового Специализированного антикоррупционного прокурора в соответствии с лучшими международными практиками и принятие законодательства для защиты полномочий Директора Национального антикоррупционного бюро Украины, а также обеспечение прозрачного и надежного процесса отбора преемника. Помощь и совещательные программы со стороны Соединенных Штатов поддерживают эти стратегические инициативы реформ.
Украина намерена развивать
Помощь и совещательные программы
поддерживают
немедленное избрание нового Специализированного антикоррупционного прокурора из Слуг?100% своего?
прозрачного и надежного процесса отбора преемника Из Слуг? 100% своего?Абырвалг
гомо...нет садомозахистами. Ваприс, а что такое захист от "садомо" и сей мемарандум тоже приписывает защищать этих "любителей тумаков"...я, уже их начинаю бояться!!!!
И если народ реально почувствует хоть какое-то облегчение.
За 2 года пока что народу дырка от бублика и рост тарифов.
А слуги прибарахлились квартирами и машинами.
Для начала посмотрим, что в итоге, когда уляжется "пыль"
Ну а тарифы будут расти при любой власти - здесь нет вариантов. Другое дело, что вместе с тарифами должна расти экономика, а вместе с ней зарплаты и пенсии. Не думаю, что с такими руководителями это возможно.
Никого ни наш дурачок, ни его кривляния не интересуют.
В чем новый уровень?
- дело против Коломойского в США,
- уголовка на Байдена в Украине,
- захват Нафтогаза,
- слив операции "вагнеровцев",
- коррупция,
- воровство,
- узурпация власти в Украине
стали хорошим фундаментом для нового уровня отношений?
Что 2 часа Байден обсуждал с ЗЕ не эти вопросы, а только обещал всестороннюю поддержку любых хотелок наркомана ЗЕ?
Ну тогда Кулеба либо враль, либо *******.
Законы принятые слугами будут просто отменять, даже чистить не придется