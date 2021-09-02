Кулеба: Зеленський і Байден вивели відносини України і США на новий рівень

Президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден вивели відносини країн на новий рівень.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив після зустрічі Зеленського і Байдена в Вашингтоні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Замість передбаченої графіком години розмова президентів України та США тривала дві години. Президенти вивели наші відносини на новий рівень. Маємо сильну спільну заяву і багато роботи для мене та держсекретаря Ентоні Блінкена з її виконання в рамках оновленої Комісії стратегічного партнерства", - написав Кулеба в Twitter.

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У свою чергу державний секретар США Ентоні Блінкен підкреслив, що США підтримують світле і процвітаюче майбутнє України. "Американо-українське партнерство міцніше, ніж будь-коли, і ми віддані світлому і процвітаючому майбутнього України. Я дякую України за її допомогу в евакуації людей з групи ризику в Афганістані", - вказав Блінкен на своїй сторінці в Twitter.