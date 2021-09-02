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Кулеба: Зеленський і Байден вивели відносини України і США на новий рівень

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Кулеба: Зеленський і Байден вивели відносини України і США на новий рівень

Президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден вивели відносини країн на новий рівень.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив після зустрічі Зеленського і Байдена в Вашингтоні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Замість передбаченої графіком години розмова президентів України та США тривала дві години. Президенти вивели наші відносини на новий рівень. Маємо сильну спільну заяву і багато роботи для мене та держсекретаря Ентоні Блінкена з її виконання в рамках оновленої Комісії стратегічного партнерства", - написав Кулеба в Twitter.

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У свою чергу державний секретар США Ентоні Блінкен підкреслив, що США підтримують світле і процвітаюче майбутнє України. "Американо-українське партнерство міцніше, ніж будь-коли, і ми віддані світлому і процвітаючому майбутнього України. Я дякую України за її допомогу в евакуації людей з групи ризику в Афганістані", - вказав Блінкен на своїй сторінці в Twitter.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
Але сумісної пресконференції не буде...
Такий от новий рівень...
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02.09.2021 00:41
+11
Блин.. на кого эта пурга рассчитана !?
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02.09.2021 00:40
+8
Маленький мальчик нашёл телефон
(Номер, конечно). Звонит в Пентагон,
Долго с министром болтал ученик…

Ленин тут вспомнился мне. И печник.
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02.09.2021 00:37
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Маленький мальчик нашёл телефон
(Номер, конечно). Звонит в Пентагон,
Долго с министром болтал ученик…

Ленин тут вспомнился мне. И печник.
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02.09.2021 00:37 Відповісти
А от би на його місці був Наймудріший... Ото б була перемога. А так.. просто звізджж з дєдом.
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02.09.2021 08:46 Відповісти
а масочку то как мял... Как девочка платочек перед сеновалом.
Бляха ну как? Ну как вы могли голосовать за это неуверенное в себе чмо?
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02.09.2021 00:39 Відповісти
Блин.. на кого эта пурга рассчитана !?
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02.09.2021 00:40 Відповісти
Продовження політики смердючого совка з вилизуванням керівної дупи.
"Слава величайшему, чеснейшему, высочайшему !!!"
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02.09.2021 10:22 Відповісти
'Новий' означає інший. Це не говорить 'кращий', це може і 'гірший'.
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02.09.2021 13:16 Відповісти
Было бы от чего "разрываться"

Совместное ЗАЯВЛЕНИЕ
Украина и США СЧИТАЮТ
Украина и США ЕДИНЫ В ПРЕДАННОСТИ суверенитету
США ПОДДЕРЖИВАЮТ СТРЕМЛЕНИЕ Украины
США и Украина ПРИЗЫВАЮТ Россию
...
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02.09.2021 00:53 Відповісти
Ты таки считаешь, шо рояль в Белом Доме сработал? Кулеба: Зеленский и Байден вывели отношения Украины и США на новый уровень - Цензор.НЕТ 2098
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02.09.2021 00:55 Відповісти
Але сумісної пресконференції не буде...
Такий от новий рівень...
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02.09.2021 00:41 Відповісти
Спільної
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02.09.2021 11:39 Відповісти
Так, дякую...
Шкода, що не можна на цензорі корегувати коментарі.
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02.09.2021 15:46 Відповісти
Дно....такого стрьомного візиту ще не було...а ні ,ще овоч уран раздавав -це теж дно
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02.09.2021 00:41 Відповісти
Нам спочатку розповідали про те, що мовляв «от пройде 100 днів», а потім - «дайте ще 100 днів від 1 вересня, коли зібралася нова рада і призначила новий уряд», і ось сьогодні виповнилося рівно два роки, а це не 100 днів, а результати діяльності цієї зеленої краси-ще гірші.(с)
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02.09.2021 00:44 Відповісти
Кулеба ведь профессиональный дипломат. Зачем он позорится? Какой новый уровень отношений?
Там ведь ничего, кроме подписания пустопорожних бумажек не произошло.
Только зря потрачены деньги налогоплательщиков на эту турпоездку. Не думаю, что Кулеба этого не понимает.
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02.09.2021 00:55 Відповісти
"Пустопорожних бумажек"??? Там обязательства по полному погружению США в реформацию Украины. Включая столь необходимые реформы в "оборнке" и судебной. По сути, это счастливый билет Украины в другую жизнь.
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02.09.2021 01:40 Відповісти
Там ворох письменных пожеланий удачи и заверений в хорошем отношении.
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02.09.2021 01:46 Відповісти
Ага. С назначением американской комиссией, которая чисто для поржать)))
К примеру, где тут только пожелания и заверения? Когда тут конкретика сплошная!!


-Реформирование судебной системы и борьба с коррупцией:Опираясь на принятие законодательства о реформе судебной системы, Украина планирует реформировать свой судебный сектор в соответствии с лучшими международными практиками. В то же время Украина намерена развивать успешно созданную независимую антикоррупционную инфраструктуру для реализации жизненно важных инициатив, которые защищают независимость и улучшают эффективность этих институтов в искоренении коррупции и привлечении к ответственности коррумпированных лиц. Эти шаги включают немедленное избрание нового Специализированного антикоррупционного прокурора в соответствии с лучшими международными практиками и принятие законодательства для защиты полномочий Директора Национального антикоррупционного бюро Украины, а также обеспечение прозрачного и надежного процесса отбора преемника. Помощь и совещательные программы со стороны Соединенных Штатов поддерживают эти стратегические инициативы реформ.
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02.09.2021 01:51 Відповісти
😂 Де там про американську комісію? Зелені керівника САП звільнили і ніяк нового не призначають. Тут вони лиш говорять 'треба по швидше назначити' і не згадують 'а хто це зробив разом'
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02.09.2021 13:21 Відповісти
Украина планирует реформировать
Украина намерена развивать
Помощь и совещательные программы
поддерживают
немедленное избрание нового Специализированного антикоррупционного прокурора из Слуг?100% своего?
прозрачного и надежного процесса отбора преемника Из Слуг? 100% своего?Абырвалг
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02.09.2021 17:57 Відповісти
...не только, там и защита прав ЛГБТ, только совсем непонятно одна делалюга - читал что есть утехи плотские где партнёры ...друг друга плётками, батогами и прочими садистским предметами... по моему называються гомо...нет садомозахистами. Ваприс, а что такое захист от "садомо" и сей мемарандум тоже приписывает защищать этих "любителей тумаков"...я, уже их начинаю бояться!!!!
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02.09.2021 05:28 Відповісти
Давайте попытаемся быть справедливыми. Визит в США - это жирный плюс для Зели да и для Украины. В любом случае Украина некоторое время будет на первых страницах мировых СМИ - а это важно. Ну и деньги, оружие, а, возможно, и контракты тоже будут. То, что съездил и не обосрался, а если и обосрался, то не видно, а если и видно, то не сильно - уже хорошо.
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02.09.2021 06:50 Відповісти
Жирный плюс будет, если будет хоть что-то сделано. Если контракты будут и будет от них польза, а не пристраивание исключительно своих на денежные места.
И если народ реально почувствует хоть какое-то облегчение.
За 2 года пока что народу дырка от бублика и рост тарифов.
А слуги прибарахлились квартирами и машинами.
Для начала посмотрим, что в итоге, когда уляжется "пыль"
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02.09.2021 18:03 Відповісти
При этой власти главное, чтобы Украина вообще не исчезла с повестки дня. Вы слишком многого хотите от шайки клоунов. Вы уверены, что реально хотите, чтобы они что-то сделали? Думаете, что хуже не будет?
Ну а тарифы будут расти при любой власти - здесь нет вариантов. Другое дело, что вместе с тарифами должна расти экономика, а вместе с ней зарплаты и пенсии. Не думаю, что с такими руководителями это возможно.
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02.09.2021 23:43 Відповісти
Украины нет ни на каких вообще страницах мировой прессы, во всяком случае в связи с данным визитом.
Никого ни наш дурачок, ни его кривляния не интересуют.
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02.09.2021 18:14 Відповісти
Клоун не интересует само собой. Зато Байден и его встречи интересуют всех. Поэтому все же про нас тоже написали.
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02.09.2021 23:44 Відповісти
Да все он понимает, но надо же прислуживаться
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02.09.2021 00:58 Відповісти
Та да.Полюбе.Галантерейник і кардинал - це сила.
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02.09.2021 00:59 Відповісти
Ой да ладна! Байден позавчора також хвалився про «геніальну операцію в Афганістані»!
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02.09.2021 01:00 Відповісти
ЗЕ пороли не один час, а два.

В чем новый уровень?
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02.09.2021 01:45 Відповісти
Очередное дно пробито.
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02.09.2021 03:44 Відповісти
Т.е. Кулеба считает, что
- дело против Коломойского в США,
- уголовка на Байдена в Украине,
- захват Нафтогаза,
- слив операции "вагнеровцев",
- коррупция,
- воровство,
- узурпация власти в Украине
стали хорошим фундаментом для нового уровня отношений?

Что 2 часа Байден обсуждал с ЗЕ не эти вопросы, а только обещал всестороннюю поддержку любых хотелок наркомана ЗЕ?

Ну тогда Кулеба либо враль, либо *******.
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02.09.2021 01:54 Відповісти
Кулеба еще язык не стер?
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02.09.2021 02:21 Відповісти
Новый уровень дна...
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02.09.2021 03:43 Відповісти
Почему же? Известно. Когда шахтеры стучат касками известно что происходит
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02.09.2021 06:49 Відповісти
...вау, у меня немного закружилась голова от успешного вояжА, ну наконец жить стало весело, жить стало хорошо!
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02.09.2021 05:20 Відповісти
Так шо теперь, все, пабеда?!
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02.09.2021 05:23 Відповісти
Звучит стрёмно . Зебленский в заголовке- лишнее
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02.09.2021 06:17 Відповісти
Нести ахинею - это работа зеленского, г-н Кулеба.
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02.09.2021 06:47 Відповісти
Лишень таке кончене тріпло, як Кулеба, могло щось подібне ляпнути.
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02.09.2021 07:41 Відповісти
Какой? Ниже плинтуса? Режим тупого игнора и похлопывания по плечу?
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02.09.2021 07:49 Відповісти
Новый уровень - какое счастье людям,когда вы ****** будете сажать казнокрадов и взяточников,когда в стране будет уважение к нормальному бизнесу и собственности,когда начнете чистить законы принятые мразями регионалами и бэпэпэшниками?
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02.09.2021 08:29 Відповісти
Может расскажете какие законы надо чистить. Интересно узнать.
Законы принятые слугами будут просто отменять, даже чистить не придется
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02.09.2021 11:42 Відповісти
Там реально проще пакетом отменить, чем в зеленом дерьме копаться.
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02.09.2021 23:46 Відповісти
😂
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02.09.2021 09:24 Відповісти
 
 