УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12963 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Агресія Росії проти України
5 774 23
Байден (2326) Зеленський (17467) перемовини (2484) Донбас (21733)

Зеленський запропонував Байдену нові формати із залучення США до врегулювання ситуації на Донбасі: "Будуть думати"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Зеленський запропонував Байдену нові формати із залучення США до врегулювання ситуації на Донбасі:

Президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував Сполученим Штатам Америки нові формати щодо участі у врегулюванні ситуації на Донбасі. Джерело: https://censor.net/ua/n3285863

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я запропонував формати ... імплементації представників США. У формат мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. США будуть думати над моєю пропозицією, тому що до зустрічі я не обговорював ці деталі і не передавав", - заявив Зеленський на брифінгу у Вашингтоні в середу.

Він також сказав, відповідаючи на питання щодо вступу України в НАТО: "підтримка США є, а термінів немає".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США можуть застосувати санкції у разі загроз енергетичній незалежності України, - Зеленський

Нагадаємо, що за результатами зустрічі президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена було оприлюднено спільну заяву України і США про стратегічне партнерство.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+10
Зеленский предложил Байдену новые форматы по привлечению США к урегулированию ситуации на Донбассе: "Будут думать" - Цензор.НЕТ 3737
показати весь коментар
02.09.2021 07:29
+6
Зеленский предложил Байдену новые форматы по привлечению США к урегулированию ситуации на Донбассе: "Будут думать" - Цензор.НЕТ 5463
показати весь коментар
02.09.2021 07:24
+3
здоров малорос.
показати весь коментар
02.09.2021 07:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленский предложил Байдену новые форматы по привлечению США к урегулированию ситуации на Донбассе: "Будут думать" - Цензор.НЕТ 5463
показати весь коментар
02.09.2021 07:24 Відповісти
Шпана трускавецька.
показати весь коментар
02.09.2021 07:40 Відповісти
А де фото з роялем?
показати весь коментар
02.09.2021 07:51 Відповісти
Ну да, они же тупые, до этого не думали, а только после гениальных предложений Зели.))
показати весь коментар
02.09.2021 07:24 Відповісти
Просто американці працюють з Україною незважаючи на призвіща можновладців.
показати весь коментар
02.09.2021 08:57 Відповісти
Ну да..."мы вам позвоним",как-то так короче.
показати весь коментар
02.09.2021 07:25 Відповісти
Зеленский предложил Байдену новые форматы по привлечению США к урегулированию ситуации на Донбассе: "Будут думать" - Цензор.НЕТ 2234.....
показати весь коментар
02.09.2021 07:26 Відповісти
здоров малорос.
показати весь коментар
02.09.2021 07:27 Відповісти
Привіт сексота . Зеленский предложил Байдену новые форматы по привлечению США к урегулированию ситуации на Донбассе: "Будут думать" - Цензор.НЕТ 29
показати весь коментар
02.09.2021 07:30 Відповісти
так ти ж з бандерівцями вітався, а не зі своїм стадом. Зеленский предложил Байдену новые форматы по привлечению США к урегулированию ситуации на Донбассе: "Будут думать" - Цензор.НЕТ 999 короче митрику, ти лошара зелена.
показати весь коментар
02.09.2021 07:34 Відповісти
Митенька А яким боком ти до бандерівців або до українців? Ти манкрут кацапский!
показати весь коментар
02.09.2021 08:13 Відповісти
*А ти в *шістки * записаний !?
показати весь коментар
02.09.2021 08:34 Відповісти
Зеленский предложил Байдену новые форматы по привлечению США к урегулированию ситуации на Донбассе: "Будут думать" - Цензор.НЕТ 7905
показати весь коментар
02.09.2021 07:27 Відповісти
Так он либиться на всі *золоті * кутні , Зеленский предложил Байдену новые форматы по привлечению США к урегулированию ситуации на Донбассе: "Будут думать" - Цензор.НЕТ 8821
показати весь коментар
02.09.2021 07:28 Відповісти
Зеленский предложил Байдену новые форматы по привлечению США к урегулированию ситуации на Донбассе: "Будут думать" - Цензор.НЕТ 6229Зеленский предложил Байдену новые форматы по привлечению США к урегулированию ситуации на Донбассе: "Будут думать" - Цензор.НЕТ 5070....... Зеленский предложил Байдену новые форматы по привлечению США к урегулированию ситуации на Донбассе: "Будут думать" - Цензор.НЕТ 2389
показати весь коментар
02.09.2021 07:27 Відповісти
Зеленский предложил Байдену новые форматы по привлечению США к урегулированию ситуации на Донбассе: "Будут думать" - Цензор.НЕТ 3737
показати весь коментар
02.09.2021 07:29 Відповісти
Будем думать это типа мы вам перезвоним?! Зеленский предложил Байдену новые форматы по привлечению США к урегулированию ситуации на Донбассе: "Будут думать" - Цензор.НЕТ 5857
показати весь коментар
02.09.2021 08:01 Відповісти
Без хохота читать не возможно!" Будут думать и гадать как свои бабки потерять"Попали вы крепко-мировой кризис будет усугубляться,в сша особенно на что надеетесь,фантазёры?Комик размечтался аж на 300 лярдов инвестиций!!!Край умственного падения.
показати весь коментар
02.09.2021 08:05 Відповісти
Та вони ще не відійшли після "імплементації" в Афганістан! Потрібен їм той Донбас як попу баян.
показати весь коментар
02.09.2021 08:21 Відповісти
У попу баян.
показати весь коментар
02.09.2021 08:56 Відповісти
Бо рояль таки не влізе.
показати весь коментар
02.09.2021 10:07 Відповісти
Так і сказав: ''Думай! Те...''
показати весь коментар
02.09.2021 08:54 Відповісти
 
 