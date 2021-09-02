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Новини За кордоном
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Афганістан (450) Байден (2326) США (14495) евакуація (1928)

США не змогли евакуювати з Афганістану перекладача, який 13 років тому врятував Байдена

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США не змогли евакуювати з Афганістану перекладача, який 13 років тому врятував Байдена

Афганець Мохаммед особисто просив президента США вивезти його і його сім'ю з країни, але евакуювати його не встигли.

Історію Мохаммеда, повне ім'я якого не розкривають з міркувань безпеки, опублікувала газета The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вітаю, пане президенте! Врятуйте мене і мою сім'ю. Не залишайте мене тут", - цитує газета слова Мохаммеда.

У 2008 році сенатори Джо Байден, Чак Хейгел і Джон Керрі летіли на вертольотах над Афганістаном. Вони потрапили в снігову бурю і були змушені приземлитися і подати сигнал лиха. На сигнал відгукнувся Мухаммед - місцевий житель, який працював за контрактом з армією США як перекладач. Допомагаючи Байдену і іншим сенаторам, він провів на холоді 30 годин разом з американськими військовослужбовцями і афганськими силами безпеки.

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Мохаммеда повинні були евакуювати разом з тисячами інших афганців, які працювали за контрактом з американськими військами, проте досі цього так і не вдалося зробити: виникла затримка з оформленням візи через те, що один з підрядників втратив необхідні документи. На виході з кабульського аеропорту Мохаммед дізнався, що виїзд дозволений тільки йому одному, але не членам його сім'ї. Скінчилося тим, що всім їм довелося закритися вдома і ховатися від талібів. "Я не можу вийти з дому, - наводить його слова WSJ. - Я дуже наляканий".

У вівторок прессекретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі, коментуючи прохання Мохаммеда про допомогу, заявила, що Сполучені Штати сповнені рішучості вивести його і його сім'ю з країни. "Ми витягнемо вас. Ми цінуємо Вашу самовідданість", - сказала вона.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
"... возникла задержка с оформлением визы из-за того, что один из подрядчиков потерял необходимые документы."
_Вот такие гниды сидят в Белом Доме, чтобы вы понимали: когда нужна была помощь - мужик помог, подставляясь сам и - больше того! - рискуя семьёй. Но когда помощь понадобилась ему... сослались на бумажки, на формальности!
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02.09.2021 01:16
+7
_Зато они бродячих собачек вывезли. Несколько сотен, отдельный рейс транспортника... Уроды моральные.
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02.09.2021 01:26
+7
Эту красивую историю придумали в кремле скорей всего...
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02.09.2021 07:28
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Врятувати рядового Раяна
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02.09.2021 00:59 Відповісти
"Врятувати рядового Мухамєда"
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03.09.2021 09:51 Відповісти
"Мы вытащим вас. Мы ценим Вашу самоотверженность"

Вытащат, эвакуируют через наземный коридор.
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02.09.2021 01:00 Відповісти
дебилы хватить верить буквально, проверяйте мукулатуру!
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02.09.2021 01:08 Відповісти
"... возникла задержка с оформлением визы из-за того, что один из подрядчиков потерял необходимые документы."
_Вот такие гниды сидят в Белом Доме, чтобы вы понимали: когда нужна была помощь - мужик помог, подставляясь сам и - больше того! - рискуя семьёй. Но когда помощь понадобилась ему... сослались на бумажки, на формальности!
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02.09.2021 01:16 Відповісти
Его командиры в москве сидят.
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02.09.2021 01:27 Відповісти
Лахта!Ну-ка спок!
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02.09.2021 09:35 Відповісти
Зато байден эвакуировал более 100 человек которые находятся в списках террористов Госдепа США .
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02.09.2021 01:20 Відповісти
_Зато они бродячих собачек вывезли. Несколько сотен, отдельный рейс транспортника... Уроды моральные.
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02.09.2021 01:26 Відповісти
Самое смешное что бродячих собак вывезли ,а служебных которые выполняли реальную работу , бросили в клетках в аэропорту Кабула . Идиотизм без границ .
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02.09.2021 01:39 Відповісти
Окремим рейсом британці вивозили собак і котів. Не американці.
Американці вивозили собак разом з військовими.
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02.09.2021 01:41 Відповісти
https://www.thegatewaypundit.com/2021/08/us-contract-working-dogs-abandoned-kabul-airport-last-plane-left/

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02.09.2021 01:46 Відповісти
Верно, я ошибся: англичане вывезли бродячих собак и кошек.
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02.09.2021 01:48 Відповісти
Неа катцап, ты списдел нарочно, а теперь вертишь жеппой
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02.09.2021 09:38 Відповісти
https://www.thegatewaypundit.com/2021/08/us-contract-working-dogs-abandoned-kabul-airport-last-plane-left/
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02.09.2021 01:44 Відповісти
Просто не захотели . Нечего было спасать , кого не надо . Инициатива наказуема .
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02.09.2021 01:28 Відповісти
от новости кацапией тхне
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02.09.2021 03:13 Відповісти
он слишком много знал... США не смогли эвакуировать из Афганистана переводчика, который 13 лет назад спас Байдена - Цензор.НЕТ 5215 США не смогли эвакуировать из Афганистана переводчика, который 13 лет назад спас Байдена - Цензор.НЕТ 7050
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02.09.2021 06:17 Відповісти
Эту красивую историю придумали в кремле скорей всего...
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02.09.2021 07:28 Відповісти
Опять трусики....
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02.09.2021 08:33 Відповісти
 
 